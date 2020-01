Detta händer i Stockholm 2020

Januari

1 Nyårskonsert, Grieg & Haydn, Storkyrkan

1 Isbanan på Bollnästorget, Skansen öppnar

2-5 Julstämning i Livrustkammaren

2-6 ”Disney on Ice”, Globen

3-6 Shen Yun, Cirkus

4 Darya & Månskensorkestern, Fasching

5 Trettonhelgskonsert med Filharmonikerna, Konserthuset

5 Chris Cain, Mr Bo & the Voodooers, Blå Hissmusik, Trettondagsblues, Fasching

5 Sista dagen: Pepparkakshusutställning, ArkDes, ”Med hälsning från Chile”, Hjorthagens kulturhus

6 ”Guld, rökelse och myrra”, konsert Jakobs kyrka

6 Trettondagsaftonblues, Fasching

6 Julavslutning, Bollnästorget, Skansen

7 Nyårskonsert med Schönbrunn Slottsfilharmoniker, Konserthuset

8 ”Fåglarna” visas på Cinemateket (ytterligare 54 Hitchcockvisningar under 2020)

9 Lasse Stefanz Exclusive, Rival

9 ”Peer Gynt”, nypremiär, Dramaten

10 Vårsalongen öppnar, Liljevalchs (pågår till 22 mars)

10 Avatarium, Nalen

10 ”Spela Håkan!”, sex timmar Håkan Hellström, Debaser Strand

10 ”Min fantastiska väninna”, nypremiär Stadsteatern i Årsta Folkets hus

10 Torkel Rasmusson med band, Togges, Fasching

10 Jan Lundgren Trio & Deborah Brown, Konserthuset

10-11 Martin Stenmarck, Rival

10-11 Trettondagskonsert, Berwaldhallen

11 Metropolitan Opera: Wozzeck, Filmhuset

11 Louisiana Avenue, Fasching

11 Plan Three, Nalen

11 Filharmonins dag, Konserthuset

12 Julgransplundring, Nordiska museet

12 Sista dagen: Polska pepparkakshus, Millesgården, ”Mud Muses, en tirad om teknologi”, Moderna museet, ”1989 - kultur och politik”, Nationalmuseum, ”En kryddad jul”, Spritmuseum

12 Cirkus på Skansen (föreställningar till och med 19 april)

13 Opeth, Cirkus

14 ”Miz Cracker´s American Woman”, Södra Teatern

14 ”Unga musiker”, Musikaliska

14-15 ”An Evening with Dream Theater”, Cirkus

14-17 Formex, Stockholmsmässan

15 Theo Von – Dark Arts Tour, ChinaTeatern

15 ”Nu I morgon”, litteraturfestival i miniformat, Scalateatern

15 Aries, Bar Brooklyn

15-16 Berwaldhallens 40-årsjubileum avslutas

15-16 Tjajkovskijs pianokonsert med Filharmonikerna, Konserthuset

16 ”Låt den rätte komma in”, nypremiär, Trappan, Vällingby

16 New Tide Orquesta, Fasching

16 Orgelmatiné tillägnad Max Reger, Konserthuset

16 Lower Dens, Debaser Strand

17 ”Varning på stan” med Magnus Uggla, nypremiär, Göta Lejon

17 The Family Tree – The Reunion, Fasching

17 Final i solistpriset, Berwaldhallen

17 Side Effects, avskedsspelning, Debaser Strand

17-18 Brynolf & Ljung, Rival

18 ”Determinism”, urpremiär, Dramaten

18 Michael Malarkey, Nalen

18 ”Nya friska Tage” med Kalle Lind och Mimi Terris, Fasching

18 Stockholm Winter Swim Open, Hellasgården

18 Cirkusskolan startar, Skansen (varje lördag till och med 18 april)

19 The Hu, Vasateatern

19 Charm och allvar med Schubert, Mozart och Saariaho, Konserthuset.

19 STL Margaretas tidiga unghästserie, Solvalla

20 ”Lyssna, lyssna!”, Sara Villius, Under fontänen

20 Open Stage, Stallet

20 Athena Farrokhzad, Trappan, Vällingby

21 ”Mossigt värre”, Bergianska

22 Five Finger Death Punch, Hovet

22 Sturgill Simpson, Vasateatern

22 Steel Panther, Münchenbryggeriet

22-23 Daniel Karlsson trio, Fasching

23 P J Morton, Nalen

23 ”Till minnet av en ängel”, Berwaldhallen (även 25/1)

23 Iris Bergcrantz feat. Vindla, Fasching

23 ”Vi som fick leva om våra liv”, Dramatenpremiär, Elverket

23 ”Pernilla Wahlgren har hybris”, Lilla Cirkus

23 Bruckners sjunde symfoni, Konserthuset (även 25 januari)

24 Pages Tribute, Fasching

24 Headie One, Fryshuset

24-25 Arena Run 2020, Friends arena

24-25 Stora konstvisningen, Konserthuset

24-26 Handbolls-EM, finalspel, Tele2 arena

25 ”Radikal Optimist”, Anders Jansson, solo, Rival

25 Ahlberg, Ek & Roswall, Stallet

25 Winterrun

25 Joshua Radin, Nalen

25 KSMB 40-årsjubileum, Slaktkyrkan

25 ”Candide”, premiär, Operan

25 ”Party like it´s 2007-2011”, Debaser Strand

25 Süperstar Orkestar, Fasching

25-26 LvB 250- Stråkkvartetterna, Konserthuset

26 Sista dagen: Karin Frostenson, ”Nutid, dåtid, drömtid”, Thielska galleriet, ”Edward Burne Jones, Prerafaeliterna och Norden”, Waldemarsudde, ”Fornasetti - Inside Out - Outside In”, Artipelag

