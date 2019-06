Det misstänkta giftmordet var nära att aldrig upptäckas

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Ambulanshelikoptern var framme drygt en kvart efter att samtalet om en livlös man kom in till SOS alarm – men väl ute vid villan utanför Norrtälje kunde sjukvårdspersonalen bara konstatera att mannen redan var död.

Mannens sambo, som förnekar brott, hävdade att hon hade tittat på film samtidigt som mannen dog på sängen i rummet intill. Kvinnan har hela tiden genom förhör och under rättegången hävdat att hennes sambo under den aktuella dagen hade druckit stora mängder alkohol och sedan fått hjälpas in i sovrummet och därefter slocknat. Men trots flera omständigheter som enligt åtalet talade för att ett brott hade begåtts – som att kvinnan larmade grannarna i stället för polisen, och som att hon påstod att mannen hade druckit stora mängder alkohol i strid med obduktionsresultaten – kopplades polisen inte in.

Bild från polisens förundersökningsprotokoll: Som en del av åklagarens bevisning finns en burk som en lösning där kaliumcyanid ingår.

Drygt ett år senare väntar den 55-åriga kvinnan som levde tillsammans med guldsmeden på sin dom. Anklagelserna gäller giftmord och grov stöld.

Det beskrivs som ”ren tur” att fallet över huvud taget nådde domstol. Enligt åklagaren Madeleine Pettersson hade det inte gått att driva ärendet vidare om det inte hade funnits bevis för att guldsmeden hade höga halter cyanid i blodet.

– Det hade inte blivit någon obduktion om inte dottern hade stått på sig. Det förefaller väl nästan som tur att det här uppdagades, sade åklagaren i rätten.

Det hade inte blivit någon obduktion om inte dottern hade stått på sig. Det förefaller väl nästan som tur att det här uppdagades

Men det finns också en annan part som har spelat en nyckelroll i att 55-åringen till slut kunde åtalas: försäkringsbolaget If:s utredningsavdelning. Anders Lindstrand är utredningschef vid avdelningen och han berättar för DN att det var flera olika omständigheter som tillsammans ledde till att utredarna började misstänka mord.

Den första kontakten gällde en förlustanmälan som gjordes av den 55-åriga kvinnan gällande två exklusiva ringar – och denna kontakt togs drygt två veckor innan guldsmeden dog.

Bland sakerna som kvinnan påstås ha stulit finns bland annat dyrbara smycken såsom denna ring.

– Det är ju ett vanligt ärende som anmäls till oss på If. Och sen är det en del omständigheter, värdet på ringarna och så vidare, som gör att handläggaren bestämmer sig för att rådfråga oss, säger Anders Lindstrand.

Detta talar för och emot kvinnans skuld • Emot. 55-åringen har påstått att guldsmeden drack stora mängder alkohol samma dag som han dog, och att detta kanske hade med dödsfallet att göra. • För. Obduktionen visade att mannen hade 0,47 promille alkohol i blodet. Enligt protokollet från rättsmedicinalverket talar halterna av etanol i guldsmedens blod för att han hade intagit ”en mindre mängd drickalkohol innan dödsfallet”. • Emot. Åklagaren har inte kunnat visa varifrån cyaniden i guldsmedens blod kom ifrån. Kvinnans advokat Björn Hurtig hänvisar till att det inte finns någon ”smoking gun”, starka tekniska bevis mot kvinnan. • För. Guldsmeden hade kaliumcyanid i behållare i sin butik. Ämnet hade han använt tidigare i sin affärsverksamhet och kvinnan hade därför eventuellt tillgång till ämnet. •Emot. Kvinnan påstår att hon hade tittat på film samtidigt som guldsmeden dog i sin säng i rummet intill och därför inte märkte att han hade slutat andas. • För. Förundersökningen visar att det ringdes samtal från guldsmedens telefon under kvällen och åklagaren menar att detta motsäger kvinnans berättelse. •Emot. 55-åringen hävdar hennes och guldsmedens förhållande blev ”mycket bättre på alla sätt” under månaderna före guldsmedens död, och att de planerade att gifta sig runt midsommaren 2018. • För. Åtalet visar hur kvinnan vid flera tillfällen både före och efter guldsmedens död vid flera tillfällen har gjort sökningar på internet om hur man mördar med gift och hur detta kan spåras. Visa mer

En av ringarna uppgavs vara värd 125.000 kronor, hävdade kvinnan. Men när If:s handläggare kontrollerade detaljer i ärendet var det mycket som inte verkade stämma:

Värderingsintygen såg falska ut. De var gjorda kort efter inköpen. Och kvinnan ”framhärdade intensivt” att försäkringsbolaget skulle betala ut pengarna.

