Coronasmitta på 97 äldreboenden i Stockholms län

DN har tidigare berättat att coronasmitta konstaterats på ett av tre boenden inom Stockholms stad. Nya siffror från region Stockholm visar att andelen smittade ser likadan ut i länet. På 97 av länets 313 äldreboenden har coronasmitta konstaterats bland boende. Av totalt 14.859 äldre som bor på särskilda boenden är 463 smittade, 69 har avlidit.

För att möta det stora vårdbehovet ska antalet geriatriska vårdplatser i länet utökas. Om två veckor räknar regionen med att bygga ut med cirka 300 platser genom att omvandla andra slutenvårdsplatser, från exempelvis rehab och psykiatrin, till vårdplatser för geriatriska patienter.

– Vi ser att det kommer bli många i den gruppen som kommer vara i behov av slutenvård, säger Christoffer Bernsköld, ansvarig för samordningen utanför akutsjukhusen.

Hur smittan har tagit sig in på länets äldreboenden är svårt att veta, om det är via personal eller anhöriga, enligt Christoffer Bernsköld. Personal och fack vittnar om stor brist på skyddsutrustning, och hur man behövt köpa in alternativ skyddsutrustning på byggvaruhus när leveranser från regionen uteblivit.

– Det är väldigt svårt att svara på att man inte haft skyddsutrustning har gjort att man har fått en smittspridning. Men det är klart att den ökade smittspridningen kan bero på många saker och att det är viktigt att man ska ha skyddsutrustning och känna sig trygg när man går till jobbet, säger Christoffer Bernsköld.

”Vi planerar tyvärr för att antalet smittade kommer att öka”, säger Christoffer Bernsköld. Foto: Anna Molander

Det har funnits en stor efterfrågan från äldrevården att man ska testa boende och personal i större utsträckning. Enligt riktlinjerna ska de som behöver slutenvård och äldre testas vid symtom, men personal och anhöriga som DN pratat med vittnar om att behovet är större än tillgången och att långtifrån alla provtas.

– Vi har haft problem med vår provtagningskapacitet, därför försöker vi öka den med fler mobila enheter, från fyra till sju, som är ute och rullar och tar prover. Det är väldigt viktigt, eftersom man då kan sätta in rätt insatser och undvika att smitta andra, säger Christoffer Bernsköld.

Andra åtgärder som vidtagits är att regionen har stärkt upp vårdgivarna som ansvarar för sjukvården på boendena så att de vid behov kan ta hjälp av vårdgivare som tillhandahåller avancerad hemsjukvård.

– Vi håller också på och utbildar undersköterskor och sjuksköterskor som i dag jobbar på vårdcentral för att utbilda de som jobbar på äldreboende att ta prover, eller för att själva ta proverna.

Christoffer Bernsköld beskriver det som ett misslyckande att man inte lyckats skydda de äldre, men säger att han tror att regionen gjort ”det mesta rätt”.

– Jag hoppas att Folkhälsomyndigheten återkommer till det när det är över för att se om något hade kunnat göras ännu bättre. Men just nu måste vi fokusera på att lösa den svåra utmaningen vi står inför.

Ser du att det kommer att bli ännu värre?

– Vi planerar tyvärr för att antalet smittade kommer att öka, om man tittar på hur smittspridningen ser ut i samhället i allmänhet och smittan har kommit in på äldreboenden så befarar vi att det kommer att vara fler äldre som blir smittade innan det här är färdigt.