26 Tyler Childers, Slaktkyrkan

26 Den feministiska musikbranschfesten, Bryggarsalen

26 ”Oboefrossa” med Blåsarsymfonikerna, Musikaliska

27 Idrottsgalan, Globen

27 Nitzer Ebb, Berns

27 Hatari, Slaktkyrkan

27 Chamber Unplugged, Berwaldhallen (även 17/2, 16/3 och 11/5

27 Viet Thanh Nguyen i samtal med Andreas Norman, Handelshögskolan

28 Noah Gundersen, Bryggarsalen

28 The No Sleep Podcast, Rival

28 ”Tove Jansson & Mirjam Tuominen”, författarsamtal Under fontänen

28 Sigurdardottir/Schultz, Fasching

29 ”Takida - 20th Anniversary Tour”, Cirkus

29 070 Shake, Bar Brooklyn

29 Jeff Parker and the New Breed, Fasching

30 Moonchild, Nalen

30 Kindness, Debaser Strand

30 ”Kollision”, premiär, Klara Soppteater

30-31 Musiken berättar: Petrusjka, Berwaldhallen

30-31 ”Äktenskapet- en show som står ut”, gästspel, Teater Brunnsgatan 4 (även 1 februari)

31 Family Circle Soul Club, Debaser Strand

31 ”We Hear You - Greta Thunbergs tal”, Dramaten

31 Hällas, Skogen Brinner, Slaktkyrkan

31 Sista dagen: Återskapat 1471, Medeltidsmuseet

31 ”Vegas på Musikaliska” med Karl Dyall, Rennie Mirro & Joachim Bergström (även 1-2 februari)

● ● ●

Februari

1 ”Bajenkvällen”, Hovet

1 Pontus & Amerikanerna, Nalen

1 Claire Parsons Co, Dansens hus (även 21 mars)

1 Wreck it up Crew, Debaser Strand

1 Metropolitan Opera: ”Porgy and Bess”, Filmhuset

1 ”Orfeus & Eurydike”, urpremiär, Operan

1 De Vet Du, Berns

1 The Tarantula Waltz, Slaktkyrkan

1 ”Under ett rabarberblad”, familjekonster, Musikaliska

1-2 FotbollExpo, Friends arena

2 Claire Martin & Martin Sjöstedt Trio, Fasching

2 Liam Gallagher, Annexet

2 James Arthur, Berns

2 10cc, Stockholm Waterfront

2 Symfonikonsert med ryskt och tyskt tema, Operan

2 Sista dagen: Aris Fioretos ”Atlas”, Moderna museet

3 QX Gaygala, Cirkus

3 Majgull Axelsson, Trappan, Vällingby

3 Angel Olsen, Vasateatern

3 ”Humorgåvan”, Intiman

3-9 Stockholm Design Week, Stockholmsmässan

4 ”Ung svensk form 2020”, ArkDes (pågår till 22 mars)

4 Sum 41, Fryshuset

4-6 Work Space Sweden, Stockholmsmässan

4-8 Stockholm Furniture & Light Fair, Stockholmsmässan

5 Bo Kaspers Orkester, Rival (även 7-9/2 och 25-26/3)

5 Aitch, Debaser Strand

6 ”Coraline”, premiär, Folkoperan

6 Samernas nationaldag, Skansen

6 Ahmed Saadawi i samtal med Athena Farrokhzad, Under fontänen

6 Lundgren Rossy Weiss, Fasching

6 Ian Noe, Nalen

6 Ida Bang & the Blue Tears, Årsta Folkets Hus

6 Keane – Cause and Effect Tour, Cirkus

6 Grammisgalan, Annexet

6-7 Upptäck Brett Dean: Cellokonserten, Berwaldhallen

6-9 Beijer Hockey Games, Globen

7 Efterklang, Södra Teatern

7 Twin Temple, Nalen

7 Melanie Martinez, Annexet

7 Pauanne, Stallet

7 Talib Kweli, Debaser Strand

7 Blue House Jazz Orchestra, Konserthuset,

7 ”Jazz med svenska tongångar”, soppkonsert, Musikaliska

7-9 eCar Expo. Friends Arena

8 ”Det experimentella jaget”, Edvard Munchs fotografier, Thielska Galleriet (pågår till 31 maj)

8 Warnstad/Berglund/Stinnerbom/Edén, Stallet

8 Riddarna, Debaser Strand

8 Tysk romantik, litauisk spänning, Berwaldhallen

9 ”Orfeus Barock i Dresden”, Konserthuset

9 V75 Champions, Solvalla

9 Marc Copland Trio, Fasching

9 Sista dagen: Måleri och andlighet: Hilma af Klint, Tyra Kleen & Lucie Lagerbielke, Millesgården”Hella Jongerius - Breathing Colour”, Nationalmuseum, ”Tekalas! Signerad svensk keramik från 1900-talet”, Hallwylska museet Malin Fezehai, ”The Power of Hands”, Fotografiska

10 Daniel Norgren, Nalen

10 Tycho, Vasateatern

11 Gulaza, Stallet

10 Young MA, Debaser Strand

11 Trio HLK+Evelyn Glennie, Fasching

12 Eric Ericsons Kammarkör, Konserthuset

12 The Felice Brothers, Bryggarsalen

12 Freya Ridings, Vasateatern

13 ”Får jag vara med”, barnmusikal, urpremiär Lejonkulan

13 La Valse med Filharmonikerna (även 15/2)

13 Upptäck Brett Dean: Biss och Beethoven, Berwaldhallen (även 15/2)

13 Nahawa Doumbia, Fasching

13-15 ”En kväll med Petter”, Rival

13-16 Antikmässan, Stockholmsmässan

14 ”Katt på hett plåttak”, premiär Maximteatern

14 Hassan Hajjaj, Fotografiska (pågår till 31 maj)

14 Lamix, Debaser Strand

14 Z.E, Annexet

14-16 Sy- & Hantverksfestivalen, Stockholmsmässan

15 ”Stilla skönhet – nordisk och östasiatisk interaktion”, Waldemarsudde (pågår till 31 maj)

