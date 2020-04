Dömd för dubbelmord i Sätra vill frias helt

Den uppmärksammade rättegången mot två 28-åriga män som åtalats för mordet på två unga män i Sätra i april förra året avslutades med att en av männen släpptes från häktet – ett övertygande tecken på att mannen skulle frias av tingsrätten. Den 12 februari kom mycket riktigt domen som slog fast att bevisen inte räckte till och att han därmed gick fri.

Samtidigt dömdes en annan 28-årig man till livstids fängelse för dubbelmordet. Tingsrättens ordförande Eva-Lena Norgren motiverade domen enligt följande:

– Att rätten fäller en av de tilltalade beror på hans agerande innan gärningarna, att hans dna har påträffats på patronhylsor på brottsplatsen och att han har hanterat offrens mobiltelefoner efter gärningarna. Den andre tilltalade har däremot inte kunnat knytas till brottsplatsen.

I dag, på tisdagsförmiddagen, inleds förhandlingarna i nästa instans, Svea hovrätt. Det står klart att 28-åringen som dömdes vill bli helt friad för morden. I ett mycket kort yrkande meddelar 28-åringens advokat att tingsrätten ”har gjort en felaktig bedömning”.

Åklagaren Daniel Insulander har också överklagat domen. Han vill även se den andre 28-årige mannen dömd till livstids fängelse och hänvisar till att flera omständigheter kring morden visar att 28-åringen måste ha varit inblandad.

Även brottsoffrens anhöriga har överklagat tingsrättens dom och vill se den av tingsrätten frigivne 28-åringen inlåst.

Det var torsdagen den 11 april som det makabra fyndet gjordes i källaren till ett höghus i centrala Sätra. Två unga män – 18 respektive 21 år gamla – var placerade i en halvliggande ställning på betonggolvet.

Händelsen hade enligt polisens tekniker ägt rum dagen innan kropparna sedan hittades. Åklagarens gärningsbeskrivning i överklagan till hovrätten vittnar om handlingens brutala karaktär: ”Där har gärningsmännen under hot om våld med eller utan pistol tvingat av dem kläderna och även in i en trång källargång utan flyktmöjligheter. De har därefter nakna, hoptryckta, alltjämt under hot om våld med eller utan pistol, tvingats ner i sittande position där de avrättats.”

Källargången där de unga männen mördades. Foto: Polisen

Nio skott avlossades från minst två olika skjutvapen. De två unga männen träffades med fyra skott var och dog på platsen.

En utredare har tidigare för DN beskrivit dådet som ett mexikanskt kartellmord och bakgrunden tros vara en maktkamp med kopplingar till narkotikaförsäljningen i området.

De två mördade unga männen har inte tidigare dömts för någon allvarlig brottslighet. Men enligt åklagare Daniel Insulander var de bekanta med de misstänkta dubbelmördarna.

– Samtliga inblandade rör sig i kriminella kretsar. De känner varandra eller känner i alla fall till varandra, har sagt åklagaren tidigare till DN.

I utredningen har det framkommit att tre män misstänktes ligga bakom dubbelmordet. Två av dessa är den nu i tingsrätten dömde 28-åringen och den friade 28-åringen.

Den tredje personen, en man i 25-årsåldern som tidigare är välkänd hos polisen, avled bara några dagar efter dubbelmordet i källaren. Tidigt på söndagsmorgonen den 14 april 2019 sköt en okänd gärningsman ihjäl den misstänkte mördaren med flera skott från ett automatvapen. Kulorna avlossades genom en lägenhetsdörr i ett flerbostadshus bara några hundra meter från källaren där dubbelmordet inträffade.

Polisen misstänker att skjutningen var en hämnd för dubbelmordet – men åklagaren i det ärendet, Daniel Jonsson, berättade för DN på måndagen att man ännu inte har kommit vidare i utredningen.

Allt tyder på att gärningsmannen bakom den våldsamma hämndaktionen fortfarande är på fri fot.