Domen som satte tilltron till rättsväsendet i gungning

Temperaturen ligger runt nollan. En tunn dimma har lagt sig över Fittja torg, där några ungdomar skjuter fyrverkerier. Det har gått en dag sedan Södertörns tingsrätt meddelade att de män som varit åtalade för grov våldtäkt och medhjälp till densamma frikänns. Beslutet var inte oväntat. Rättens beslut att försätta männen på fri fot efter sex månaders häktning talade för detta. Men beskedet utlöste ändå ett ramaskri i sociala medier.

Bara en timme efter att domen offentliggjorts stod liberala lokalpolitiker på Mynttorget i Stockholm och fördömde den.

Fredagen den 22 december gick kvinnan ut i ett videouttalande och berättade om sina känslor inför rättsprocessen.

– Ju längre in i rättegången vi kom, desto mer korsfäst fick domaren mig att känna mig, berättade kvinnan.

– Jag hoppas verkligen inte att någon kvinna ska uppleva det som jag har behövt uppleva från rättens sida, när man genomgått nånting liknande som jag har gått igenom, sade hon.

Advokaterna Kristofer Stahre och Elizabeth Massi Fritz lämnar rättssalen under den sista rättegångsdagen i Södertörns tingsrätt. Foto: Roger Turesson

Kvinnans målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz uppger att hon kommer att överklaga domen och kallar den ”en skam för vårt rättssystem”.

På knappt en vecka samlades över 100.000 namnunderskrifter in till stöd för kvinnan. Det har också gjorts flera insamlingar. Debattören Joakim Lamotte, som har en stor följarskara i sociala medier, säger sig ha fått in nästan 600.000 kronor som han fört över till Elisabeth Massi Fritz.

I ett klipp på sin Facebook kritiserar Joakim Lamotte polisen och säger ”Vi har gjort något som samhället har misslyckats med – vi har gett lite upprättelse till den här kvinnan”.

---

Samma dag som domen föll samlades demonstranter även på Fittja torg, varpå de hånades av flera unga män. I ett filmklipp som spridits på nätet hörs männen ropa ”Gå hem och gråt”. De uppmanar också demonstranterna att protestera vid tingsrätten i stället.

– Jag blev så förbannad när jag fick höra att de skulle gå fria, säger en kvinna som jobbar i Fittja centrum till DN. Foto: Lisa Mattisson

– Jag blev så förbannad när jag fick höra att de skulle gå fria. Varför skulle någon säga att man blivit våldtagen om det inte har hänt? Jag tror inte det. Rättssystemet är misslyckat. Hade jag vetat om manifestationen hade jag absolut gått för att visa mitt stöd, säger en ung kvinna som jobbar i Fittja Centrum.

Fallet väcker ilska. Lite förenklat är bilden i sociala medier att de åtalade männen är skyldiga, men att våldtäkten inte gått att bevisa för att polisen sjabblat med utredningen.

Detta trots att chefsrådman Erica Hemtke, som dömde i fallet, upprepade gånger sagt att det är omöjligt att veta vad en exemplariskt genomförd utredning hade resulterat i – att det lika gärna kunde ha lett till att männen aldrig hade åtalats som att kvinnans berättelse styrkts.

---

Enligt utredningen kommer kvinnan till Fittja någon gång på eftermiddagen den 14 augusti, tillsammans med en man som hon vid tillfället bodde hos. Väl där skiljs de åt och kvinnan följer med en annan man för att få kokain. Utredningen har visat att de gått till ett trapphus och diskuterat oralsex som betalning för narkotikan, därefter skiljer sig deras historier åt.

Enligt mannen fick han oralsex och lämnade sedan platsen.

Men enligt kvinnan gick de vidare till ett annat hus. Där överfölls hon och utsattes för grovt våld samt flera fullbordade våldtäkter av ett tiotal män under flera timmar, medan ett antal andra personer tittade på.

– Det som påstås, om hade det kunnat bevisas, hade varit att bedöma som en grov våldtäkt, säger domaren Erica Hemtke.

Chefsrådman Erica Hemtke redogjorde för tingsrättens dom inför ett stort pressuppbåd. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kvinnan undersöktes samma kväll som våldtäkterna ska ha skett och den tjänstgörande läkaren berättade i förhör ett år senare att hon mindes kvinnan eftersom hon varit ”så pass mörbultad”. Kvinnan berättar att hon mottagit sparkar och slag mot kroppen och huvudet, samt fått huvudet dunkat i stentrappan. Hon skickas därför akut till röntgenundersökning, men denna visar inga blödningar eller skallskador.

De skador som konstateras i läkarundersökningen är hudmissfärgningar i hårbotten, på armarna och benen, samt hudavskrapningar på bröstkorgen och armarna. Skador som ska ha orsakats av handgrepp, slag eller fall. Det fanns inga vaginala eller anala skador, något som inte är ovanligt i våldtäktsfall, enligt undersökande läkare.

