Danderyds sjukhus i stabsläge

Stabsläget gäller från kl 11 på onsdagen, och ska underlätta samarbetet inom sjukhuset i ett ansträngt läge då sjukhuset har ett högt tryck med vanliga akuta patienter, och patienter med covid-19. Stabsläge är ett beredskapsläge som sjukhus tar till för att kraftsamla resurser.

På Danderyds sjukhus innebär det konkret att sjukhuset minskar den planerade vården för att kunna ta hand om patienter som är i störst behov av vård .

– Vi har under de senaste veckorna arbetat under stabsliknande former. Vi fortsätter vårt goda samarbete inom sjukhuset och inom regionen, säger Yvonne Haglund Åkerlind, VD på Danderyds sjukhus, i pressmeddelandet.

Sjukhuset har sedan förra veckan dragit ner på antalet planerade operationer för att utöka antalet slutenvårdsplatser då fler covid-sjuka behöver vård.

Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkareförening.

– Sjukdomen eskalerar och man har lärt sig från i våras att det är bättre att vara proaktiv, än att verka efteråt. Siffrorna i Stockholm utvecklas ju negativt och det verkar nu som om det är mer i norra Stockholm än i södra, säger han.

Styrud säger samtidigt att situationen är under kontroll, men att det är bra att sjukhuset går in i stabsläge.

– Jag tror att det har ett stort symbolvärde, både för befolkningen och för personalen. Det visar att man från ledningen och från regionen att man tar det här på yttersta allvar. Det visar att läget är allvarligt - man måste ju göra om allting.

Situationen är ändå inte densamma som i våras, då man nu är bättre förberedd och har kunskap att behandla sjukdomen, säger Johan Styrud.

