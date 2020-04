Digitala vårdbesök har mångdubblats i Stockholm

Stockholmarnas digitala vårdkontakter har ökat kraftigt under coronapandemin, visar siffror från Region Stockholm. Digitala videobesök hos vårdcentraler i regionen har sexdubblats årets första tre månader, jämfört med samma period i fjol. Även digital receptförnyelse och användning av e-tjänster hos 1177 har ökat med nästan 80 respektive 60 procent under mars.

– Vi ser en otrolig ökning genom de beslut som jag och hälso- och sjukvårdsnämnden tog, säger hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L).

Besluten handlar bland annat om att ta bort begränsningen för hur stor andel digitala besök specialistkliniker och vårdcentraler kan ha och hur ersättningen för dessa ska se ut. Tanken med den tidigare begränsningen var att säkerställa att inte exempelvis multisjuka patienter trängs undan till förmån för de som klarar sig med ett digitalt besök.

En sådan bortträngningseffekt är dock inget som oroar Daniel Forslund (L), ordförande för regionens innovations- och utvecklingsutskott.

– Rätt hanterat blir detta tvärtom, eftersom vi nu kan erbjuda fler kontaktvägar än tidigare. När många vårdkontakter kan tas på chatt, video eller en e-tjänst så frigör vi tid för de patienter som verkligen behöver kontakta vården på telefon eller med ett fysiskt besök, säger han.

Anna Starbrink förtydligar att det nu är det nya coronaviruset som tränger undan patienter från vården.

– Det är för att motverka detta som vi gjort dessa åtgärder, säger hon.

”Den digitala vården är här för att stanna”, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L). Foto: Alexander Mahmoud

Det har också lanserats ett coronasjälvskattningstest på internet, för att människor lättare ska kunna avgöra om de ska kontakta vården eller inte och på så vis avlasta 1177:s telefontjänst.

– Bara det första dygnet användes den nästan en miljon gånger. Fram till i dag har 1,6 miljoner tester gjorts där, säger Daniel Forslund.

Han oroas inte över risken att något missas när det fysiska mötet uteblir.

– Varje vårdmöte och vårdkontakt måste utgå från patientens behov och där finns det redan en stor kompetens inom vården. Detta omfattas av samma regelverk som ett vanligt vårdbesök.

Daniel Forslund säger också att Stockholm har utvecklat den digitala vården under de senaste fem åren och att det fungerar för fler typer av patienter än man tidigare trott.

– Exempelvis hjärtpatienter kan ha en ganska avancerad kontakt med sin läkare på det här sättet, säger han.

Det är framför allt bland äldre patienter de digitala vårdmötena har ökat, särskilt de senaste veckorna, enligt Daniel Forslund.

– Tidigare har den största andelen varit väldigt små barn eller personer mellan 25-45. Nu har det krupit ganska högt upp i åldrarna. Ålderskategorin 50 år och uppåt har ökat mest.

Om taket för de digitala vårdbesöken ska slopas permanent är dock inte klart än.

– Det är tillfälliga beslut vi fattat under våren och vi måste analysera avtal för avtal. Vi var mitt i en stor översyn av primärvården när coronakrisen kom och översynen behöver göras under ordnade former. Men den digitala vården är här för att stanna, säger Anna Starbrink.

Liz Gref är verksamhetschef på Vårby vårdcentral, där ökningen av de digitala vårdkontakterna märkts tydligt. Hon understryker att ett videomöte aldrig kan likställas med ett fysiskt möte med en patient, men säger att det är ett bra komplement.

Enligt Liz Gref, verksamhetschef på Vårby vårdcentral, finns det en risk att resurser som läggs på digitala vårdmöten tränger undan mer vårdkrävande patienter. Foto: Hampus Andersson

– I en sådan här situation måste man ta bort taket, annars fastnar man i en byråkrati över hur många möten man kan ha, säger hon.

På vårdcentralen i Vårby är det inte framför allt i de äldre åldersgrupperna som en ökning av videomötena har märkts av, enligt Liz Gref.

– Många som är äldre ringer fortfarande, de kanske inte har kunnat skaffa ett mobilt bank-id.

Det finns även andra grupper med begränsad möjlighet till digitala vårdkontakter som Liz Gref lyfter fram.

– En del patienter hos oss har inte ens fått ett personnummer, då går det inte att skaffa mobilt bank-id. Det finns också personer med skyddad identitet.

I nuläget är det hon och hennes kolleger som beslutar om när ett besök ska hållas digitalt, vilket Liz Gref beskriver som avgörande. Hon tror inte heller att det skulle vara bra om taket för de digitala vårdmötena skulle tas bort permanent. Då riskerar resurserna som läggs på de digitala vårdmötena tränga undan mer vårdkrävande patienter, säger hon.

– Om det, när den här stormen är förbi, skulle bli fritt fram för patienterna att välja så vore det förödande. Det blir ett slöseri med våra resurser, där den som behöver minst vård får mest.