Enligt domen motsäger läkarutlåtandet inte kvinnans berättelse, men ger heller inte stöd för den.

Chefsrådmannen anser att det är klarlagt att det har förekommit sexuella handlingar i form av oralsex mellan kvinnan och de åtalade. Men att det är oklart om det förekommit även andra sexuella handlingar, huruvida det skett vid samma tillfälle, på samma plats och huruvida det varit frivilligt eller skett under tvång.

– Kvinnan kommer in till Stockholm i ett väldigt medtaget skick, hon är uppriven, förtvivlad, hon har vissa skador, sperma över kläderna och berättar att hon har blivit gruppvåldtagen. Någonting har hänt henne, det tycker vi att det finns stöd för, men vi kan inte säga vad. Har hon blivit misshandlad? Har hon blivit våldtagen eller har något annat hänt? Vem har utsatt henne och var? Det ger inte utredningen svar på, säger Erica Hemtke.

----

De femtontal person som DN intervjuar i Fittja har alla följt fallet. Merparten har också starka åsikter om domen. Kvinnan som jobbar i Fittja centrum berättar att hon ofta ser de åtalade och deras vänner i området.

– Vi pratar om ungdomar som inte vill något med sitt liv, som bara hänger här. De här grabbarna saknar respekt för kvinnor de inte känner, antingen är man en ”syster” eller så är man ett objekt.

– Polisen ledde inte en objektiv utredning, vilket skadade fallet, och nu måste förorter som Fittja och självklart offret, ta smällen, säger en 18-årig student till DN. Foto: Lisa Mattisson

En 18-årig gymnasiestudent säger att hon är besviken på rättssystemet.

– Jag tycker att det är fel att vår polis inte hanterat fallet på rätt sätt. Luckorna i bevisningen ledde till frigivningen av männen. Polisen ledde inte en objektiv utredning, vilket skadade fallet, och nu måste förorter som Fittja och självklart offret, ta smällen för den.

Utanför matbutiken inne i gallerian står några unga Fittjabor och pratar. De säger att de är vänner till de åtalade männen, som bor i närområdet.

– Hon har inte blivit våldtagen, hon ljuger. Det finns två saker som inte accepteras här – det är golare och våldtäktsmän. Om du gör något av det spelar det ingen roll om du är min bror, min kusin eller vem som helst, då ska du få ditt straff. Då hade de aldrig kunnat visa sig här igen utan att åka på stryk.

De flesta män som DN pratar med i Fittja tycker att det är bra att de åtalade friats.

– Oskyldiga ska inte dömas för brott, säger en man i 30-åldern.

I åklagarens gärningsbeskrivning uppges att männen ska ha filmat övergreppet. Männen har i förhör hävdat att filmerna skulle bevisa deras oskuld, att sexet var frivilligt. Filmen ska ha spridits på Snapchat men är inte återfunnen eller visad i rätten.

– Jag har sett den och allt som sker är frivilligt. Erfarna jurister har friat dem. Den enda anledningen till att de hängts ut som skyldiga är för att de är invandrare. Hade detta skett i Umeå, och gällt svenska killar, hade ingen ifrågasatt deras oskuld, säger en ung person utanför matbutiken.

----

Mannen som kvinnan åkte med till Fittja, vi kan kalla honom Johan, berättar för DN att de skildes åt innan överfallet.

När de träffades igen senare samma kväll på sjukhuset var kvinnan väldigt uppriven.

– Hon berättade att de var många män och att de gjorde allt möjligt mot henne. Jag hade aldrig hört talas om något liknande, säger Johan.

Han upplevde att polisen verkade ta fallet på stort allvar, men säger att han och kvinnan ändå var tveksamma till att medverka i utredningen.

– När man går i den undre världen, som vi har gjort länge, blir polisen fienden. Det är ju polisen man aktar sig för.

Johan och kvinnan träffades på ett omsorgsboende och var ett par i ungefär en månad, berättar han.

– När polisen kom någon dag efter våldtäkten och ringde på hemma sa jag till dem att männen skulle gå fria oavsett, men de bara: ”Nej, detta är det största som hänt i Sverige, vi måste ta tag i det.” Men de blev ju friade, precis som jag sa.

---

I sin dom riktar tingsrätten omfattande kritik mot polisen. Ett av de allvarligaste felen är att polisen gjorde brottsplatsundersökningen i fel trapphus.

Kvinnan fick peka ut platsen på en nätkarta i samband med att hon först berättade om händelsen för polisen. Kriminaltekniker åkte nästan omgående dit, men undersökningen gav inget.

Misstaget upptäcktes flera månader senare, varefter målsägande vallades i området. Först 10 månader efter händelsen undersökte polisen rätt trapphus, något som enligt rätten kan ha inneburit att viktiga spår försvunnit.

