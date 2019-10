Dna knyter 19-åring till kidnappningsförsök av 10-årig flicka

Klockan var kvart över tre på eftermiddagen den 26 juni i år. En tioåring och hennes syster var på väg hem från Träkvistavallen när en äldre, lite sliten bil av kombimodell stannade intill dem.

En man iklädd grå mjukiskläder och med en svart så kallad ghoulmask för ansiktet klev ut. Han sa ingenting, utan tog bara tag i 10-åringens midja bakifrån och tryckte in henne i baksätet på sin bil där han hade fällt ner sätena.

Den 10-åriga flickan blev fullständigt överrumplad men agerade trots detta handlingskraftigt. Hon såg att bildörren mitt emot inte var låst – och trots att hon hamnat på rygg lyckades hon ta sig ut ur bilen innan mannen hunnit starta bilen för att köra iväg. Hennes syster hade då sprungit iväg och gömt sig.

Mannen körde iväg på en gångväg och försvann från platsen medan den 10-åriga flickan fick hjälp av en förbipasserade kvinna att larma polis.

Ett intensivt polisarbete inleddes. Via dörrknackning i närområdet fick man tag i en privatperson som hade en övervakningskamera riktad mot bakgården i sin trädgård. På en suddig stillbild från kameran syntes en bil, på väg bort från brottsplatsen på en gångväg. Polisen lyckades identifiera bilmodellen och ungefärlig årsmodell. Till slut hade man en lista på 21 tänkbara bilar hemmahörande i Stockholms län.

När listan kontrollerades dök nästa pusselbit upp. En 19-årig man som nyligen köpt en sådan bil fanns redan i polisens register – misstänkt för barnpornografibrott. Misstanken hade uppstått efter att den amerikanska organisationen Ncmec, National center for missing and exploited children, slagit larm till svensk polis om att en svensk ip-adress använts för att ladda ner misstänkt övergreppsmaterial på barn via nätet.

Utredningen kom därför att fokusera på 19-åringen. Tre veckor efter kidnappningsförsöket greps han. Bilen, hans dator, telefon och ett par usb-stickor togs i beslag. Under tiden som innehållet analyserades kartlade polisen hur 19-åringen använt sitt kontokort. Det visade sig att han innan kidnappsförsöket köpt en svart ghoulmask på Buttericks, samt buntband och silvertejp på Clas Ohlsson.

Han hade också köpt solfilm till bilrutorna på Biltema. Solfilmen monterade han efter kidnappningsförsöket – enligt kammaråklagare Leonard Roseneld för att förändra utseendet på bilen.

När analysen av innehållet i hans dator var klar hade polisen hittat 42.500 barnpornografiska bilder. Här fanns också bilder på döda kvinnokroppar, skärmdumpar på en tidningsartikel om en överfallsvåldtäkt på en 8-åring och en rad sökningar på nätet som enligt åklagaren har bäring på det brott han planerade att begå. Han hade bland annat sökt på ”göra någon medvetslös”, ”rape drug” och ”naked dead”.

– Han hade förberett sig för att skada någon. Att det blev just den här flickan var förmodligen en slump. Men det var bara en tillfällighet att han inte lyckades, säger Leonard Roseneld.

19-åringen förnekade i flera förhör kännedom om såväl kidnappningsförsöket och det omfattande innehavet av grov barnpornografi. Den tekniska undersökningen visade dock att hans dna fanns på 10-åringens tröja. Man hittade också textilfibrer i bilen som visade att flickan varit där. När han konfronterades med de uppgifterna erkände han.

– Jag mådde dåligt och fick ett konstigt ryck. Jag ville inte skada henne. Jag blev lättad när hon tog sig ur bilen, har 19-åringen sagt i polisförhör.

Tingsrätten kommer sannolikt att besluta om en rättspsykiatrisk undersökning av 19-åringen, eftersom han erkänt. Enligt den mindre undersökning som redan gjorts kan man misstänka att han lider av en allvarlig psykisk störning.

Rättegången beräknas ta två dagar och inleds den 2 oktober.

