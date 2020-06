Covid-19 har satt fokus på frågan om äldres rätt att få dö hemma

Mellan januari 2020 och fram till den andra juni i år fick drygt 4.800 personer i Stockholms län olika typer av palliativ vård innan de avled, enligt det Svenska palliativregistret.

Av dem hade 1.001 personer en konstaterad covid-19 infektion, vilket dock inte är synonymt med att det var själva dödsorsaken.

Av det totala antalet avlidna gick 2.177 personer bort på särskilda boenden, 1.071 på sjukhus. 1.070 fick specialiserad palliativ sjukhusvård, 403 fick specialiserad palliativ sjukvård i hemmet, 63 gick bort på korttidsboenden, sju gick bort hemma med stöd, fem hade hemsjukvård, 4 avled hemma utan något stöd alls, det vill säga ensamma.

Jämfört med siffror från samma period 2019 handlar det om lite drygt 300 fler avlidna som fått med palliativ vård i livets slutskede. Båda åren är det förhållandevis få som avlider hemma med stöd, trots att alla har rätt till det och trots att resurserna till god palliativ vård i hemmet finns.

Med coronautbrottet kan den här situationen komma att ändras. Fler äldre kan komma att gå bort hemma, med stöd av hemsjukvåden, hemtjänstens nyinrättade förstärkningsteam eller regionens ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet.

Anna Ström, verksamhetschef för ASIH Stockholm Södra, upplever att en ”positiv” effekt som covid-19 haft är att jourläkarbilarna i större utsträckning än tidigare konsulterar och remitterar patienter till ASIH.

– Det leder till att patienterna skrivs in snabbare, vilket i sin tur leder till att de patienterna får läkarbedömd vård som utgår från just den individen. Kanske slipper den läggas in på sjukhus, säger Anna Ström.

Hon säger ”slipper” – för läkarna vid ASIH går en stor del av jobbet ut på att göra bedömningar av vad som är den bästa och mest värdiga vården i livet slutskede.

– Många av våra patienter är inte betjänta av sjukvårdens resurser, säger Marie Aastrup, specialistläkare vid ASIH Stockholm Södra, den läkare som måndagens den 11 maj gjorde ett hembesök hos Helmi, 98, bara några timmar innan hon gick bort.

Men trots att många uttryckligen uttryckt en önskan om att få dö hemma fallerar det ofta:

– Även om vi kopplas in och vi har haft ett så kallat brytpunktssamtal där alla är överens om att det bästa och tryggaste är att patienten får palliativ vård hemma, är det inte säkert att det blir så. Informationen går inte alltid fram till alla aktörer, som till exempel icke ordinarie personal i hemtjänsten som inte känner patienten, säger Marie Aastrup.

Det som händer är att någon aktör, kanske till och med någon på 1177 som inte alls känner till patienten, ringer 112 trots att patienten inte vill det. I fallet Helmi var det så det gick till. Om inte hemtjänstens Susanne Ek Karlsson varit på plats hade Helmi med stor sannolikhet förts med ambulans till sjukhus eftersom ambulanspersonalen inte kan lämna en döende person ensam.

I dag ingår Susanne Ek Karlsson i ett av de så kallade ”förstärkningsteam” som hemtjänsten inrättat med anledning av covid-19.

De började arbeta andra veckan i april, i dagsläget finns det 12 sådana team inom den kommunala hemtjänsten och 34 bland de privata utförarna. Alla som har misstänkt eller konstaterad covid-19 och som är i behov av hemtjänst ska få insatserna utförda av dessa team, oberoende av vilken hemtjänstutförare som personen har valt.

Teamen arbetar dygnet runt och har nödvändig skyddsutrustning för att utföra hemtjänstinsatser på ett säkert sätt. De som ingår i de kommunala förstärkningsteamen får extrabetalt, hur det ser ut bland de privata utförarna vet inte Stockholm stad.

Hemtjänsten har kanske den svåraste uppgiften här, inte minst när det gäller att utgöra den första länken i vårdkedjan, menar Anna Ström, verksamhetschef på ASIH Stockholm Södra.

– Utbildning är avgörande, säger hon.

De 240 personer som hittills ingår i förstärkningsteamen har fått fördjupande kunskaper om covid-19, grundläggande kunskaper om smittspridning och om palliativ vård vid covid-19. Under endagsutbildningen diskuterar man även etiska dilemman.

Än har vare sig kommunen eller ASIH någon klar bild av hur situationen kommer att utvecklas, inte mer än att behovet av rehabilitering kommer att öka.

Förstärkningsteamen kommer dock att fortsätta att finnas så länge det behövs.