15 Molly Hammar, Debaser Strand

15 Mikal Cronin, Nalen

15 Sabaton, Hovet

15 ”Figaros bröllop”, nypremiär, Operan

15 Djurgården–Brann, Vintermatchen (fotboll) Tele2 arena

15 The Darkness, Nalen

15 Walid Raad: ”Helt ärligt, vädret hjälpte”, Moderna museet (pågår till 10 maj)

15 ”Annie”, premiär, Intiman

15 Nordiska Kammarorkesten, Musikaliska

15 ”Gubajdulina möter Beethoven”, Musikaliska

16 Sista dagen: ”Meta Isaeus Berlin, Nattlogik” och ”Ett nordiskt sekelskifte – höjdpunkter ur Waldemarsuddes konstsamling”, Waldemarsudde, Atsuko Tanaka och Carl Fredrik Reuterswärd Alias:CFR, Moderna museet, Agnes Wiklund och Konstsalongen Samlare, Nationalmuseum

16 The Best of Ennio Morricone, Konserthuset

16 ”Mänskligheten, föreställningen om oss själva”, Fredrik Lindström, Cirkus (även 15 mars och 26 april)

16 Crossfaith, Debaser Strand

17 Mikael Wiehe och Ebba Forsberg tolkar Dylan på svenska, Dansens Hus

17 Queen Machine, Cirkus

17 3teeth, Nalen

17 ”Short Stories II”, urpremiär, Operan

17-18 LvB250: Igor Levis spelar pianosonater, Konserthuset (även 21-22/2)

18 ”Game of Thrones – the Concert Show”, Cirkus

18 ”James Baldwin & Tennessee Williams”, författarsamtal med bland andra DN:s Johan Hilton, Under fontänen

18 Aubrey Logan, Fasching

19 Mother Africa, Cirkus

19 Nicole Sabouné, Nalen

19 City and Colour, Göta Lejon

19-20 Franz Welser-Möst dirigerar Filharmonikerna, Konserthuset

19-22 ”Världens historia” med Måns Möller och Özz Nujen, Rival

20 Karina Sainz Borgo i samtal med Lina Wolff, Årsta Folkets hus

20 ”Inspiration - Iconic Works”, Nationalmuseum (pågår till 17 maj)

20 Miss Li, Cirkus (även 5 mars)

20 Trio Sabil, Stallet

20 Half Moon Run, Nalen

20 Georgia, Nalen

20-21 Svenska stjärnor: P4 Plusgala med Radiosymfonikerna, Berwaldhallen

21 Slipknot, Globen

21 Kylián/Ek Naharin, Operan, nypremiär

21 Starset, Fryshuset

21 Magic Spirit Quartet, Fasching

21 The Comet is Coming, Debaser Strand

21 Mare Nostrum, Konserthuset

21 ”Den stora blåsarfesten”, Musikaliska

22 Glimpse i och av Rinkeby, Cirkus foajé

22 The Game, Münchenbryggeriet

22 Jill Johnsson & Liz Rose, Södra Teatern

22 Skott, Debaser Strand

22 Tomas Ledin, konsert med publikfrågor, Nalen

22 Maluma 11:11 World Tour, Globen

22 ”Vakten vid Rhen”, premiär Dramaten

22 Djurgården–Dalkurd, Svenska cupen, fotboll herrar, Tele2 arena

22 ”Shohaz - Jorden runt med Golbang”, familjekonsert, Musikaliska

22-23 Bröllopsfeber, Stockholmsmässan

23 LvB250 ”Fidelio”, Beethovens enda opera, Konserthuset

23 AIK–Jönköpings södra, Svenska cupen fotboll, herrar, Friends arena

23 Jade Bird/Ferris & Sylvester, Debaser Strand

23 Asgeir, Vasateatern

24 Hammarby–Varberg, Svenska cupen, fotboll herrar, Tele2 arena

24 Halsey, Annexet

24 Sverige–Turkiet, EM-kval, basket, Globen

24 Ara Malikian, Cirkus

24 The Cavern Beatles, Lilla Cirkus

25 Icon for hire, Nalen

25 Agnes Obel, Göta Lejon

25 Ilaria Graziano & Francesco Forni, Stallet

25-26 Amason, Cirkus

26 Haydns trumpetkonsert med Andrei Kavalinski, Konserthuset

26 Oscar Zia, Nalen

26 Stormzy, Annexet

27 ”De sista vittnena”, nypremiär, Dramaten

27 Jeanette Winterson, internationell författarscen, Konserthuset

27 Lindemann, Münchenbryggeriet

27 I prevail, Fryshuset

28 Ludwig Hart, Nalen

28 ”Störst av allt” med Nour el Refai, premiär, Rival

28 Home Free, Göta Lejon

28 Ricky Gervais, Globen

29 Peter Perrett, Debaser Strand

29 Metropolitan Opera: ”Agrippina”, Filmhuset

29 ”Furstinnan av Amalfi”, premiär Dramaten

● ● ●

Miss Li framträder på Cirkus den 20 februari och 5 mars. Foto: Nicklas Thegerström

