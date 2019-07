Dubbelt så många samtal till SOS Alarm om person i vatten förra veckan

Förra veckan bjöd på höga temperaturer, vilket SOS Alarm märkte av. 18 larm kom in om person i vatten i Stockholms län, att jämföra med sju till elva larm per vecka under de fyra tidigare veckorna, visar preliminära siffror.

– Det handlar till allra största del om drunkningstillbud, men det kan även handla om dykolyckor, andra olyckor, sjukdomar och andra förklaringar, säger Thomas Johansson.

I helgen kom larm om tre drunkningstillbud i länet. I lördags kväll fördes en man i 20-årsåldern vid Flatenbadet med ambulanshelikopter till sjukhus. Hans tillstånd var på måndagen allvarligt men stabilt.

Samma kväll drogs en kvinna i 60-årsåldern upp ur Barnsjön i Tyresö kommun och fördes med helikopter till sjukhus. Hennes tillstånd var på måndagen okänt.

På söndagskvällen påträffades en man vid en livboj i sjön Drevviken i södra Stockholm och togs till sjukhus. Hans tillstånd var på måndagen allvarligt men stabilt.

På måndagsförmiddagen hittades en man död vid Grisslinge havsbad på Värmdö. Polisen misstänker inget brott men det är oklart om det rörde sig om ett drunkningstillbud eller sjukdomsfall.

– I helgen hade vi flera allvarliga olyckor. Vi gick ut med ett pressmeddelande om högre risk för drunkning redan i torsdags eftersom man varnade för höga temperaturer. Folk söker sig till bad men tyvärr så ökar också antalet drunkningstillbud, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för säkerhet och livräddning vid Svenska livräddningssällskapet.

Särskilt utsatta för drunkningsrisk är små barn, unga vuxna och personer äldre än 70 år. Förra året omkom 135 personer i landet i drunkningsolyckor, vilket var det tredje högsta antalet under hela 2000-talet.

Åtta av tio vuxna svenska medborgare uppger att de är simkunniga, visar en undersökning i april av Kantar Sifo på uppdrag av Svenska livräddningssällskapet.

Bland ungdomar 12 till 17 år säger 92 procent sig vara simkunniga. Åtta av tio av de nyanlända i Sverige säger att de inte är simkunniga.

Att tänka på för att minska risken för drunkningsolyckor • Sök upp informationsskyltar som beskriver den lokala stranden och badförutsättningarna. • Simma och bada alltid tillsammans med någon simkunnig vuxen person. • Badbevaka dina barn, icke simkunniga på armlängds avstånd och ha simkunniga under uppsikt. • Lägg bort mobiltelefoner och läsplattor • Hoppa och dyk endast om du känner till vattendjup och bottenförhållanden. • Vattnet kan vara kallare än du tror och köldchocken kan bli värre än du föreställt dig. • Simma längs med stranden, inte rakt ut. • Lär dig hur du kan upptäcka en utström och hur du ska agera för att ta dig ut ur strömmen. • Undvik alltid alkohol i samband med vattenaktiviteter. • Ta reda på var det finns livräddningsutrustning. Skulle jag kunna agera om det händer något? • Sök upp en strand som patrulleras av livräddare, de kan ge dig den information som behövs för en trygg och glädjefylld badupplevelse. Källa: Svenska livräddningssällskapet Visa mer