Ärendet lämnades över till utredningsgruppen hos If som så småningom kom i kontakt med guldsmedens familj. Guldsmeden avled den 17 februari 2018 och familjen ska tidigt ha ställt sig undrande till flera av omständigheterna kring dödsfallet – men det var inte förrän i samtalen med If:s utredare som de på allvar började misstänka att guldsmeden faktiskt hade blivit mördad.

– Det som blir märkligt sen är ju att dottern har ju också sagt till oss att ”den ringen har vi ju sett efter att den skulle ha försvunnit”, säger Anders Lindstrand.

Trots att det nu var flera månader efter dödsfallet uppmanade försäkringsbolagets utredningsgrupp familjen att be om en utökad rättsmedicinsk undersökning.

– Både dottern och grannarna nämner saker till oss som gör att vi blir oerhört fundersamma över det här. När det visar sig att polisen inte ens har varit på plats så tar jag beslutet att gå vidare och informera polisen om våra misstankar. Min utredare och flera av hennes kolleger resonerade om det här och sa att det här stämmer inte, det här är något som är oerhört konstigt, säger Anders Lindstrand.

I den begäran om en toxikologisk analys av de prover som fanns kvar från obduktionen som kom in den 2 juli 2018 föreslog familjen att man skulle leta efter fyra specifika gifter:

Digitalis. Kalium. Ricin. Cyanid.

Svaret kom några veckor senare: Guldsmeden hade haft en dödlig dos cyanid i blodet.

Bild från polisens förundersökningsprotokoll: Polisen har också beslagtagit en behållare som uppges ha innehållit kaliumcyanid i hög koncentration.

Polisen tog resultaten på stort allvar och utredningen som följde var imponerande, berättar Anders Lindstrand.

– Då gör ju polisen ett fantastiskt jobb. Trots att de är så långt, långt efter så lyckas de ändå få fram tillräckligt material för att åklagaren ska fatta beslut om att väcka åtal. Från det att de kör igång så gör de ju ett fantastiskt arbete. Det vi har varit kritiskt emot är ju att de inte har agerat innan, säger han.

I rättegången mot den 55-åriga kvinnan har en del av åklagaren Madeleine Petterssons material byggt på förhör och vittnesmål från kvinnans tidigare partners. Åklagaren målar upp en bild av 55-åringen som en kvinna som har haft många korta förbindelser med män som säger sig ha blivit utnyttjade ekonomiskt. Madeleine Pettersson tycker att informationen är relevant i sammanhanget – och i åtalet har hon också inkluderat en händelse från 2013 där 55-åringen anklagas för att ha stulit två exklusiva silverljusstakar värderade till 200.000–250.000 kronor.

Saker som kvinnan påstås ha stulit är bland annat dyrbara smycken och en klocka.

För Madeleine Pettersson har det handlat om att visa att 55-åringen ska ha varit kapabel att genomföra ett mord av ekonomiska skäl – och hon hänvisar till hur kvinnan ska ha agerat känslokallt och stulit smycken från mannen när han höll på att dö.

– Att på dödsbädden, där han ligger och är dålig, ta av honom ringar och halsband. Det är hänsynslöst, sade Madeleine Pettersson under rättegången.

Under slutpläderingen yrkade hon på att 55-åringen borde dömas till livstids fängelse.