Mars

1 The Cadillac Three, Slaktkyrkan

1 Sista dagen: Nordic Life och Erik Johansson ”Places Beyond”, Fotografiska

1 BP–Hammarby, Svenska cupen fotboll, herrar, Grimsta ip

2 ”Andrew Lloyd Webber Gala”, Cirkus

2 Hanna Rut Carlsson, Trappan, Vällingby

2-3 The Ukulele Orchestra of Great Britain, Scalateatern

3 Amigo the Devil, Nalen

3 Chris Kläfford, Cirkus

3 Ladies got the Blues, Årsta Folkets hus

3 Dominic Miller, Fasching

3-4 JLC Live Podcast, Rival

4 Miriam Bryant, Annexet

4 Jay 1, Bar Brooklyn

5 Miss Li, Cirkus

6 ”Ett frö i rymden”, urpremiär, Marionetteatern

6 Oh, What a Night!, Globen

6 Arsen petrosyan Quartet, Stallet

6 Bohuslän Big Band med Danilo Pérez, Fasching

6 ”The cultural journey”, soppkonsert, Musikaliska

6-7 Simple Minds, Annexet

6-7 Musiken berättar: Hannigan och Stravinsky, Berwaldhallen

7 Mabel, Nalen

7 Sam Fender, Debaser Strand

7 Lena Cronqvist, Waldemarsudde (pågår till 27 september)

7 ”Valkyrian”, nypremiär, Operan

7 The Savage Rose, Södra Teatern

7 ”Bland cellofodral och partitur”, musikvisning för hela familjen, Konserthuset

7 Djurgården–Mjällby, Svenska cupen, fotboll herrar, Tele2 arena

7 Ross Daly Quartet, Stallet

7 Mighty Oaks, Nalen

7 Ash, Bar Brooklyn

7 Moon Duo, Slaktkyrkan

7 Rex Orange County, Vasateatern

7-15 ”Allt för sjön”, Stockholmsmässan

8 Hammarby–Sundsvall, Svenska cupen fotboll, herrar, Tele2 arena

8 Årets Selma, Göta Lejon

8 Sista dagen: Pentti Sammallahti, ”Distant land” och Alex Prager, ”Welcome home”, Fotografiska

8 Milind Tuluankar, Stallet

8 Milky Chance, Berns

9 Svenskt med Norrbotten Neo, Konserthuset

9 ”Svansjön”, Ryska nationalbaletten, Cirkus

9 Candice Carty-Williams i samtal med Amie Bramme Sey, Handelshögskolan

9 AIK–Kalmar, Svenska cupen fotboll herrar, Friends arena

9 Little Dragon, turnépremiär, Berns

10 Princess Nokia, Tkay Maidza, Vasateatern

10-13 ”Bye, bye bror”, Målarsalen

11 Smokie, the Golden Hits Tour, Cirkus

11 Romanser med Falk Winland och von Schulman, Konserthuset

11 Grace Carter, Debaser Strand

11 ”Allt kommer bli bra”, Klara Zimmergren, Rival

11-12 ”Längtan till Italien” med Radiosymfonikerna, Berwaldhallen

12 ”Kajsa Grytt firar 40 del 2”, Södra Teatern

12 Mikael Wiehe & Ebba Forsberg tolkar Dylan på svenska, Dansens Hus

13 The 1975!, Annexet

13 Big Thief, Debaser Strand

13 Lettuce, Nalen

13 Anders Petersen och Maisie Cousins, Fotografiska (pågår till 7 juni)

13 Dianne Reeves, Konserthuset

13-14 Bryan Adams, Globen

13-14 Tones and I, Münchenbryggeriet

13-14 ”Arvingarna 30 år”, Lilla Cirkus (även 20-21 mars)

