Covid-19 har tagit sig in på 75 procent av äldreboendena

Kjell Grane, 90, tar sina sista andetag hemma i sin bostad på en avdelning för dementa på ett vård- och omsorgsboende i centrala Stockholm. Hans livskamrat sedan 65 år, Marianne Grane, befinner sig i ett rum några meter bort – ovetande om vad som sker. Hon är själv också svårt sjuk i covid-19 och familjen fruktar att nyheten ska förvärra hennes tillstånd, varför de aldrig berättar om makens bortgång.

Några dagar senare, på långfredagen, dör även Marianne.

Inom loppet av åtta dagar har dottern Mia Grane och hennes två syskon förlorat båda sina föräldrar.

Mia Grane är rasande när hon skriver brevet till boendets verksamhetschef efter föräldrarnas död:

Att förlora båda föräldrarna som fanns på samma avdelning där de flesta gått bort betyder att något gick väldigt väldigt galet. Någon har inte alls varit tydlig med riktlinjer. Vi behöver svar!

Marianne och Kjell Grane på sin bröllopsdag. Foto: privat

På begäran av DN har Region Stockholm tagit fram siffror på hur många äldreboenden i Stockholms stad som haft minst ett fall av smittan. Statistik från den 22 april visar att det nu är 76 av 101 äldreboenden som drabbats. 58 av äldreboendena har den senaste veckan rapporterat till Stockholms stad att de har pågående smitta. Sammanlagt handlar det om 580 äldre som vid något tillfälle konstaterats ha det nya coronaviruset. Det motsvarar ungefär tio procent av de äldre på stadens boenden.

Nästan två månader tidigare, i början på mars, började staden sätta upp anslag vid äldreboenden som avråder från besök. Anhöriga till äldre kontaktas.

Den 10 mars meddelar Folkhälsomyndigheten att flera tecken tyder på allmän smittspridning i Stockholm. Från stadshuset skickas ett pressmeddelande om arbetet med coronaviruset och en första version av en beredskapsplanen skickas ut till samtliga äldreboenden i Stockholms stad.

Tre dagar senare höjs risknivån för samhällssmitta av covid-19 till mycket hög. Nya insatser krävs, enligt Folkhälsomyndigheten. Fokus flyttas till att fördröja smittspridningen i befolkningen och skydda gamla och sköra mot viruset.

Då finns smittan sannolikt redan på Stockholms äldreboenden.

Stockholms stad håller en pressträff med anledningen av coronaviruset, 19 mars 2020. Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) längst ut till höger. Foto: Alexander Mahmoud

Samma dag som Folkhälsomyndigheten uppgraderar risken får äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) veta att det finns tre misstänkta fall av covid-19 på ett äldreboende i Stockholms stad.

– Jag tänkte: nej, skit också.. jäklar. Det var just det man inte ville skulle hända.

Den 16 mars konstaterar Folkhälsomyndigheten att det finns en allmän smittspridning i Sverige – främst i Stockholm. Dagen därpå får staden de första konstaterade fallen på äldreboenden.

Då sammanträder stadens krisledningsgrupp, för första gången sedan terrorattentatet på Drottninggatan. De beslutar att införa besöksstopp på stadens äldreboenden.

– Jag ska erkänna att det här är ett beslut som har suttit långt inne hos mig och som jag hoppats slippa ta, sa Erik Slottner (KD) då på en presskonferens.

Kjell och Marianne Grane flyttar in på äldreboendet en sensommardag 2018. Den vackra trädgården och den engagerade personalen får föräldrarna att leva upp, berättar dottern Mia Grane.

Kjell och Marianne Grane äter födelsedagsfika i matsalen på äldreboendet. ”De äldre får ligga och självdö. Det är som att de inte har någon betydelse, men för mig är mina föräldrar allt. Och det finns tusen andra som förlorar sina älskade på samma sätt.”, säger dottern Mia Grane. Foto: privat

I mars 2020 tittar hon på nyheterna tillsammans med sin mamma. De följer rapporteringen om dödstalen i omvärlden och stockholmare som varit på sportlov i riskområden och nu är på väg hem.

På äldreboendet fortgår livet som vanligt, berättar Mia Grane. Inuti henne växer paniken. Hon upplever att det inte finns någon förståelse för att smittan skulle kunna spridas.

Knappt tre veckor efter sportlovet får Mia Grane veta att hennes far testat positivt för covid-19. Den 18 mars informerar verksamhetschefen alla anhöriga: Strategin att de äldre ska vårdas isolerat på sina rum fallerat och ”friska nu vistas uteslutande i sina lägenheter”, förutom vid måltider.

