Daniel Helldén vill stoppa boendeparkering i Stockholm

Fakta. P-avgifter i Stockholm

Taxeområde 1 täcker ett mindre antal högattraktiva gator i City. Avgift 50 kronor per timme, dygnet runt alla dagar.

Taxeområde 2 täcker City, Gamla stan samt de viktigaste huvudgatorna i innerstaden. Avgift: vardag 26 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 21.00. Dag före helgdag och helgdag: 26 kronor per timme, mellan klockan 09.00 och 19.00. Övrig tid 15 kronor per timme.

Taxeområde 3 täcker Vasastan, Kungsholmen, Södermalm, Hammarby Sjöstad, Östermalm samt områden kring Liljeholmen och Gullmarsplan. Avgift: vardag 15 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00

Dag före helgdag: 10 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00

Övrig tid ingen avgift.

Taxeområde 4 täcker Ekhagen, Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och Hammarbyhöjden. Avgift: vardag 10 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00

Dag före helgdag: 10 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00

Övrig tid ingen avgift.

Taxeområde 5 täcker Riksby, Bromma, Hägersten och Bagarmossen. Avgift vardag 2,50 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00

Övrig tid ingen avgift.