Det dna som kunnat knytas till de tre åtalade för grov våldtäkt säkrades från kvinnans byxor och tröja. Sperma hittades också i kvinnans trosor, men denna kunde inte matchas mot någon person.

När de tre männen gripits hölls ett nytt förhör med kvinnan, på målsägandebiträdets kontor. Med sig hade den handläggande polisen fyra bilder. De föreställde de tre män som då satt häktade, och en fjärde person som aldrig åtalades.

Förhörsledare (FL): Vi har ju folk som du vet, äh... folk som sitter inlåsta i ditt ärende...

Kvinnan: Mm.

FL: Och det är ju där det finns bevisning och du har dessutom har pekat ut någon. Så jag har med foton...

Kvinnan: Mm.

FL: ...det är fyra killar här. Och då skulle jag vilja att vi klarar ut så mycket det går... om du kan minnas vad varje person, alltså vad du minns av vad varje person...

Kvinnan: Ja, ja, mm.

FL: Har gjort gentemot dig.

Tillvägagångssättet i fotokonfrontationen strider mot all praxis, enligt rätten.

För att utpekanden ska hålla måste konfrontationen ske förutsättningslöst, men i det här fallet var det inte en fråga om männen gjort något, utan vad, menar domaren Erica Hemtke.

Två av männen som visades på bilder hade kvinnan pekat ut i en tidigare fotokonfrontation, en av dem som delaktig i våldtäkten, den andre som någon som var på brottsplatsen.

Hon kunde vid det första tillfället inte svara på om den andra mannen varit inblandad i själva våldtäkten, eller bara tittat på. Men vid den nya fotokonfrontationen pekade hon ut även honom som delaktig i våldtäkten och sa att han våldtagit henne oralt, vaginalt och analt.

Uppgifterna låg till grund för åklagarens gärningsbeskrivning.

Under sitt vittnesmål i rätten förklarade utredaren bristerna i utredningen bland annat med att han varit överbelastad och inte fått utlovad hjälp, blandat ihop uppgifter med parallella utredningar. Men han påtalade också att det tagit tid innan kvinnan orkade medverka i utredningen.

Vi måste ju följa upp kritiken och se var det brustit, om det brustit.

Den berörda polisen har inte funnits tillgänglig för kommentar. Men hans chef Andreas Franke, gruppchef på Grova Brott i Stockholm Syd, säger att han tagit del av domen och att ett möte är inbokat i januari. Då ska ansvariga utredare, chefer och åklagare gå igenom domen och förundersökningen.

– Vi måste ju följa upp kritiken och se var det brustit, om det brustit, säger han.

---

De åtalade männen har hela tiden nekat till brott. De hävdar att kvinnan gett dem oralsex i utbyte mot droger, vid olika tidpunkter och i olika trapphus. Försvarets teori är att kvinnan sedan blivit rånad på drogerna, av andra gärningsmän.

De åtalade männen har konsekvent hävdat att kvinnan gett dem oralsex i utbyte mot droger. Foto: Lisa Mattisson

Om brottsplatsutredningen hade gjorts rätt från början hade man kanske kunnat knyta männen till platsen och visa att de våldtagit kvinnan tillsammans, enligt åklagare Markus Hankkio.

– Hade man då kunnat säkra spår och få fram ytterligare gärningspersoner eller att man hittat sperma på platsen från de tre häktade hade man lättare kunnat visa att de varit på plats samtidigt.

Han har ännu inte tagit ställning till om han ska överklaga domen.

– Under slutpläderingen framhöll jag att det centrala i hennes berättelse, att hon har blivit utsatt för en våldtäkt av de här personerna på den här platsen, det får tillräckligt med stöd av den övriga utredningen.

Kvinnans berättelse uppges i domen brista i trovärdighet och tillförlitlighet, bland annat eftersom hon lämnat motstridiga uppgifter, ändrat sin historia på flera punkter och haft narkotika i kroppen.

– Vi säger också att vi inte tror att hon sitter och ljuger, och pekar ut folk utan att tro att hon har rätt, men det gör inte berättelsen starkare. Den är som den är, helt enkelt. Och den är inte tillräcklig, säger domaren Erica Hemtke.

Intervjun med Erica Hemtke gjordes innan kvinnans videouttalande. Men Erica Hemtke har tidigare sagt till DN att hon vänder sig emot Elisabeth Massi Fritz påståenden om att brottsoffer skulle bemötas annorlunda beroende på bakgrund.

– Jag står för domen. Jag vet inte om jag ska polemisera, om jag ska ställa mig på den planhalvan. Den är ändå en pågående rättsprocess. Massi Fritz är partsföreträdare och har sin agenda, men jag tycker att det är väldigt synd om det leder till att utsatta kvinnor får en bild av rättsväsendet som gör att de drar sig för att söka hjälp, säger Erica Hemtke.