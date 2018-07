DN/Ipsos: Tre av fyra stockholmare vill inte bygga i grönområden

DN har i flera artiklar skrivit om att grönytan per person i Stockholm minskar. Om bostadsmålet till 2030 nås kommer grönytan att minska från dagens 105 kvadratmeter per person till 76 kvadratmeter per person på tolv år. I vissa stadsdelar är mängden grönyta ännu mindre. I Liljeholmskajen har man till exempel 2,7 kvadratmeter grönyta per person. Totalt försvinner 446 hektar grönyta i samband med bostadsbyggandet - i storlek motsvarande tre Hagaparken.

Dn/Ipsos har frågat stockholmarna om man anser att grönytor bör bebyggas med bostäder. 74 procent svarade nej, 15 procent svarade ja och 11 procent svarade vet ej.

Närmare tre av fyra stockholmare är alltså skeptiska till bebyggelse på grönytor. Det förvånar inte stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle, även om han ser vissa problem med frågan.

– Det är som att fråga ett barn om de vill ha eller inte vill ha lördagsgodis. Tyvärr är frågan felställd. Alternativen till att inte bygga i grönområden är två. Antingen bygger man inte några bostäder alls, till dina vänner, släktingar, barn, kollegor och andra som är bostadslösa. Det är ett alternativ. Det andra alternativet är som jag ser det att bygga om trafikytor, industrimark eller i villaområden. Då skulle man minimera byggandet i grönområden, säger Alexander Ståhle, som även är vd på analysföretaget Spacescape.

Alexander Ståhle säger att man inom stadsplaneringsforskningen vet att grönytor är uppskattade, men att frågan inte ger hela bilden.

– Vi vet att i princip alla människor i världen tycker om grönområden. Åtminstone de som bor i städer. Men att ställa frågan på det här sättet är lite som att fråga stockholmarna ”gillar du grönområden?”, säger Alexander Ståhle.

I Stockholm har flera av de senaste årens mest uppmärksammade frågor rört bebyggelse i grönområden. I Årstaskogen ska nya bostäder byggas, samtidigt som en del av området gjordes till naturreservat. Den frågan klubbades tidigare i år. Den styrande rödgrönrosa majoriteten var för bebyggelse i området, även om Miljöpartiet var splittrat. Lokala miljöpartister ville inte att delar av skogen skulle bebyggas medan man i stadshuset gick på majoritetens linje.

80 procent av skogen blev naturreservat, men bredvid naturreservatet vill man bygga bostäder. Frågan väckte stort engagemang i lokalområdet och tiotusentals personer skrev på en namninsamling mot bebyggelseplanerna.

Martin Tunström är engagerad i Bevara Årstaskogen – en grupp som vill stoppa bebyggelsen i Årstaskogen.

– Personligen tycker jag att Årstaskogen är en grön oas mitt i Stockholm och det känns som riktig skog, inte bara en park. Det är det som är så charmigt. Det är inte bara parkkänslan. Det är det jag tycker är värdefullt att ha kvar, säger han.

Han har aldrig tidigare engagerat sig i en lokalfråga, men gör det nu när det handlar om ett närområde.

– Jag har fått lite blodad tand. Jag tror att jag skulle kunna fortsätta engagera mig.

Vad säger du till dem som säger att bostäder behöver byggas?

– Jag är inte emot bebyggelse i Årsta, men jag tycker att man kan bygga på en annan plats än i skogen. Vi har tagit upp Årsta partihallar till exempel. Det ser ut som en stor sophög och är nära till kollektivtrafiken, säger han.

Alexander Ståhle tycker att frågan om bostadsbyggande i grönområden är problematisk eftersom man måste bygga bostäderna någonstans. Utöver grönområden är alternativen för bostadsbyggande trafikområden, industriområden och villaområden.