13-15 Explore Outdoor, Stockholmsmässan

14 Bryan Adams, Globen

14 Lloyd Cole, Göta Lejon

14 Tom Rosenthal, Debaser Strand

14 Metropolitan Opera: ”Den flygande holländaren”, Filmhuset

14 Jon Henrik Fjällgren, Scalateatern

14 Familjekonsert: Niklas och Radioapan”, Berwaldhallen

14 IAMDDB, Vasateatern

14-15 Rising Stars, Konserthuset

15 ”Krukväxternas dag”, Bergianska

15 Gustaf Tenggren Disney & nordiska sagor, Millesgården (pågår till 20 oktober)

15 Lunchtrav, Solvalla

15 Shadmehr Aghili, Göta Lejon

15 ”Unga musiker”, Musikaliska

16 ”Gubbvarning Live”, Intiman

16 ”Lyssna, lyssna!”, författarsamtal, Under fontänen

16 Fletcher, Debaser Strand

17 Eldfest på Skansen

17 Jared James Nichols, Nalen

17 Smith & Thell, Rival

17 The Cookers, Fasching

18 LvB250: Beethovens etta, Konserthuset

18 Russell Howard, ChinaTeatern

18 Roffe Wikström, Årsta Folkets hus

19 LvB250: Beethovens tvåa, Konserthuset

19-21 ”Så funkar det – The show” med Anders & Måns, Södra Teatern

20 LvB250: Beethovens trea, Konserthuset

20 Sutari & Fränder, Stallet

20 Midland, Nalen

20 Skott, Debaser Strand

20-22 Svenska cykelmässan, Stockholmsmässan

20-22 Sportfiskemässan, Stockholmsmässan

21 Beethoven 250: Eroican med Radiosymfonikerna, Berwaldhallen

21 Samantha Fish, Nalen

21 LvB250: Beethovens fyra, Konserthuset

21 Molsky´s Mountain Drifters & Lena Jonsson, Stallet

21 Stockholms Carnival 2020, Münchenbryggeriet

21 ”Den stora blåsarfesten”, Musikaliska

21-22 Jenny Lind 200 år, konsert, Operan

Sista dagen: Runo Lagomarsino, Moderna museet

22 Filharmoniker i närbild med Ethel Smyth och Richard Strauss

22 Marius Neset Quintet, Fasching

22 Charlotte Lawrence, Fryshuset

22 ”Svensk musikvår”, Musikaliska

23 ”The Whitney Houston Show, the Greatest Love of all”, Cirkus

24 LvB250: Beethovens femma, Konserthuset

24 The Jesus & Mary Chain Darklands T, Cirkus

24 Sinatra & Friends, Göta Lejon

24 Dorthe Nors i samtal med Marcus Lindeen, Under fontänen

25 LvB250: Beethovens sexa, Konserthuset

25 Beethoven 250 år, Gästspel av Konserthuset, Operan

25 ”Visor och grimascher”, Brolle och Jack Vreeswijk, Intiman

25-26 Ebbot Lundberg & New Places Orchestra, Södra Teatern

26 Tove Lo, Annexet

26: LvB250: Beethovens sjua, Konserthuset

26 John Hopkins, Göta Lejon

26 ”Maj”, urpremiär, Dramaten

26 ”Växter som vill upp”, Bergianska

26 Tove Lo, Annexet

26-27 Sandströms trombonkonsert med Radiosymfonikerna, Daniel Harding och Håkan Björkman, urpremiär

26-28 Magnus Carlsson, Lilla Cirkus

26-29 ”Nordiska trädgårdar”, Stockholmsmässan

27 LvB250: Beethovens åtta, Konserthuset

27 Golbang, Stallet

27 ”Don Quijote”, nypremiär, Operan

27 ”Serotonin”, Skandinavienpremiär, St Paul

27 Meute, Debaser Strand

27-29 Fotomässan, Stockholmsmässan

28 L´Epée, Hollow Ship, Debaser Strand

28 Sverige–Ryssland, fotboll, herrar, Friends arena

28 Premiärmilen

28 Sirus, Stallet

28 We love the 2000´s, Tele2 arena

28 DAF, Slaktkyrkan

28 Billy Opel, Scalateatern

28 ”Niklas Andersson, medelmåttan från Hisingen”, Rival

28 LvB250: Beethovens nia, Konserthuset

28 Hammerfall, Annexet

29 Sista dagen: ”British så in i norden”, Nordiska museet

29 Frank Gambale - All Star Band, Fasching

29 Familjekonsert: Sing along! kända barnvisor med Radiosymfonikerna, Berwaldhallen

29 Fatoumata Diawara, Nalen

29 Massive Wagons, Bar Brooklyn

29 One Voice konsert, Rival

29 ”Fjärilar i magen”, familjekonsert, Musikaliska

30 STL-finaler, Solvalla

30 Kerstin Weigl & Kristina Edblom, Trappan, Vällingby

30 The Dead South, Debaser Strand

30 Jax Jones, Vasateatern

30 Stockholm Film Festival Junior (pågår till 4 april)

31 GastroNord, Stockholmsmässan (pågår till 2 april)

● ● ●

AIK har hemmapremiär i allsvenskan mot Sirius den 12 april, medan Djurgården tar emot Östersund den 13 april. För Hammarbys del väntar Kalmar i hemmapremiären den 5 april. Foto: Fredrik Persson/TT

April

1 ”An Evening with Whitney – the Whitney Houston Hologram Tour”, Cirkus

1 Chelsea Wolfe, Nalen

1 Lisa Lystam Family Band, Årsta Folkets hus

2 Terra Magna, Konstnärsduon Alexandrov Klum, Konserthuset (även 4/4)

2 ”Queenie – forever”, Lilla Cirkus

2 Ziggy Alberts, Vasateatern

2 YBN Cordae, Childish Majir, Fryshuset

2 ”Röde Orm”, premiär, Dramaten

2-3 Blomstedt i Mozarts C-mollmässa, Berwaldhallen

3 Santana, Globen

3 Greg Dulli, Joseph Arthur, Debaser Strand

3 Trio Katastrofa, Stallet

3-6 Swim Open, Eriksdalsbadet

4 Cigarettes after Sex , Slaktkyrkan

4 Danny Saucedo, Globen

4 Hans Edler, Södra Teatern

4-13 Påskfirande, Skansen med marknad och andra traditioner (fri entré för alla häxor på skärtorsdagen)

5 Hammarby–Kalmar, herrallsvenskan, fotboll, premiär Tele2 arena

5 Alice Boman, konsert, Dramaten

5 Mazaher, Stallet

5 Tommy Nilsson, Gustaf Vasa kyrka

5-8 ”Förklädd Gud” med Filharmonikerna, Konserthuset

6 Leif Vollebekk, Nalen

6 Gina Dirawi, Trappan, Vällingby

6-9 Godisvandring, Bergianska

8 Redd Kross, Debaser Strand

8 ”ASMR: konstig känsla känns bra”, ArkDes (pågår till 31 maj)

10-11 ”Grease” på turné, Cirkus

11 Metropolitan Opera: ”Tosca”, Filmhuset

12 AIK–Sirius, hemmapremiär, herrallsvenskan, fotboll Friends arena

13 Djurgården–Östersund, hemmapremiär, herrallsvenskan, fotboll, Tele2 arena

13 Russian Circles, Torche, Slaktkyrkan

13 Sista dagen: Angus Fairhurst, Spritmuseum

14 Nada Surf, Nalen

14 Johnossi, Cirkus

15 DN:s utrikesdag, ChinaTeatern

15 ”Thank You for the Music”, en hyllning till Björn & Benny, Cirkus

15 Jen Beagin i samtal med Jessika Gedin, Under fontänen

15 Viktoria Tolstoy & Svante Thuresson, Rival

16 Debussys La Mer, Konserthuset (även 18/4)

16 Thomas Di Leva tolkar Bowie, Rival

16-17 Gadd, Hopp & kärlek, Scalateatern

17 ”Chefen”, urpremiär, Årsta Folkets hus

17 Beat Company, Stallet

17 Good Harvest, Nalen

17 ”Tretton rätt med blåskvintett”, Musikaliska

17-18 Sven-Ingvars, Rival

17-18 Musiken berättar: The Eternal Traveler, en hyllning till Beethoven, Berwaldhallen

