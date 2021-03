Elförsörjningen i Stockholm mer och mer ansträngd

Sverige som helhet producerar under ett år mer el än vad vi gör av med. Problemet är att både produktion och konsumtion av el är mycket ojämnt fördelad, såväl över dygnet och året som mellan olika delar av landet – och att kapaciteten i stamnätet inte räcker till i Stockholm när behoven är som störst.

Ellevio varnade för två år sedan i DN för att Stockholm hotades av akut elbrist 2021.

Nu är vi där, hur går det?

– Under de där timmarna i januari och februari var stamnätet – den statliga myndigheten Svenska kraftnäts stora motorvägar där elen från vattenkraft och kärnkraft kommer till Stockholm – fullt. Nu ska stamnätet förstärkas med grövre kablar men det är enligt planen inte färdigbyggt förrän 2028, på grund av en kombination av tidsödande tillståndprocesser och markfrågor, säger Henrik Bergström.

Läget har, enligt honom, mildrats från akut till allvarligt.

– Vi har inte behövt säga nej till nya elkunder, men vi har diskussioner med större kunder om deras möjligheter att dra ner elkonsumtionen.

Högspänningskablar som ska skarvas vid Stigbergsparken. Foto: Jonas Lindkvist

Elbehoven i regionen kommer att öka på grund av bland annat en fortsatt stark urbanisering, ett nytt vattenreningsverk i Nacka, nya t-banelinjer, motorleden Förbifart Stockholm, digitaliseringstrenden med behov av datahallar och en transportsektor som ska elektrifieras.

– Sammantaget är elbehovet en jättefråga. Fram till 2045 står vi inför mycket stora förändringar av hela transportsystemet, som då ska bygga på el. Samhällsutvecklingen är så beroende av elförsörjningen, vi måste hitta långsiktiga och stabila förutsättningar för att kunna utveckla elnäten tillräckligt snabbt, säger Henrik Bergström.

Stockholms län har en låg andel egen elproduktion, bara cirka 10 procent av länets totala elanvändning. Men att ljuset inte släcktes under de där timmarna i början av året beror just på den lokala elproduktionen.

Stockholm exergi producerar värme och el baserat på fast biobränsle, restprodukter från skogs- och sågverksindustrin som flis, grenar och toppar.

– Det är energibolaget Stockholm exergi som äger den lokala produktionen. När vi varnade för elbrist i februari 2019 hade det precis, i samband med vårpropositionen, kommit en ny skatt på kraftvärme och de som producerade den menade att det inte var lönsamt längre. Men Stockholm exergi valde att fortsätta produktionen efter att ha skrivit ett avtal med oss, säger Henrik Bergström.

Behovet av el innebär inga problem under de varmare månaderna, det är under kalla vinterdagar som läget blir mer kritiskt. Foto: Magnus Hallgren

Behovet av eleffekt är inget problem under de varmare årstiderna, utan just under kalla vinterdagar.

– Den här vintern har upplevts som ganska kall men enligt SMHI är det en normalvinter. Vintern 2012–2013 hade vi tre perioder med kallare än –5 en vecka i sträck. Enligt SMHI är sannolikheten att vi får en sådan vinter igen 10–15 procent. Under en normalvinter klarar vi oss bra men blir det kallt under en längre period kan läget bli allvarligt, säger Henrik Bergström.

Tillsammans med Svenska kraftnät och Vattenfall driver Ellevio projektet Sthlmflex .

– Det handlar om hur vi kan skapa ett incitament för att få kunderna att dra ner sin elförbrukning under januari och februari. Villaägare kan till exempel dra ner sin värme under några timmar och få betalt för det, eller ett växthus dra ner sin belysning under några timmar. Vi testar det från december i fjol fram till mars, de aktörer som är med är Arenabolaget i Solna AB, Stockholms hamnar, Enstar, Entelios, Skellefteå kraft och Stockholm Exergi.

Kan jag dra ner värmen i huset, mot ersättning, när jag ändå ligger och sover?

– Nej, vi vet exakt när problemen uppstår, mellan 06 och 09 och mellan 16 och 19. Men en elbil måste ju inte, till exempel, laddas just då, de kan laddas på natten. Om man har bergvärme och drar ner under en timme hinner inte värmen inomhus förändras, säger Henrik Bergström.

De ekonomiska konsekvenserna av effektbristen kan bli mycket stora.

