DN guidar: Höjdpunkterna som lyfter vinterns slitsammaste veckor

Kockduon Marion Ringborg och Linn Söderström öppnar upp sitt senaste restaurangprojekt Garba den 8 januari. Foto: Pressbild Garba

1: Krog: Socialt och stimmigt med sekelskiftesinramning.

Kakelugnar, kristallkronor, takmålningar och stuckaturer. Den som går igång på paradvåningar i sekelskiftesanda kombinerat med social och stimmig matupplevelse kan lägga Norrlandsgatan 24 på minnet. Där öppnar kockarna Marion Ringborg och Linn Söderström nämligen upp sitt senaste restaurangprojekt Garba den 8 januari.

– Vi satsar på en skön och avslappnad stämning och enkel mat med finess. I vardagsrummet kommer man kunna beställa mindre rätter och i matsalen satsar vi på fyrarättersmeny. ”Satta menyer” kan kanske låta svårt och krångligt för vissa, men vår ambition är att ta ner det och göra det mer tillgängligt. Vi hoppas på att de som vanligen inte äter menyer, kommer och provar hos oss, säger Marion Ringborg.

Kockduon, som tidigare höll till på ett galleri i Stockholm – då med begränsade öppettider och enbart tolv sittplatser – hoppas hålla liv i aspekten av socialiserande kring måltiden. Vid sidan av bokningsbara bord, behåller man därför även bordet med tolv platser för gäster som vill dinera med nya sällskap.

– Vår mat grundar sig mycket i det italienska köket, men kanske mer än smakmässigt på sättet som man äter. Okomplicerade rätter på bra råvaror som man framför allt äter tillsammans.

Förutom rätter som persimoner med lardo, surdegspasta med agretti och hembakta éclairer (den franska bakelsen sägs enligt ägarna bli 2020-års bakverk) blir det även kultur utanför det gastronomiska området.

– Framöver kommer vi ha konstutställningar, föreläsningar och andra evenemang som får restaurangen att kännas ännu mer levande, säger Marion Ringborg.

Garba, Norrlandsgatan 24.

Théophile Blandets utsvävande sittpjäs visas i samlingsutställningen ”Are You Familiar With Our Concept?” på CFHILL/ Foto: Matthias Kolb © Functional Art Gallery

2. Konst: Vårsalong och samlingsutställning av Berlinbaserad galleristduo.

Kul, knasigt, tankeväckande, drabbande osv. Och kräver därtill varken kunskap, pengar och har enligt viss forskning även stressreducerande effekter.

Vi snackar om konst – eller iallafall om upplevelsen av den – och Stockholm har som bekant en uppsjö av ställen för detta. Säsongens största dragplåster är som vanligt Vårsalongen på Liljevalchs som visar verk av 170 konstnärer.

Ett annat alternativ är en gallerirunda (kan kännas lite edgy för oinvigda, men kräver faktiskt inte heller kunskap eller pengar). Stans galleriscen genomgår en spännande utveckling där verksamheten allt oftare innebär internationella samarbeten. Ett tips är att bege sig till Västra Trädgårdsgatan vid Kungsträdgården. Här visar CFHILL utställning ”Are You Familiar With Our Concept?”, en smått ironisk titel som anspelar på den pretentiösa anda som stundom råder inom gallerivärlden. Samlingsutställning som kureras av Javier Peres och Benoit Wolfrom (galleristduo med kultstatus i Berlin där de är baserade) visar elva konstnärer och fem formgivare. Skulptur, måleri och diverse innovativa möbler ställs ut – bland annat Théophile Blandets utsvävande sittpjäs som tycks som gjord för undergroundklubben Berghain.

Vårsalongen, Liljevalchs. Pågår 10 januari till 22 mars.

”Are You Familiar With Our Concept?”, CFHILL. Pågår 17 januari till 20 februari.

Foto: Anders Wiklund/TT

3. Opera: Kostymbonanza i klassisk satir på Kungliga Operan

Vardagseskapism i form av ett stycke giftig operasatir kan råda bot på slit, stress och allmän vintertristess. Ole Anders Tandbergs version av Voltaires ”Candide” är en opera/operett/musikal/komedi som beskrivs i termer av surrealistiskt och sceniskt överdåd. Därtill brukar det även bli kul när samhällets dubbelmoral blottläggs med humor. Ett ytterligare skäl till att se 1700-talspjäsen på nytt är kostymen. Tänk minimalistisk, nedtonat och stilrent fast precis tvärtom. Voilá – 283 överdådiga och stundom lätt groteska kostymer signerade Lena Lindgren, kostymören som själv beskriver pjäsens garderob som ”associativa, aggressiva och med en påträngande maximalism”.

En titt på skisserna och Lena Lindgrens ”hummerkostym” får Elsa Schiaparellis ikoniska version från 1937 att blekna.

Kungliga Operans uppsättning av Leonard Bernsteins Candide visas från den 25 januari.

Foto: TAK

4. Japanska cocktails på höga höjder

Japanfrälsta som önskar en svindlande barupplevelse kan spana in Brunkebergstorgs senaste tillskott. IMA betyder vardagsrum på japanska och det är känslan av ett japanskt vardagsrum man velat skapa i kuben uppe på TAK - 1000 kvadratmetersterrassen som ingår i torgets hotellkluster. Nu är konceptet mer av en cocktailservering än ett barhäng. Här bokas bord i förväg och och sittningen sker ”omakase-style” - vilket i runda slängar betyder att gästen uppmanas ”lita på kocken”. Tofu, agave, lavender, Nihonshu, (sake), Umeshu (plommonvin), Shochu (alkoholbryggd på sötpotatis) är några av ingredienserna på dryckesmenyn. För den som föredrar alkoholfritt kan cocktailsen göras om till mocktails.

IMA, Brunkebergstorg 4.

Bild på Bubble tea från London. Foto: Alex Segre/REX

5. Överallt på stan: Bubblig tetrend.

Efter Japan, Korea, Kina och USA sprider sig det taiwanesiska fenomenet ”bubble tea” - eller ”Boba” på tonårsspråk - i Stockholm.

Drycken finns i dag i oändliga variationer (kall eller varm och med smaker som matcha, kokos, vanilj, hasselnöt osv) men basen görs på te, mjölk och tapiocapärlor – gärna i en segare, fruktfylld form vilket får pärlorna att ”bubbla” i munnen.

Afternoon tea-sittning på hotell i all ära men den som vill impa på sin tonåring föreslår förslagsvis en ”Zang Chai” eller en ”Popping Boba” på något av stans Bubble tea-ställen. Vilka spås bli betydligt fler under 2020.

Exempel på Bubble Tea-ställen: Oolong tea house, Sveavägen 20 och Allmytea, Katarinavägen 20.