17-18 ”Om att våga flyga”, av och med Maria Lundqvist, Lilla Cirkus

18 Kulturnatt Stockholm

18 Malik Bentalha, Södra Teatern

18 Anna & Ale Möller, Stallet

18 Jonathan Johansson, Berns

18 ”SM i ordvitsar”, Scalateatern

18 M Huncho, Fryshuset

18-19 LvB250: Stråkkvartetterna del 3 och 4, Konserthuset

19 Sista dagen: ”Se på mattorna – det är jag”, Märta Måås Fjetterströms mattor, Rikssalen, Stockholms slott

19 Hammarby–AIK, herrallsvenskan, fotboll, Tele2 arena

19 Djurgården–Umeå IK, hemmapremiär, damallsvenskan, fotboll, Stadion

20 Amat Levin, Trappan Vällingby

20 The Sonics, Slaktkyrkan

21 Isabella Hammad i samtal med Johanna Koljonen, Under fontänen

21 Hyuoh, Debaser Strand

22 The Football Ramble, ChinaTeatern

22 Performance Lecture: Om människan”, urpremiär, Dramaten

22 Nicola Benedetti spelar Prokofjev och Sibelius, Konserthuset

22-23 Musiken berättar: ”Från Scheherazade till Pippi”, Berwaldhallen

23 ”Växterna och elden”, Bergianska

23 The Handsome Family, Bryggarsalen

23 Orgelmatiné med Oscar Rutberg, Konserthuset

23 Tindersticks, konsert, Dramaten

23-26 P-Floyd & Marika Lagercrantz, Scalateatern

24 ”Kiruna Forever”, ArkDes (pågår till 30 augusti)

24 Chris Allen & David Cook, alen

24 James Morrison Quartet, Konserthuset

24 Sousou & Maher Cissoko feat Filip Jers, Stallet

24-26 ”Market art Fair”, Liljevalchs

25 Gröna Lund öppnar för säsongen

25 ”Babblarna, andra musikalen”, Intiman

25 Familjekonsert: ”Pippi Långstrump 75 år”, Berwaldhallen

25 SM-finaler i innebandy, Globen

25 We love the 2000´s, Tele2 arena

25 Tjejmilen 21K

25 Ron Pope, Södra Teatern

25 ”Jolanta”, premiär, Operan

25 ”Människan och tron” med Radiokören, Berwaldhallen

25 Brian Fallon & The Howling Weather, Debaser Strand

25 Thomas Stenström, Cirkus

25 ”She Composes Like a Man”, Musikaliska

25 ”Världen ljuder”, familjekonsert, Musikaliska

25-26 Barn och böcker, Skansen

25-26 Vårmarknad, Skansen (även 1-3 och 9-10 maj)

26 William DuVall, Södra Teatern

27 Destryer, Slaktkyrkan

27 ”Lyssna, lyssna!”, författarsamtal, Under fontänen

28 Söndagstrav, Solvalla

28 Lesley Nneka Arimah, Under fontänen

29 Tamikrest, Fasching

30 Valborgsfirande, Skansen

30 Danko Jones, Debaser Strand

30 The adicts, Slaktkyrkan

● ● ●

Elitloppshelgen på Solvalla äger rum den 29–31 maj. Här vinner den franska hästen Dijon fjolårets lopp. Foto: Christine Olsson/TT

Maj

1 Lill-Skansensteatern öppnar för säsongen

2 ”Brendan Schaub - 50 Shades of Brown”, ChinaTeatern

2 Queene – forever, Cirkus

2 Harry Styles, Globen

3 Djurgården–Hammarby, herrallsvenskan, fotboll, Tele2 arena

3 Swans, Nalen

3 ”Make Metbäcken Great Again”, Scalateatern

3 ”Seven Worlds One Planet (BBC)”, Globen

4 Relations Showen, Scalateatern

4 ”Sårbar & Superstark”, Mia Törnblom, Rival

4-5 Världens största loppis, Solvalla

5 Möt våren i Bergianska trädgården

5 Trixie Mattel, Göta Lejon

5 ”Alltid Antiken!”, författarsamtal, Under fontänen

5 ”Unga musiker”, Musikaliska

6 Patrick Radden Keefe i samtal med DN:s kulturchef Björn Wiman, Handelshögskolan

6-7 Bruckners Åttonde med Filharmonikerna och Christoph Eschenbach, Konserthuset

7-10 Cirque Du Soleil Corteo, Globen

7-10 Cirkus Cirkör - ”Bloom”, Södra Teatern (plus ytterligare föreställningar fram till 7/6)

8 Faela, Stallet

8 No Fun At All, Slaktkyrkan

8 The Hives, Gröna Lund

9 Explosions in the Sky, Münchenbryggeriet

9 Daniil Trifonov spelar Bach, Konserthuset

9 Metropolitan Opera: Maria Stuarda, Filmhuset

9 ”Blåsmusikens dag”, KMH

10 Jazzmeia Horn, Fasching

10 Brockhampton, Annexet

12 Om Spoken Word, Dramaten

12 Dua Lipa, Globen

12 Giant Rooks, Nalen

19-21 ”Så funkar det - The show” med Anders & Måns, Södra Teatern

12 Giant Rooks, Nalen

13-14 Karina Canellakis dirigerar Filharmonikerna, Konserthuset

14 Yes, Cirkus

14 ”Från mossor till blomväxter”, Bergianska (även 4 juni)

