Dödsfall utreds efter vårdplatsbrist på Stockholms akutsjukhus

Anmälningar som rör dödsfall som DN granskat

Karolinska sjukhuset:

Utlokaliserad patient på grund av platsbrist - avled

En kvinna som behandlas för lungcancer söker för akuta buksmärtor. Vårdas först i 12 timmar på akuten, utlokaliseras sedan till kvinnokliniken på grund av vårdplatsbrist, trots behov av mer kirurgisk övervakning. Patienten får efter uppkommen intensiv smärta opereras akut, men avlider sedan av sepsis. Av utredningen framgår att diagnosticeringen försenats. Viktig orsak bedöms vara vårdplatsbrist.

Ivo skriver i sitt beslut att Karolinska identifierat att det har skett ”okontrollerade utplaceringar av patienter från akutvårdsavdelningen”, och att patienter har förflyttats innan de varit tillräckligt stabila.

Utlokaliserad patient fick bristfällig kontinuitet - avled

Patient som tidigare genomgått bukoperation för pancreascancer läggs in för observation på grund av kräkningar men blir utlokaliserad på grund av platsbrist. Patienten försämras och röntgen visar stopp i tarmen och lunginflammation, men operation kan inte genomföras på grund av patientens dåliga tillstånd varefter hen avlider. Enligt sjukhusets anmälan var patienten tvungen att flyttas på grund av kraftigt tryck från akuten. Enligt anmälan hade patienten behövt bättre kontinuitet för tidigare diagnos.

Ivo har avslutat ärendet och bedömer att Karolinska vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Utlokaliserad patient - avled

En 70-årig patient kommer till akutmottagningen och ordineras vård i livets slutskede. I samband med vårdplatsbrist och i väntan på plats inom palliativ vård, blir patienten utlokaliserad till en avdelning där vården inte kan övervakas på samma sätt som på akutvårdsavdelningen och det finns oklarheter om vilken vård som skulle ges. Patienten avlider av sin cancersjukdom men brist på andningsvård och hög syrgasdos kan ha bidragit till att förkorta patientens liv, enligt sjukhusets utredning. Patienten avlider efter tre dagars vård.

Ivo har inte fattat beslut i ärendet.

Patient skickades runt - avled

En patient kommer till akutmottagningen med ambulans, efter ett fall i hemmet. Mannen röntgas för misstanke om höftfraktur, och i samband med röntgen upptäcks även en misstänkt förstoppning. Patienten läggs in på en geriatrisk klinik. Då förstoppningen inte kan lösas återkommer patienten två gånger till akuten. Den tredje gången läggs patienten in och opereras, men avlider av sviterna av operationen och av sin sjukdom. Enligt sjukhuset hade möjligheten att följa utvecklingen och att snabbare sätta in åtgärder påverkats av om patienten lagts in direkt. Den viktigaste orsaken bedöms vara hög arbetsbelastning. Efter händelsen har akutmottagningen omorganiserats för att jämna ut arbetsbelastningen.

Ivo har inte fattat beslut i ärendet.

Multisjukt barn läggs in på vårdavdelning - i brist på intensivvårdsplatser- avlider

En multisjuk treåring med omfattande funktionshinder kommer in via barnakuten med ambulans. Patienten som har luftvägsinfektion, feber, andningsbesvär och kräkningar hade sökt vård en dag tidigare, men då inte bedömts behöva slutenvård. Han läggs in på vanlig vårdavdelning, trots att viss vårdpersonal bedömt pojken som för vårdkrävande för detta. Pojken avlider efter ett par timmars vård i ett hjärtstopp. Tillgången på intensivvårdsplatser denna kväll var begränsad. I sjukhusets utredning framgår att avvikelser om patienter som upplevs som för sjuka för vårdavdelning är återkommande på grund av vårdplatsbristen.

Ivo har inte fattat beslut i ärendet.

Danderyd:

Multisjuk man med sepsis skickades hem - avled

Multisjuk äldre man kommer till akuten efter ett fall i hemmet, men skickas hem efter röntgenundersökning. Senare visar prover att han lider av sepsis, blodförgiftning, men när sjukhuset kontaktar mannen har han avlidit. ”Bedömningen är att patienten borde lagts in för observation ... och hade kunnat läggas in vid normal tillgång till vårdplatser,” enligt sjukhusets utredning, där vårdplatsbristen beskrivs som ”kronisk”.

Beläggningen på sjukhuset var 106 procent. Enligt sjukhusets utredning pågår ett intensivt arbete för att utöka antalet vårdplatser. Klinikens läkare har utbildats i sepsis.

Ivo har avslutat ärendet.

Patient med bröstsmärtor skickas hem - avlider

En patient kommer till akutmottagningen med bröstsmärtor, bedömdes av en erfaren läkare, men skickas hem då smärtan bedöms ha förbättrats spontant. Patienten återkommer igen nästa dag och behandlas med misstänkt lunginflammation eller lungemboli men avlider efter några timmar. En korrekt diagnostik vid första besökstillfället - då det var hög belastning på hjärtakuten med tio patienter som sökte vård under samma timme den första dagen - hade kunnat leda till en annan utgång, enligt sjukhusets händelseanalys.

Ivo har inte fattat beslut i ärendet.

Södersjukhuset:

Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt - patienten avled

Patient kommer till akutmottagningen med vad som bedöms vara gallblåseinflammation med sepsis. Patienten läggs in och avlider och det visar sig att den primära orsaken är hjärtinfarkt. EKG togs inte på akutmottagningen eller intensivvårdsavdelningen, och den fördröjda diagnosen av hjärtinfarkt bedöms ha lett till att patienten avled. ”Belastningen på akuten upplevdes av personal och anhöriga som hög och kan ha bidragit till att rutinen inte följts”.

Ivo har under utredning begärt att vårdgivaren säkerställer att patienterna får god vård och att rutiner följs, trots hög belastning på akuten.

Ivo har avslutat ärendet.

Utlokaliserad patient felbedöms - avlider

En kvinna söker vård akut för tilltagande smärta i bröstet och hosta. Hon blir efter undersökning inlagd på medicinkliniken för utredning av misstänkt lymfkörtelcancer, men utlokaliseras på grund av platsbrist till en gynekologisk avdelning för observation. Påföljande eftermiddag hittas patienten livlös i sängen. Obduktionen visar på en stor blödning i magen, och sjukhusets utredning slår fast att röntgenbilder som tagits tolkats felaktigt. Enligt sjukhusets utredning går det inte att utesluta att hon på rätt avdelning hade blivit korrekt bedömd tidigare.

Sös har enligt svaret till Ivo nu slutat lägga in outredda patienter som utlokaliserade direkt från akuten.

Ivo har avslutat ärendet.

Patient med KOL avlider på akuten

Patient med KOL blir på akutmottagningen erbjuden plats på geriatrisk avdelning, men vill åka hem. När taxin kommer ångrar hon sig, men då finns ingen vårdplats på avdelningen och patienten stannar på akuten. Patienten får syrgasbehandling, men är efter några timmar svår att väcka och har en stigande koldioxidnivå. Patienten får andningsstödjande behandling men avlider cirka en timme senare. Arbetsmiljön bedöms av sjukhuset som ansträngd då endast en specialist tjänstgör på akuten, i enlighet med sommarbemanningen. Lång väntan på läkare beskrivs som en risk, och bemanningen var låg under natten då patienten vistades där. Samtidigt saknades tydlig rutin för syrgasbehandling på akutmottagningen.

IVO har begärt komplettering från sjukhuset.