Verksamheten drog tidigt ner på besök, gemensamma möten och aktiviteter, försökte hålla avstånd och isolera på rummen så mycket som möjligt, berättar personal som DN pratat med. Men de fick ingen skyddsutrustning förrän smittan redan fanns på boendet.

– När man började förstå att detta slår mot de svagaste i samhället, redan då borde det ha satts in skyddsutrustning på alla äldreboenden. För när smittan väl tagit sig in – då är det för sent, berättar en anställd på boendet.

Presschefen på företaget, som driver boendet, säger att man inte kommenterar enskilda fall, men att beredskapen har varit god, och att man har gjort allt man kunnat för att stoppa smittan från att ta sig in. Bland annat tillhandahållit skyddsutrustning, tagit tempen på personal, och infört ett tidigt besöksstopp, menar presschefen.

Sedan tre veckor tillbaka har alla på det aktuella boendet munskydd och annan skyddsutrustning i all nära kontakt med äldre, enligt presschefen. De har också ingått i en pilotstudie, där företaget själva testat brett för smitta och antikroppar.

– Det aktuella boendet lärde oss att det finns symtomfria smittbärare. Därför är det vår ambition att skyddsutrustning ska användas i alla nära kontakter med äldre, även om det är en utmaning just nu eftersom det råder huggsexa om skyddsutrustning, säger presschefen.

Bild 1 av 2 Kjell Grane blev känd för allmänheten genom Sveriges Radios ”Morgonpasset”. Foto: Privat Bild 2 av 2 Marianne Grane var tävlingssimmare i sin ungdom och tävlade i OS i London 1948. Foto: Privat Bildspel

Kjell Grane, som blev känd för den breda allmänheten i Sveriges Radios ”Morgonpasset”, dör den 2 april på sitt rum. Personalen berättar över telefon på morgonen att han inte reagerar när de klär på honom. Mia hinner inte fram innan han går bort.

En vecka senare sitter hon vid sin mors säng. Marianne Grane, en före detta OS-simmare som lider av Alzheimers men som bara två månader tidigare varit pigg nog att gå på konserter med sin dotter, ligger nu för döden.

– Från morgonen till sen eftermiddag kunde jag bara sitta och titta på när min mor kippade efter andan. Det var det jävligaste jag varit med om.

Vid det här läget har hälften av äldreboendena i Stockholms stad rapporterat bekräftade fall av smittan.

Undersköterskan Maria Placonà är orolig för vad som skulle hända om hon smittas. ”Jag är överviktig, jag är 41 och allmänt sliten, så vem vet hur jag skulle hantera det. Jag tänker på min dotter också, om jag smittar henne, jag vet inte hur hon skulle reagera.” Foto: Thomas Karlsson

Maria Placonà arbetar som undersköterska på ett annat äldreboende i Stockholm. När hon den 31 mars kommer tillbaka till arbetsplatsen efter några veckors sjukfrånvaro har nyligen det första bekräftade fallet av covid-19 upptäckts. Dagen efter Maria Placonàs återgång i arbete avlider den smittade.

Efter någon vecka har alla utom en som som suttit vid samma matbord som mannen smittats. Detta trots att alla äldre isolerats på sina rum. Tre av de sex smittade runt bordet avlider så småningom, enligt Maria Placonà.

– Först tänker man att det är personalen som brustit i hygienrutinerna, eftersom boendena var isolerade. Men när det blev uppenbart att de sjuka hade suttit vid samma bord började vi tänka att de blev smittade för ganska länge sedan.

Maria Placonà tycker att hennes arbetsgivare gjort allt som gått för att minska smittspridningen. Personalen har fått visir, glasögon, munskydd, handskar och förkläden med långa ärmar. Men hon anser att villkoren för henne och hennes kolleger hamnar i skymundan i den allmänna debatten.

Coronaviruset är det enda Maria Placonà och hennes kolleger tänker på - och omges av. En av av hennes arbetskamrater har smittats och får intensivvård. ”Vi kollar symptom, tar tempen och de dör en efter en. Man tycker att någon verkar lite piggare, men när man kommer tillbaka har de dött under natten.” Foto: Thomas Karlsson

– Jag kan förstå att de som jobbar på sjukhusen har mer akuta ärenden, men vi utsätter oss också för risken och vi måste ta hand om de smittade. Det borde också synas att vårt arbete är värdefullt. Även i lönekuvertet.