Detta har hänt Brotten misstänks ha skett under lång period. 7 augusti–7 september 2013: En man blev av med två ljusstakar värda 200.000–250.000 kronor under denna period. Denna stöld inkluderas i det nuvarande rättsfallet gällande den misstänkta 55-åriga kvinnan. 1 februari 2018: 55-åringen anmälde två ringar stulna. Den ena uppgavs vara värd 125.000 kronor. 17 februari 2018: Guldsmeden dog någon gång mellan klockan 18.40 och 22.56 denna dag. 26 februari 2018: Den rätts­medicins­ka obduktionen ägde rum. 8 mars 2018: Guldsmeden begravs. 13 mars 2018: Försäkringsbolaget If aktiverade sin utredningsenhet den för att undersöka ärendet med ringarna som 55-åringen hade anmält stulna. Kvinnan motsatte till en början sig ett möte med bolaget. Maj 2018: Dottern till guldsmeden blev kontaktad av If ”någon gång i maj”. Efter detta diskuterade guldsmedens barn och försäkringsbolagets utredare omständigheterna kring dödsfallet. 2 juli 2018: Guldsmedens barn hörde av sig till polisen den för att få den rättsmedicinska undersökningen kompletterad. Bland annat ville de att man skulle kolla om guldsmeden hade haft digitalis, kalium, cyanid eller ricin i blodet. Visa mer

Thomas Bodström är målsägandebiträde för den avlidne guldsmedens familj och under rättegången har han varit frispråkig i sin beskrivning av kvinnan och brotten hon har anklagats för.

Under rättegången framhöll Thomas Bodström, försvarare till guldsmedens tre barn, att utredningen visat att kvinnan vid flera tillfällen återgått till att googla på giftmord i samband med att hon träffat en ny man.

– Att utnyttja en annan människas känslor, döda honom och försöka plundra barnen på tillgångarna. Det finns ingen vacker beskrivning av det, sade han efter slutpläderingarna.

Flera omständigheter ger stöd till påståendet att 55-åringen har mördat guldsmeden, menar Thomas Bodström. Hon har vid flera tillfällen gjort internetsökningar på hur man mördar med gift. Hon ska ha ljugit om saker som har med dödsfallet att göra. Och hon var efter guldsmedens död mycket mån om att sambons ägodelar skulle skrivas över på henne.

– Intressant är ju att hon inledningsvis inte vill att det ska blir någon obduktion. Allt det här är ju stödbevisning naturligtvis. Men allt det här pekar ju i samma riktning. Precis samma riktning, sade Thomas Bodström.

Men hur osmakligt man än tycker att det är, hur styggt man än tycker att det är, så är det ju inte att vara skyldig till mord

Kvinnans försvarsadvokat Björn Hurtig har under åtalsprocessen kritiserat åklagarens hänvisningar till kvinnans historia med antydningar om omoraliskt beteende. Björn Hurtig menar att åklagaren inte har presenterat någon stark teknisk bevisning och att hänvisningarna till kvinnans påstått klandervärda leverne snarast är ett tecken på att åklagaren har ett för svagt ”case”.

– Vi har ingen ”smoking gun”. Sen att hon lämnar NN (guldsmeden) på sängen… jag kan säga att jag inte hade gjort det. Men hur osmakligt man än tycker att det är, hur styggt man än tycker att det är, så är det ju inte att vara skyldig till mord, sade han under avslutningen i rätten och yrkar på att hans klient frikänns helt.

Under måndagen faller domen mot kvinnan i Norrtälje tingsrätt.

Advokat Björn Hurtig sade efter rättegången till DN att han är helt säker på att ärendet kommer att överklagas till hovrätten.

Fallet med den mordåtalade 55-åringen har enligt bland andra If:s utredningschef likheter med det uppmärksammade så kallade Arbogafallet, där hovrätten i februari 2018 dömde Johanna Möller till livstids fängelse för mord på sin pappa och mordförsök på sin mamma. Även i det fallet var det If:s utredningsgrupp som låg bakom att misstankarna riktades mot kvinnan.

– Det här ärendet är som Johanna Möller-ärendet, att man inte misstänker brott. Och det som också är intressant är ju att NN:s barn hade ju försökt få polisen att agera. Det var väldigt märkliga omständigheter. Men det var först när min utredare hade varit i kontakt med Rättsmedicinalverket, och sen gav dottern rådet att polisanmäla om misstanke om mord som det hände något, säger Anders Lindstrand.

Läs mer: Åklagaren om mordmisstänkta kvinnan: ”Sjukt intresse för gift”