14-15 Svenska stjärnor med Radiosymfonikerna, Berwaldhallen

15 Ulrica Hydman Vallien, Liljevalchs (pågår till 30 augusti)

15 Tony Iommi, Lilla Cirkus

15 The Driver Era, Nalen

15 Hurula, Cirkus

15-16 ”Las Baletts Suédois 100 år”, Operan

16 STHLM Trail Run

16 Tutto Balutto on Tour, Cirkus

16-17 Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rhythm & Blues Orchestra, Scalateatern

17 Norges nationaldag, Skansen

17 Randy Newman, Lilla Cirkus

17 Schuberts Oktett, Konserthuset

17 Dolly Style, Gröna Lund

17 ”Blåljusgalan 2020”, Cirkus

17 ”Spansk hetta och nordisk glöd” med Sandra Ibbareche, Musikaliska

18 Sadie Jones i samtal med Ika Johannesson, Under fontänen

18 Sun Ki Moon, Södra Teatern

19-20 ”Svansjön” med Irina Kolesnikova, Cirkus

20 Mozart och Strauss, Manfred Honeck dirigerar Filharmonikerna, Konserthuset

21 Folknykterhetens dag, Skansen

21 ”Nylands Järn på Cirkus”, Lilla Cirkus

21 Levine, Debaser Strand

21-22 ”Tjolahopp, tjolahej – Pippi fyller 75 år”, Skansen

22 ”Flickan från Västern”, nypremiär, Operan

22 Youn Sun Nah, Dansens Hus

22 ”Biologiska mångfaldens dag”, Bergianska

22 ”Dagen för biologisk mångfald”, Skansen

22 Tommy Körberg & Bohuslän Big Band, Cirkus

22 Los Lobos, Nalen

23 Nick Cave and The Bad Seeds, Globen

24 AIK–Djurgården, herrallsvenskan, fotboll, Friends arena

24 Dita von Teese: Glamonatrix, Cirkus

24 van der Graaf Generator, Lilla Cirkus

24 Bauhaus-galan, friidrott, Stadion

24 Raul Midón, Nalen

26 ”Mitt liv är ett skämt”, Scalateatern

26 ”Infield av Linda Tegg”, ArkDes (pågår till 27 september)

26 William Duvall, Södra Teatern

27 Joyce Carol Oates i samtal med Olav Brenner, Maximteatern

28 Bryan Ferry, Gröna Lund

28 Machine Head 25-årsjubileum, Fryshuset

28 Prokofjev x 2 med Filharmonikerna, Konserthuset (även 30/5)

28-29 ”Vive la France!” med Radiosymfonikerna, Berwaldhallen

29 Green Day, Tele2 Arena

29 Norlie & KKV, Gröna Lund

29 Stockholm High Five

29 Trevor Noah, Globen

29 Solala, Göta Lejon

29 Lucifer, Debaser Strand

29-31 Elitloppshelg, Solvalla

30 Stockholm Marathon

30 Jethro Tull – The Prog years, Cirkus

30 Keith Urban, Annexet

30 Jambinai, Bar Brooklyn

30 The National, Albin Lee Meldau, Skansen

● ● ●

Parkteatern har premiär den 8 juni. Foto: Eva-Karin Gyllenberg

Juni

2 Stockholm Mini Marathon

3 Beethoven 250: Missa Solemnis med Radiosymfonikerna och Radiokören, Berwaldhallen

4 Sverige-Finland, fotboll, herrar, Friends arena

4 Kopatchinskaja spelar Sjostakovitj, Konserthuset

4 Rupaul´s Drag Race: Werq the World Tour 2020, Cirkus

4-7 ”Smaka på Stockholm”, Kungsträdgården

5 Social Distorsion, Gröna Lund

5 Soccer Mom, Slaktkyrkan

5-6 Beethoven 250: Symfoni nr 9 med Radiosymfonikerna och Radiokören, Berwaldhallen

6 Nationaldagsfirande, Skansen

6 Gabriel Iglesias – Beyond the Fluffy World Tour 2020, Hovet

8 Parkteaterpremiär

10 ”Skärgårdsbåtens dag”

11 ”Zorns konstnärskap i helfigur”, Nationalmuseum (pågår till 6 september)

11 STHLM 10

11-14 Scandinavian Invitation, Bro Hof Golf Club

11-14 Global Champions Tour, ridsport, Stadion

12 5 Seconds of Summer, Annexet

13 Drop in-bröllop, Skansen

13 ”Augusta Lundin, Sveriges första modehus”, Thielska galleriet (pågår till 4 oktober)

13-14 Ragnar Relay Lake Mälaren

13-14 Sthlm Americana, Münchenbryggeriet

14 Cecilia Bartoli, Konserthuset

16 ”Från urtid till nutid”, Bergianska

17 Korn, Gröna Lund

17 Pet Shop Boys, Globen

17 The Beach Boys, Skansen

19-21 Midsommarfirande, Skansen

22-25 (en av dagarna) Nattens näckrosor, Bergianska

23 System of a Down, Globen

23 Allsångspremiär med Sanna Nielsen, Skansen

24 Disturbed, Gröna Lund

25 Kiss, Tele2 arena

26 ”Pippi på Cirkus”, Cirkus (till och med 16 augusti)

26 ”Slåtterkurs – teknik och skötsel”, Bergianska

27 The Tabernacle Choir at Temple Square, Konserthuset

27 Slåttern går, Skansen (även 8-10 juli)

27 ”Stockholm Design Lab”, ArkDes (pågår till 23 augusti)

