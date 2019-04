De odlar matfisk och grönsaker i källaren

Trettio stimmiga fiskar simmar omkring i den kubikstora vattentanken. Om bara ett halvår väger tilapia-hannarna ett drygt halvkilo och är färdiga att ätas. Tilapia är en av världens mest odlade matfiskar. De tropiska varmvattenfiskarna växer snabbt, ungefär ett hekto i månaden. De gillar att stå i stim på liten yta och kan därför med fördel odlas i källare.

– Bara i de här två tankarna kan vi få ut 200 kilo fisk om året. Vi behöver öka livsmedelsproduktionen i regionen och vårt akvaponiska system kommer även att kunna ge 1.500 krukor basilika eller sallad, säger Torbjörn Frisö, grundare till Kretsloppsbolaget och ansvarig för odlingsprojektet.

Fisktankarna är kopplade till tre olika slags hydroponiska odlingsbäddar där man odlar grönsaker och örter i vatten i stället för jord. Tomater, basilika, sallad, koriander, mangold, pakchoi och chili växer redan frodigt under den starka växtbelysningen.

Det näringsrika vattnet med fiskarnas avföring leds via ett filter in i odlingarna och renas via biobädden med växter innan det går tillbaka till fisktankarna. Vattnet håller 23 grader precis som inomhusluften. Den akvaponiska odlingen är mer klimatsmart än odling i jord.

– Vi använder 90 procent mindre vatten än odling ute i jord. Det är ett slutet kretslopp och vi tillför bara fiskmat och syre. Förra året hade vi extrem vattenbrist och det här kommer att bli viktigt för Stockholms län. Vi har många uppvärmda utrymmen som skulle kunna användas för att odla mat, säger Dag-Tore Johannessen, delägare till Kretsloppsbolaget.

Carmen Sosa, Auro Ricking och Jan Ekman är några av de boende som lär sig att odla akvaponiskt av Torbjörn Frisö i projektet Gröna Solberga. Foto: Nicklas Thegerström

Odlingen är en del av det EU-finansierade projektet Gröna Solberga där företag får testa nya hållbara innovationer i bostadsområdet. Kretsloppsbolaget har sedan i höstas hållit gratis kurser för de boende i akvaponi (odling av djur som fisk, skaldjur eller alger i bassänger) och hydroponi (odling av växter i vatten). Tanken är att hyresgästerna i Stockholmshem ska ta över ruljangsen i höst och skörda frukter och fiskar från sin egen källarodling.

– Det blir ju inga transporter. Det är bara att gå ned i källaren och hämta sin fisk. Nu är jag vegetarian och kommer inte att slakta någon egen fisk. Men om det här fungerar kan det locka till mer urban matodling, både grönt och kött, på tak och i källare runt om i Stockholm, säger Jan Ekman, Solbergabo och pensionär.

Grannen Auro Ricking ser fram emot att få egenodlad fisk, inte minst tilapia som är födda i Sköndal och smakar ungefär som en smörig torsk.

Basilikan odlas upp på sex veckor i den akvaponiska odlingen i den 23-gradiga källaren i Solberga. Foto: Nicklas Thegerström

– Jag är i odlingssvängen och har tänkt att akvaponi är framtiden, synd bara att jag bor i en trång lägenhet. När det här dök upp tog jag chansen direkt. Först tänkte jag bara på att få en egen grönsaksskörd, men med fiskskörd blev det riktigt intressant, säger Auro Ricking.

Hon odlar redan mat i andras trädgårdar genom nätverket Co-Grow, håller kurser i odling och bokashi, en klimatsmart kompostering i hink, som gjord för balkonger.

– Inom en snar framtid tror jag att vi kommer att få problem med vår matförsörjning. Då är det närodlat som gäller. Om jag kan plocka hem en fisk och lägga i frysen som inte har åkt några mil med lastbil känns ju jättebra. Det känns mindre bra att köpa fisk från andra sidan jordklotet. Eller ännu värre, fisk som fångats i Norden, men paketerats i Thailand, och skickats tillbaka hit, det känns ju uselt, säger Auro Ricking.

Om sex månader väger tilapia-hannarna ungefär ett halvkilo och är färdiga att ätas. Foto: Nicklas Thegerström

Carmen Sosa är också aktiv i odlingsgruppen. Hon är redan självförsörjande på grönsaker under sommaren genom sin kolonilott på 200 kvadratmeter i Snösätra.

– Jag är intresserad av kretsloppstänket att ta tillvara på saker, de här fiskarna går ju att föda upp med matavfall. Då får man ett slutet kretslopp. Jag har alltid haft drömmen att ha lite djur och vara självhushållande, men det har inte varit görbart i lägenhet. Nu känns det lite närmare, säger Carmen Sosa, Solbergabo och miljökonsult.

Tilapia odlas redan i sjöar, dammar och inomhusodlingar framför allt i Asien och Sydamerika. Till skillnad från odlad lax används varken antibiotika eller bekämpningsmedel och jämfört med traditionella kassodlingar riskerar man ingen övergödning eftersom systemet är slutet och renas av biobädden.

– Vattenbruk och fiskodling är den snabbast växande livsmedelssektorn i världen. Vi ska äta mindre kött och mer fisk men importerar 75 procent av all fisk i dag. Det är inte hållbart. Odlad fisk måste vi ha, det här är framtiden, säger Torbjörn Frisö.

Projektet Gröna Solberga handlar inte bara om klimatet, utan också om att stärka den sociala samhörigheten i bostadsområdet.

– Jag tror att det möter ett behov. Vi är så trötta på att bara sluta med alla grejer för klimatets skull. Här gör vi något aktivt tillsammans i ett bostadsområde. Vi tar inte bort någonting, vi skapar någonting för klimatet, säger Torbjörn Frisö.

Auro Ricking och Carmen Sosa odlar grönsaker och fisk i sitt bostadsområde i Solberga. Foto: Nicklas Thegerström

Nu hoppas man att systemet sprider sig inte bara till Stockholmshems bostadsområden, utan över hela Stockholm. Odling är något för alla hävdar deltagarna bestämt.

– Många tror att det är krångligt och svårt att odla. Den där myten om gröna fingrar lever tyvärr kvar. Det behöver man verkligen inte ha, säger Auro Ricking.

Fakta. Gröna Solberga Gröna Solberga är ett klimatprojekt där företag, forskare och organisationer får använda bostadsområdet som testbädd för klimatsmarta och hållbara innovationer. Här testas bland annat akvaponisk odling av matfisk och grönsaker och bioteknik som tar bort dålig lukt vid avfallssortering. Man testar också hur vattentrappor kan tillvarata dagvatten och håller utbildning i designat återbruk. Projektet drivs under två år av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Källa: IVL Visa mer