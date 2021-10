Efter kritiken – Stockholms stad presenterar nytt förslag för Östermalmstorg

Fakta. Östermalmstorg

Östermalmstorg är ett torg mitt i centrala Stockholm med gamla anor och stort kulturhistoriskt värde. Torget har en lång tradition som salutorg med liv och rörelse, intensiv aktivitet och genomfartstrafik. Torget har under långa

perioder varit byggarbetsplats, bl a under åren 1962–65 när tunnelbanan byggdes under torget. Sedan 2015 har en stor del av torgytan varit täckt av en tillfällig saluhallspaviljong under tiden som den gamla saluhallen från 1888 har byggts om.