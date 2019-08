”Det går alltid att höja säkerheten mer”

Det var när en herrklubb höll sin årliga kräftskiva som den dramatiska olyckan inträffade. En 79-årig man som skulle hålla tal klev upp på en avsats och lutade sig mot ett skyddsglas. Då vek sig den övre vikbara delen av skyddsglaset inåt och mannens arm hamnade på insidan av terrariet.

En av akvariets två Kubakrokodiler gick då omedelbart till attack – och högg tag i mannens underarm. Han fördes allvarligt skadad till sjukhus där han fortfarande vårdas. Läget uppges på torsdagen vara stabilt.

Skansenakvariets ägare Jonas Wahlström är själv ordförande i herrklubben. Han var på plats under kräftskivan och blev vittne till olyckan.

– Det känns förstås tungt, jag lider med den drabbade och hans anhöriga. Vi har inte haft några incidenter på 40 år. Nu ska vi självklart göra allt vi kan för att det inte ska hända igen, säger Jonas Wahlström och beskriver det inträffade som en ”tragisk olycka”.

Enligt hans uppfattning var det dock inte några brister i säkerheten som orsakade olyckan – även om det, som han säger, ”alltid går att höja säkerheten mer”.

– Det är inte tillåtet att klättra eller kliva upp på de delar av anläggningen där djuren hålls. Det är också absolut förbjudet att stoppa in kroppsdelar innanför säkerhetsbarriären runt krokodilerna, säger han.

Skansenakvariet var öppet som vanligt på onsdagen. Maria Mäkelä och hennes dotter Sonja var där. ”Man vet ju att krokodiler är farliga och det är klart man blir lite uppskrämd, säger Maria. Sonja är inte rädd. Hon tycker att krokodiler är söta. Foto: Nicklas Thegerström

Säkerhetsbarriären runt krokodilerna består av en drygt två meter hög vägg av laminatglas som står på en ojämnt utformad grund. På en plats bildar grunden en avsats. Det var där mannen klev upp.

– Nu bygger vi om så att bygga så att det blir fysiskt omöjligt. Dessutom sätter vi upp ett nytt räcke, så att det inte går att komma intill laminatglaset, säger Jonas Wahlström

Händelsen innebär dock inte att han har för avsikt att sluta arrangera privata fester i akvariet. Jonas Wahlström har under alla år varit mycket öppen med vad Skansenakvariet kan erbjuda den som vill hyra en udda festlokal.

Skansenakvariet står till förfogade för födelsedagskalas, kick-offer och firmafester. Här har Al Gore ätit representationsmiddag, John Cleese har minglat med lemurer och för den som vill gifta sig bland giftormar går det också bra. Allt enligt Skansenakvariets egen reklam.

– Vi har ungefär ett dussin privata event per år under kvällstid. Jag vill understryka att man aldrig är inne hos djuren, utan i de utrymmen som besökarna har tillträde till. Djuren påverkas in mer av att det sitter människor och äter där än av att det går runt besökare, säger Jonas Wahlström.

Är det lämpligt att ordna privata fester där man dricker alkohol precis intill krokodilerna?

– Eventen sker under ordnade former. Samma höga säkerhetstänk gäller när akvariet är abonnerat som när det är öppet för allmänheten. Det handlar verkligen inte om några fyllefester och djuren störs som sagt inte, svarar Jonas Wahlström.

Skansenakvariets två Kubakrokodiler. Foto: Nicklas Thegerström

Jens Larsson, ordförande för Svenska djurparksföreningen, säger att det inte är ovanligt att djurparker arrangerar privata event, för till exempel sponsorer.

– Vi har inga synpunkter på det, våra medlemmar är seriösa och professionella, de sätter alltid djurens bästa i första rummet, säger Jens Larsson.

När det gäller olyckan på Skansenakvariet känner han inte till detaljerna.

– Men det är omöjligt att förutse allt som kan hända. Vi vet att Skansenakvariet bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete.

När det kommer till krokodilens beteende är Jonas Wahlström inte förvånad.

– Alla krokodiler är aggressiva, de ser människan som föda. När det dök upp en arm inom räckhåll reagerade krokodilen direkt. Det är ett fullt normal krokodilbeteende.

Kan den ha varit hungrig?

– Ja, det kan ha varit en blandning av att krokodiler ständigt är både lite hungriga och lite aggressiva. Krokodilen vet aldrig när den kommer att få mat nästa gång, den är ett rovdjur.

Hur upplevde du situationen?

– Chockartat. När jag reste mig upp och skrek ”klättra ner” var det redan för sent. Sedan var vi två personer som rusade fram för att försöka få krokodilen att släppa honom. Det gick inte, så jag rusade iväg och hämtade ett verktyg och tog mig in i terrariet bakvägen. Då släppte krokodilen självmant taget, säger Jonas Wahlström.

”Flera har hört av sig och varit oroliga för att vi tänker avliva krokodilerna. Det kommer vi inte”, säger Jonas Wahlström Foto: Nicklas Thegerström

Han kunde själv se hur krokodilen började vrida på sina käftar runt armen, så som den instinktivt gör i villt tillstånd för att få sitt byte ur balans.

– Det gör att bettet kan orsaka allvarliga skador. Dessbättre fanns det tre läkare i sällskapet som snabbt stoppade blodflödet. Jag är lättad över att mannen fått god omvårdnad, säger Jonas Wahlström.

Polisen har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada. Flera förhör har hållits med personal och vittnen i syfte att reda ut om det fanns säkerhetsbrister. Ingen person är ännu delgiven misstanke om brott.

För krokodilernas del kommer det inträffade inte att få några konsekvenser.

– Flera har hört av sig och varit oroliga för att vi tänker avliva krokodilerna. Det kommer vi inte. De har betett sig fullständigt normalt, säger Jonas Wahlström.