I en annan del av Stockholms kommun, på Kungsholmen, ligger vård- och omsorgsboendet Serafen. Här har undersköterskan Shilan Abdulmhsin arbetat i 17 år.

Hon och hennes kolleger var förberedda på att smittan skulle hitta in på boendet. När så det första fallet bekräftades i slutet av mars stod ett särskilt covid-19-team redo.

– De skulle endast arbeta med de smittade. Men när vi upptäckte att de inte hade munskydd lyfte vi det med arbetsgivaren. Det måste gå rätt till, för allas bästa, säger Shilan Abdulmhsin, som också är huvudskyddsombud för fackförbundet Kommunal.

Men arbetsgivaren hänvisade till till riktlinjer från Region Stockholm och ansåg att munskydd inte var nödvändigt i arbetet som bedrevs på boendet.

– Jag kände mig orolig och stressad. Både för personalen och de boende, säger Shilan Abdulmhsin.

Huvudskyddsombuden beslutade om skyddstopp med krav om att personal som arbetar med smittade patienter ska bära munskydd tillsammans med visir. Arbetsgivaren sa nej och saken hamnade hos Arbetsmiljöverket.

– Varför ska det inte finnas här, hos oss som jobbar med de allra sköraste, säger Shilan Abdulmhsin.

Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudens linje och landade i att arbete utan munskydd skulle innebära ”risk för omedelbar och allvarlig personskada”.

Jenny Bengtsson är inspektör på Arbetsmiljöverket och ansvarig handläggare för Serafen-ärendet. Hon beskriver det som ett litet ärende som blivit en principfråga.

– Detta är det lägsta möjliga nivån vi kan tänka oss för den här typen av arbete. Vi menar att bara visir är för sårbart om det inte kompletteras med munskydd.

Stockholms stad och Kungsholmens stadsdelsförvaltning, som driver äldreboendet, har överklagat beslutet. Carl Smitterberg, presstalesperson på Stockholms stad, säger att överklagandet handlar om att få ett klargörande om vilka riktlinjer som ska följas.

Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.

Stefan Amér på Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatser på 45 procent av regions äldreboenden, tror att personalen står för den största delen av smittspridningen till de äldre. Foto: Thomas Karlsson

Frågan om munskydd engagerar även Stefan Amér, enhetschef och läkare på Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatserna på 45 procent av regionens äldreboenden. Han vill se rekommendationer till all personal på äldreboenden att använda munskydd i nära kontakt med boende, även innan de är klarlagt hur mycket de skyddar.

– Det är bättre att göra för mycket, än tvärtom. Munskydd och visir skulle kunna minska risken, och ge en större säkerhetsmarginal, säger Stefan Amér.

Han tror att huvudvägen för smittan in på äldreboenden har varit genom personalen, eftersom det på de flesta håll funnits besöksförbud i över en månad.

Foto: Thomas Karlsson

– Detta trots att personalen jobbar stenhårt med basala hygienrutiner och använder den skyddsutrustning som rekommenderas. Innan vi vet svaret på om det finns en asymtomatisk spridning kan munskydd och visir hjälpa, särskilt om det kan kombineras med testning av personal, säger han.

Verksamheternas kamp att minimera smittan har försvårats på många plan. Bristen på skyddsutrustning har inneburit att många tvingats jaga alternativ på egen hand. Ett äldreboende i Stockholms stad lyckades själva importera skyddsmasker från Kina. Ett annat dammsög byggvaruhus på visir och skyddsglasögon.

I slutet av mars får Elisabeth Antfolk, ordförande för fackförbundet Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholms stad, in vittnesmål om att sjukskrivningarna på äldreboendena ökar.

”Läget är desperat, företaget flyttar personal från osmittade boenden till de drabbade husen. De som ska dit är utom sig av skräck. ” skriver hon på fackförbundets blogg.

Redan innan epidemin var 35 procent av de som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stads egen regi timavlönade, enligt stadens siffror. Siffrorna för mars och april är inte klara, men enligt verksamhetschefer och personal på äldreboenden pågår en febril jakt på ersättare.

Elisabeth Antfolk, ordförande för fackförbundet Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholms stad, Foto: Jessica Gow/TT

– Visstidsanställda jobbar på helt andra villkor, vilket också gör att man kanske inte lika lätt tar beslutet att stanna hemma om man är sjuk. Det blir ju inkomstbaserade ställningstaganden, säger Elisabeth Antfolk.

Timanställda ska enligt stadens riktlinjer schemaläggas i minst två veckor framöver, för att på så vis ha rätt till ersättning om de blir sjuka. Så ser dock inte verkligheten ut, enligt Elisabeth Antfolk, som tror att villkoren kan ha bidragit till smittspridningen.