28 Barnens allsång startar (pågår till och med 16 augusti)

29 Blå måndag, jazz på Skansen (pågår till och med 17 augusti)

● ● ●

Prideveckan äger rum den 27 juli–2 augusti. Foto: Eva-Karin Gyllenberg

Juli

2 ”Rosens dag”, Skansen

4 ”Vi som älskar 90-talet”, Östermalms ip

14 Gwen Stefani, Gröna Lund

15 Lunchtrav, Solvalla

17 Ace Frehley, Gröna Lund

27 Pixies, Gröna Lund

27 Stockholm Gay Pride (pågår till 2 augusti)

28 Marknadstrav, Solvalla

● ● ●

Céline Dion kommer till Friends arena den 22 augusti. Foto: Matrix

Augusti

3 Stockholm Car Meet, Solvalla

9 STHLM Urban Trail

10-13 ”Nattens näckrosor”, Bergianska

11-15 Stockholms kulturfestival

11-5 ”We Are Stockholm”

12 Gavin DeGraw, Gröna Lund

13-16 Möt romerna på Skansen

14 Jubileumspokalen, Solvalla

15 Midnattsloppet

16 DN:s konsert i det gröna med Filharmonikerna, Sjöhistoriska

16 Bokbordet Stockholm

18 Clutch, Gröna Lund

20 ”Krascha inte i beskärningsdjungeln – lär dig JAS-beskärning”, Bergianska

22 Céline Dion, Friends arena

24-25 Djurens helg, Solvalla

24-27 Lin- och ulldagar, Skansen

25 Spinnrocka loss, Skansen

26 Med alla sinnen, Skansen

27 Bergmanfestivalen 2020, Dramaten (pågår till 6 september)

27 Melissa Horn, Gröna Lund

28 Lars Winnerbäck, Zinkensdamms ip

29 Tjejmilen

30 AIK-Hammarby, herrallsvenskan, fotboll, Friends arena

● ● ●

Elton John intar Tele2 arena den 18 och 19 september. Foto: Felix Hörhager/DPA

September

5 Stockholm halvmarathon

5 ”Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen”, Waldemarsudde (pågår till 24 januari 2021)

6 Höstfest, Bergianska

13 Djurgården–AIK, herrallsvenskan, fotboll, Tele2 arena

13 Sista dagen: ”Mänsklighetens största nytta”, Nobelprismuseet

16 ”Året i köksväxtlandet”, Bergianska

18-19 Elton John, Tele2 Arena

20 Sista dagen: ”Hjalmar Söderberg och bildkonsten”, Thielska galleriet

24 GES, Stockholmspremiär, Cirkus (till och med 1 november)

24 ”Arkadien – ett förlorat paradis”, Nationalmuseum (pågår till 10/1 2021)

25 Gröna Lund stänger för säsongen

26 Deep Purple, Hovet

26-27 LvB250: Stråkkvartetterna del 5 och 6, Konserthuset

26-27 Höstmarknad, Skansen

26 Lidingöloppet

28-29 STL-finaler (Svenskt travkriterium och Svenskt Trav-Oaks), Solvalla

30 My Dad Wrote a Porno, ChinaTeatern

● ● ●

Oktober

1 Katie Melua, Cirkus

1 ”Arkadien - ett förlorat paradis”, Nationalmuseum (pågår till 17 jan 2021)

2 ”Noice – Du lever bara en gång”, Lilla Cirkus (pågår till 19 december)

2-4 Modelljärnväg på Galejan, Skansen

5 LvB250: Igor Levit spelar sonater av Beethovens sonater (även 16-18 och 20/10),

6 Marknadstrav, Solvalla

6 Mossigt värre, Bergianska

6-7 Max Raabe & Palast Orchester, Cirkus

8 Creedence Tribute, turnépremiär, Lilla Circus

9-18 Stockholm Jazz Festival

13 Gilberto Gil, Konserthuset

14 Ane Brun, Cirkus

17 ”Karl Dunér”, Waldemarsudde (pågår till 14 februari 2021)

19-25 Stockholm Open, Kungliga Tennishallen

21 ”Det stora teaterkalaset”, Stadsteatern 60 år

23-25 Sy- & Hantverksfestivalen, Stockholmsmässan

24 STHLM X

24 Pumpor; stora, små och jättelika, Bergianska (pågår till 1 november)

24-25, SM i terräng, friidrott

25 Hammarby–Djurgården, herrallsvenskan, fotboll, Tele2 arena

25 ”Från Broadway till Duvemåla”, Cirkus

27 Breeders´Crown, semifinaler, Solvalla

30 gr8gamme, Stockholmsmässan (pågår till 1 november)

31 ”My happy place”, Al Pitcher, Hovet

31 The 1975, Annexet

● ● ●

Sweden International Horse Show avgörs i Friends arena den 26-29 november. På bilden Malin Baryard-Johnsson. Foto: Christine Olsson/TT

November

1 Ljusfest vid Brunnsviken, Bergianska

2 STL-finaler (Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst), Solvalla

3-8 SOC, bordtennis, Eriksdalshallen

7 Höstrusket

11-22 Stockholm Film Festival

18 The Simon & Garfunkel Story, Lilla Cirkus

20 Jul i växthuset, Bergianska (pågår till 6 december)

21 Isaac and the Soul Company, Globen

22 ”Den lilla sjöjungfrun – The Musical”, Globen

25 ”Johan & Björn: Värmländsk Voodoo”, Rival

26-29 Sweden International Horse Show, Friends arena

28-29 Julmarknad, Skansen (även 5-6, 12-13 och 19-20 december)

● ● ●

Nyårsfirande på Skansen. Foto: Peter Wixtröm/Aftonbladet/TT

December

5 Ozzy Osbourne, Judas Priest, Friends Arena

10 Nobelfirande i Konserthuset och Stadshuset

12 LvB250: Beethovens violinsonater, Konserthuset

26 STL-finaler, Solvalla

31 Nyårsfirande på Skansen

Sammanställning: Eva-Karin Gyllenberg