Dan Lucas: Frågan är om Oscar Properties kan betala

Oscar Properties säger att de inte kommer att betala förrän marken är sanerad. Är det enda skälet?

– Det är det enda skäl som företagens vd, grundare och huvudägare Oscar Engelbert ger i ett pressmeddelande. Men frågan är om företaget kan betala.

Jaså, har Oscar Properties finansiella problem?

– Ja, företaget har varit nära kollaps. Så sent som i våras varnade företagets egen revisor för att Oscar Properties kunde gå i konkurs om inte ett lån på nära en halv miljard omsattes. Sedan dess har långivare pressats till att omvandla lån till aktier och dessutom vill företaget ta in mer pengar genom en nyemission.

– Om de här åtgärderna räcker återstår att se. När rapporten för det tredje kvartalet kommer om knappt två veckor får vi veta mer. Men krisen är knappast över för företaget.

Varför har Oscar Properties hamnat i den här situationen?

– Företaget har byggt lyxiga lägenheter som kostat 120.000–130.000 kronor per kvadratmeter – långt över vad snittpriset är för bostäder i Stockholms innerstad. Det gick bra under toppåren 2015–2016 när de kunde sälja mellan 400 och 500 lägenheter per år.

– Men redan 2017 svalnade marknaden för nybyggda bostadsrätter och i synnerhet de riktigt dyra lägenheterna. Det året sålde Oscar Properties endast 180 lägenheter och i fjol bara 79. Raset har fortsatt även i år – under andra kvartalet såldes endast åtta lägenheter – och aktien har sjunkit med mer än 90 procent från sin toppnivå.

Dan Lucas: Oscar Properties kris är bara början