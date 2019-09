De vill förändra bilden av Botkyrka

– Det är ett gammalt bageri, säger Neda Khezerian om den rymliga industribyggnaden som hon nyss släppt in oss i.

Vi befinner oss i Alby, mitt i Subtopias kreativa kluster. Ett område som telefonmagnaten LM Ericsson byggde upp i början av förra seklet. Neda leder oss genom den luftiga lokalen, längs med den vägg som täcks av grumliga fabriksfönster som septembersolen lyckats leta sig igenom, till utrymmet längst bort. Där, i en lummig oas av krukväxter, sitter tre av Changers Hubs medlemmar och fikar i en ombonad soffgrupp, en kontrast till den industriella omgivningen. Bakom dem hänger en stor väggprydnad i tyg som pryds av en logga och texten ”What if you can do it?”.

Idén till mötesplatsen Changers Hub föddes utifrån fyra personers respektive erfarenheter av att förflytta sig från ett parallellt samhälle i förorten till innerstaden – och Sverige. De var unga, drivna, välutbildade och flera av dem hade gjort karriär. Men ju högre positioner de nådde, desto mer ensamma kände de sig eftersom de saknade representation av likasinnade.

”Jag tror att man behöver förstå att majoriteten av de personerna som bor i vad som är klassat som utsatta områden är personer som oss”, säger Neda Khezerian. Foto: Jonas Lindkvist

Frustrationen förvandlades till en drivkraft för att skapa förändring. De bestämde sig för att nästa generation inte skulle behöva uppleva samma känsla av utanförskap, eller behöva ta omvägar för att nå framgång, som de själva fått göra.

– Jag har alltid haft ett inre driv, men det var inte förrän jag kom hit som jag kände att jag faktiskt fick chans att förverkliga mina idéer, säger Sargon Orahim.

Han sitter i en gul fåtölj som står intill soffan där Filippa Ichu och Lensa Balcha tagit plats. Neda slår sig ner i fåtöljen mitt emot.

Trion vi möter i Alby slår hål på myten om den traditionella framgångssagan: att utbildning, vilja och hårt arbete automatiskt ger dig en plats i det svenska samhället.

Liksom grundarna är medlemmarna Filippa, Lensa och Sargon unga och drivna. De är alla födda i Sverige och har föräldrar med utländsk bakgrund. Utbildningsnivån skiljer sig åt, de är mellan 17 och 29 år, men den gemensamma nämnaren är ett stort samhällsengagemang.

Changers Hub har gett dem den mötesplats som tidigare saknats, menar de, och som varit helt avgörande för att de skulle våga drömma större.

– Det jag uppskattar mest med Changers Hub är att de representerar att man kan gå sin egen väg. För som andra generationens ”expat” (hon säger att hon föredrar ordet ”expat” framför invandrare, då hon själv inte invandrat till Sverige) så finns det en väldigt snäv bild av vad man bör göra med sitt liv för att få en bra framtid, säger Lensa.

Verksamheten startade som ett ideellt initiativ år 2015. Grundarna höll till i ett litet rum i Albys hjärta, en kommunal mötesplats för ungdomar som i våras stängdes ner, där de coachade unga med karriärval och att hitta rätt studier.

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet deltagare på Changers Hubs olika evenemang explosionsartat, från drygt 600 till 1.600. Totalt har de runt 1.500 aktiva medlemmar.

Från och med 2018 blev verksamheten fullt finansierad, av bland annat Arvsfonden och Botkyrka kommun. Det innebar att flera av grundarna kunde ägna sig år Changers Hub på heltid och anställa tre personer till. En av dem är Neda.

– Vi har ingen uppsökande verksamhet utan de flesta hittar till oss via sociala medier eller genom rekommendationer från vänner, berättar hon.

Verksamhetens nära arbete med kommunen innebär att det framför allt är i Alby som aktiveter skapas, där även målgruppen, unga mellan 16 och 19 år i Botkyrka kommun, finns.

Trots detta är det många ungdomar från andra stadsdelar som hittar hit, bland annat Rinkeby, Tensta och Järva.

– Vi tycker det är helt fantastiskt att folk från blåa linjen åker hela vägen hit ut för att komma på en föreläsning, säger Neda.

Två ungdomsråd har via coachning av Changers Hub vuxit fram och etablerats i Botkyrka kommun.

– Deras ambition var att kunna påverka sin egen framgång och ha en röst i staden. Så nu representerar de den unga rösten som annars inte hörs bland politiker, säger Neda.

”Det var inte förrän jag kom hit som jag kände att jag faktiskt fick chans att förverkliga mina idéer”, säger Sargon Orahim. Foto: Jonas Lindkvist

Utöver individuell coachning anordnar Changers Hub kurser, kompetensutveckling, inspirationsföreläsningar, ”Changers Stories”, där de bjuder in framgångsrika personer med lokal förankring till samtal och ”take-overs”, som är ett studiebesökskoncept där de samarbetar med näringslivet.

I oktober startar en kurs i privatekonomi på förfrågan av medlemmarna. Den innehåller olika delmoment som till exempel hur man pensionssparar, lägger upp en budget och beteendeekonomi.

Såväl medarbetarna som medlemmarna får ständigt kämpa för att övertyga nya människor de kommer i kontakt med att de inte representerar den negativa bild som ofta målas upp om förorter som Botkyrka.

– Jag tror att man behöver förstå att majoriteten av de personerna som bor i vad som är klassat som ”utsatta områden” är personer som oss, säger Neda.

Changers Hub arbetar därför aktivt med att synliggöra och lyfta förebilder som kommer från Botkyrka, men som ofta försvunnit in i majoritetssamhället. Det som händer då, menar de, är att det blir en slags inspirations- eller kunskapsflykt från orterna som också skapar utrymme för destruktiva förebilder.

Bristen på representation av framgångsrika personer från förorten dödar drömmar menar Changers Hub. Men ju mer nätverket växer – desto fler förebilder får de unga att relatera till och se vilka möjligheter som finns i livet.

De är alla överens om att Changers Hub fyller ett tomrum – ett slags vakuum som egentligen inte ska finnas i samhället. För majoritetsbefolkningen är det en självklarhet att det finns personer omkring som inspirerar och faciliterar deras utveckling.

– Jag har jättemånga kompisar som har driv och energi, men tidigare har det inte funnits någon vuxen, en mentor, att prata med, säger Filippa.

Det händer ibland att företag och organisationer vänder blicken mot Botkyrka och startar ett projekt för att försöka lösa olika samhällsproblem. Problemet med sådana initiativ, menar Neda, är att det sker ovanifrån, utan förankring i den lokala kontexten.

– Frågan måste drivas lokalt för att det ska få fotfäste. Det är just det som varit vår styrka.

