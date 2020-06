Dubbelt så många intensivvårdsplatser i sommar

Behovet av vård under sommaren kommer att vara stort med både extra covid-vård och all annan akut och nödvändig sjukvård. Planerad vård som kan vänta ställs in till den 31 augusti så att inga andra prioriteringar ska behöva göras än de som är medicinskt motiverade.

– Vi kommer att prioritera dig som blir akut sjuk eller skadad och dig som har kroniska sjukdomar och behöver regelbunden vård. I början av pandemin var det färre som sökte med andra sjukdomar än covid-19. Nu ökar det igen och det är bra, det är viktigt att alla som behöver akut vård, oavsett om det är fysiska eller psykiska sjukdomar verkligen söker vård, säger Johan Bratt till regionens hemsida.

Covid-vården minskar långsamt men fortfarande vårdas flera hundra patienter varje dag på grund av covid-19. En omfattande provtagning har precis sjösatts, appen ”Alltid öppet”, där man bokar tid, kraschade vid premiären i måndags men över 100.000 invånare har redan bokat provtagning. På torsdagen stängdes appen sedan privata koder läckt. regionen planerar att öppna den igen på måndag den 22 juni.

Vårdpersonalen är ansträngd efter coronavåren. En särskild ersättning för de som tar extrapass när bemanningen inte räcker till har införts för all vårdpersonal i regionens vård i egen regi, detta är något som tidigare bara funnits för vissa yrkesgrupper.

”Medarbetarna har arbetat på ett exceptionellt bra sätt med en helt ny sjukdom”, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm. Foto: Thomas Karlsson

– Medarbetarna har en vår bakom sig som inte liknar någon annan. De har arbetat på ett exceptionellt bra sätt med en helt ny sjukdom, där kapaciteten skalats upp snabbt, med nya rutiner, nya samarbeten och nya kollegor. Det gäller alla delar av vården både akutsjukhus, geriatrik, primärvård och psykiatri. Alla arbetsgivare i vården har en utmanande uppgift nu med att både ge ledighet och samtidigt säkra att det finns kapacitet, säger Johan Bratt.

För förlossningsvården har en gemensam planering gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Flera kliniker har kunnat bemanna för att täcka sin andel av förlossningarna även om det kommer att bli högt tryck många veckor. På framför allt Danderyds sjukhus är bemanningen ännu inte klar och ett intensivt arbete pågår för att bemanna de extrapass som ännu inte blivit klara.

Akutläkarbilarna har ett extra uppdrag under midsommar med två bilar dygnet runt och jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, till exempel den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren.

Läs mer: Digital demonstration kräver svar om vårdskulden

Läs mer: De valdes bort av vården – fast vårdplatser stod tomma