– Merparten av alla arbetsplatser, både kommunala och privata, gör som man gjort i alla tider – ringer med väldigt med väldigt kort framförhållning, inte sällan samma dag.

Mia Granes föräldrar Marianne och Kjell Grane. Foto: Privat

Erik Slottner delar inte Elisabeth Antfolks bild av att personalens villkor inom äldreomsorgen skulle ha påverkat smittspridningen.

– Det finns ingen i våra verksamheter som säger att det har kommit dit sjuka timanställda, och att de skulle vara drivande i smittspridningen. Uppvisar man sjukdomssymptom ska man stanna hemma, säger han.

Erik Slottner understryker att man hela tiden lyssnat på Folkhälsomyndighetens råd och prognoser. Det är också myndigheten han hänvisar till när han pratar om ansvaret för smittans spridning på äldreboendena – och han efterlyser tydligare riktlinjer därifrån.

– Vad bör vi ha för insatser, vad bör vi göra för att förhindra smittspridning? En sådan grej skulle kunna vara användning av skyddsutrustning i betydligt högre omfattning än vad rekommendationerna är nu exempelvis. Men vad jag förstår anser myndigheten att en sådan åtgärd inte skulle vara verkningsfull.

Var är ditt ansvar för smittspridningen på Stockholms äldreboenden?

– Jag måste säga att jag tycker att vi har tagit ansvar i Stockholm. Jag har svårt att se vilka beslut vi skulle ha kunnat fatta på politisk nivå som skulle kunna hindra smittspridning. Jag säger: kom gärna med dem, berätta gärna vilka de är så tar jag beslut om dem i morgon.

Det dröjer fler dagar innan Mia Grane orkar läsa svaret från verksamhetschefen. En av frågorna som Mia Grane undrar över är varför personalen inte hade skydd och var mer förberedda under hennes sista besök, dagen innan besökstoppet.

”Vi var inte förberedda på att ett besöksstopp skulle införas, varvid allt faktiskt var som vanligt”, svarar verksamhetschefen.

På frågan om hur smittan tagit sig in på boendet skriver verksamhetschefen att man tror att en boende fick med sig den efter ett sjukhusbesök.

Mia Grane planerar sina föräldrars begravning samtidigt som hon försöker ta en dag i taget.

– Inget kommer ge oss våra föräldrar tillbaka. Men jag vill berätta för att jag hoppas att någon annan kan räddas. De var människor, som jobbat i hela sina liv och gjort rätt för sig. Att de skulle behöva dö år i förtid för att de som bestämmer inte agerade snabbt nog – det är en skam.

Stockholms stads äldredirektör Patric Rylander har avböjt intervju.

Exempel på händelser och åtgärder • 1 mars: Staden börjar sätta upp anslag vid äldreboenden som avråder från besök. • 13 mars får Stockholms stad kännedom om de första misstänkta fallen av covid-19 på stadens äldreboenden. • 14 mars: Regionen skapar en särskild hemsida på Vårdguiden med information till kommunerna, en funktionsbrevlåda och telefon för covid-19 frågor. Fyra mobila enheter får uppdrag att provta personer som bor på särskilt boende (Säbo) med symptom. • Den 17 mars: De första fallen av smitta bekräftas på äldreboende i Stockholms stad smittade av viruset. • 18 mars: Stadens krisledningsnämnd (KLN) beslutar om besöksstopp för stadens samtliga vård- och omsorgsboenden. • 19 mars: Erik Slottner berättar att staden upphör med inspektioner på äldreboenden utom i akuta fall. Enligt Stockholms stad har Äldreförvaltningens inspektörer inte gjort några fysiska verksamhetsbesök under mars och april. • 24 mars: En särskild telefonlinje upprättas för alla vårdgivare i Stockholms län för covid-19-frågor. På grund av mycket hög belastning stängs telefonen ner och frågorna hänvisas åter till funktionsbrevlådan. • 3 april: Smittan finns, vid rapporteringstillfället, på en tredjedel av Stockholms stads äldreboenden, enligt siffror från Stockholms stadsledningskontor. • 7 april: Smittan finns, vid rapporteringstillfället, på hälften av stadens äldreboenden, enligt Stockholms stadsledningskontor. • 22 april: 75 procent av äldreboendena (vård- och omsorgsboenden samt servicehus) i Stockholms stad har, eller har haft, ett eller flera fall av smittan. Det visar siffror från Region Stockholm. Källa: Stockholms stad, Region Stockholm. Visa mer