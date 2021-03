Cykelbrist ger effekt på andrahandsmarknaden

Statistik från blocket visar att antalet cykelsökningar på plattformen har ökat med 35 procent under de första tre veckorna i mars jämfört med samma period förra året. Barncyklar och mountainbikes är de kategorier där intresset ökat mest, 83 respektive 63 procents ökning.

Antalet annonser har också ökat under pandemiåret där den största skillnaden syns i storstäderna. I Stockholm har antalet annonser ökat med 36 procent, i Göteborg med 70 procent och i Malmö 25 procent, jämfört med mars 2020.

– Under pandemin har vi sett rekordsiffror. 2020 kunde vi också se att kategorin var aktuell under en mycket längre period under året än vad vi sett tidigare år. Det tror vi är en direkteffekt av pandemin, säger Tero Marjamäki, presschef på Blocket.

Kanske är den uppåtgående begagnathandeln en effekt av den cykelbrist som råder i landet. Containerbrist och stängda cykelfabriker i Asien har gjort att många leveranser till Sverige uteblivit, något DN rapporterat om tidigare i veckan.

– Nu är det brist på nya cyklar vilket gör att även lite defekta varianter kan gå att sälja, säger Tero Marjamäki.

Samtidigt har det även skett en prisökning på begagnade cyklar på Blocket, delvis drivet av att det kommit ut mer exklusiva cyklar på andrahandsmarknaden.

– På fem år har medianprieserna på cyklar gått upp med 700 kronor. Vi tror att de exklusiva cyklarna ökat allt eftersom intresset för landsvägscykling ökat de senaste åren, säger han.

Även på sajten Tradera har efterfrågan på begagnade cyklar ökat stadigt den sista tiden.

”På Tradera ser vi att cykelintresset har ökat markant under början av 2021, jämfört med med samma period 2020. Vi ser också att antalet sökningar efter cyklar och cykelmärken har stigit”, skriver Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera i en kommentar till DN.

