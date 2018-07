Citybanans 71 rulltrappor stängs på obestämd tid

Det var i måndags som en rulltrappa i nybyggda Citybanan på stationen Stockholm City började skena. En kvinna skadades när rulltrappan som gick uppåt plötsligt rasade nedåt och bakåt.

– Det blev tvärstopp, alla rasade bakåt i ett fritt fall. Det är bara tur att inte fler blivit allvarligt skadade, sade SL:s vd Caroline Ottosson vid en blixtinkallad pressträff på fredagen.

Rulltrappan stängdes omedelbart av och när Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting undersökte rulltrappan hittade man en utsliten växel.

– Felet är jätteallvarligt. När man ramlar baklänges nedför en rulltrappa så ramlar man handlöst. Det är väldigt otäcka scenarier som vi ser, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikchef på SLL.

Växeln skulle enligt SL hålla i 30 år och aldrig behöva bytas ut, men var efter bara ett år både rostig och sliten.

– Vi har blivit otroligt förvånade av det vi har funnit. När vi öppnade delen fann vi att den rostat. Det var ett omfattande slitage på stålkonstruktionen och det är med stor sannolikhet huvudanledningen till haveriet, berättar Caroline Ottosson.

SL kontaktade tillverkaren Otis som byggt trapporna.

– Svaret vi fick var att vi inte borde oroa oss så mycket, att det var en enskild händelse. De sa att vi utan problem borde kunna köra vidare övriga 70 rulltrappor, säger Caroline Ottosson.

För säkerhets skull kontrollerades ändå fler rulltrappor.

– Vi kände oss inte bekväma med beskedet och valde därför med annan egen expertis att undersöka fler rulltrappor okulärt. Vi hittade glapp i ett antal konstruktionsdelar.

Eftersom rulltrapporna också fungerar som utrymningsväg tog SL och trafikförvaltningen beslutet att stänga båda stationerna.

– Orsaken är att vi inte kan garantera att vi kan köra rulltrapporna ur ett säkerhetsperspektiv. Vi har stor respekt för att det drabbar resenärernas vardag och gör allt vi kan för att det ska flyta på trots problemet, säger Caroline Ottosson.

Det finns ännu ingen prognos över när rulltrapporna åter kan rulla säkert och stationerna öppnas igen.

Det har varit problem med rulltrapporna ända sedan Citybanan öppnade. Under årets fyra första månader har rulltrapporna felanmälts 5.400 gånger, vilket DN kunde avslöja i våras. Trapporna stod i snitt stilla 21 gånger per månad, mot övrig kollektivtrafiks två gånger per månad.

Tillverkaren Otis hävdade då att problemen inte berodde på själva konstruktionen utan på att det kommit in grus i rulltrapporna.

Rulltrapporna köptes in redan 2014 och beskrevs då som superrulltrappor. I en intervju med Stockholm Direkt hyllade en tjänsteman vid Trafikverket rulltrapporna: ”Om varuhustrappor är som Skoda är det här mer som en Hummer. De är gjorda för att tåla tuffa tag.”

Finns det anledning att ifrågasätta upphandlingen av rulltrapporna i dag?

– Vi känner oss trygga med att vi gjorde en korrekt upphandling. Men det är alldeles uppenbart att det är något fel på leveransen. Men ingenting i upphandlingen skulle ha kunnat förhindra att det blev fel i leveransen som det nu har blivit, säger Pär Gustafsson, tillförordnad presschef för Trafikverket.

I våras skenade en av Otis rulltrappor i Hong Kong på ett liknande sätt i en galleria. Då skadades 18 personer. Otis kommunikationschef David Molins säger till DN att de undersöker vad som hände i Stockholm.

– Jag har inte all information framför mig i dag, men jag är inte säker på att problemen med rulltrapporna var liknande. Det viktigaste är att vi tar reda på vad som gick fel i måndags så att vi kan lösa det så snabbt som möjligt, säger David Molins.

Än finns ingen prognos för när problemet med rulltrapporna är avhjälpt. Totalt ska 71 trappor undersökas.

Trafikverket kommer att se över alternativa lösningar för tågresenärerna under sommaren.