Ett framtidsscenario som den tekniska konsultfirman WSP utarbetat på uppdrag av Stockholms handelskammare visar en risk för 200.000–400.000 uteblivna årsarbetstillfällen och 27.000–50.000 bostäder som inte kan byggas fram till år 2031.

De ekonomiska konsekvenserna av effektbristen kan bli mycket stora på grund av produktionsbortfall. På bilden syns anläggaren Ulf Hedman i arbete med att lägga högspänningskablar vid Stigbergsparken i Stockholm. Foto: Jonas Lindkvist

Produktionsbortfallet blir, enligt WSP:s beräkningar, sammantaget minst 200 miljarder kronor, sannolikt närmare 500 miljarder kronor, i Stockholms län fram till år 2031. Under det enskilda år när elbristen är som värst – i Handelskammarens mest sannolika scenario år 2027 – reducerar elbristen bruttoregionalprodukten med 130 miljarder eller 8 procent.

Vind- och solkraft kan dessvärre inte bidra med mycket under de kritiska perioderna.

Länets kommunförbund Storsthlm har i rapporten ”Eleffektiva kommuner” studerat vilka väderförhållanden som rådde under de kallaste timmarna med högst elanvändning under perioden 2010–2019. Det var generellt mycket låga vindhastigheter vid dessa tillfällen. Vindkraftens potentiella bidrag vid dessa tillfällen var alltså lågt. Framför allt är mängden vindkraft i Stockholms län låg jämfört med andra län, 61 MW i Stockholms län, 8.682 MW i hela riket, 2019. Så även om det hade varit blåsigt så hade vindkraften i Stockholms län inte betytt så mycket.

Detsamma gäller solkraften. När den värsta effektbristen riskerar att inträffa, tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen under vinterdagar, producerar solceller inte någon el.

Storsthlm har också tagit fram rapporten ”Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet” – en handledning som syftar till att hjälpa kommuner att jobba med de utmaningar energisystemet i Stockholmsregionen står inför.

– Det viktigaste i rapporten är att kommunerna måste skaffa sig kunskap om hur elinfrastrukturen ser ut och vilka risker det finns, samt etablera en dialog och samverka med elnätsägaren – och samverka med varandra, säger Johan Nyqvist, projektledare på det regionala Energikontoret.

En svårighet, menar han, är att kommunerna inte alltid har så bra kompetens på området.

– Elnätsbolagen kan få ett övertag, de och kommunerna har inte alltid samma intressen. Vi vill bidra till att höja kunskapen.

Vind- och solkraft kan inte bidra med mycket under de kritiska perioderna. Vid de tillfällen då risken för effektbrist är som störst, tidiga morgnar och sena eftermiddagar, producerar solceller inte någon el. Foto: Jonas Lindkvist

Kommunerna måste också ha ett långsiktigt perspektiv. En viktig fråga för kommuner är att tidigt säkerställa att det finns tillräcklig elanslutning för planerad ny bebyggelse, annars finns risk för förseningar eller andra problem. Och det är ännu svårare för elkrävande företag som vill etablera sig snabbt i en kommun. Det är inte säkert att det går att ordna elanslutning med kort varsel och därför är god framförhållning av stor vikt.

– Det måste också finnas plats för elnätet, för kabeldragningar och nätstationer, det tar plats i bebyggelsen och även där är planering viktigt.

Vad tror ni om projektet Sthlmflex?

– Vi har inte tryckt så mycket på det, det är ganska nystartat. Kommunerna är ganska stora fastighetsägare men än så länge är det inte så många som har nappat på detta. Vi pratar mer om att arbeta med effektiviseringar rent generellt, där kommunerna kan rikta in sig på att styra ner de större effekttopparna under de perioder när det är kallt, säger Johan Nyqvist.

Totalt sett har inte elkonsumtionen i länet ökat särskilt mycket mellan 2010 och 2019, trots befolkningsökningen, men nu kommer det in nya typer av elanvändare och elbehov. Det är viktigt, menar Johan Nyqvist, att värna fjärrvärme och kraftvärme, fjärrvärmen är inte elbaserad och kraftvärmeverk kan producera el.

– Effektivisering kan bromsa effekten av befolkningsökningen men 2020-talet kan bli mer och mer ansträngt och en utmaning för länet att klara perioden fram till att stamnätet har byggts ut, säger han.

