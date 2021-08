Elsparkcykelbolaget Voi: ”Avgifter löser inte problemen”

I dagsläget hyr sju olika bolag ut elsparkcyklar till den som vill ta sig fram i Stockholm. Som DN tidigare berättat handlar det om 22 000 elsparkcyklar, ett antal som ökat explosionsartat under de senaste månaderna.

I våras bordlade Stockholms stad förslaget att införa avgifter för bolagen. Det var efter att Malmö stad infört avgifter i början av året – en åtgärd som föranledde Svensk handelskammare att låta en advokatfirma bringa reda i den juridiska snårskogen. Den kom fram till att avgifterna inte är förenliga med svensk lag, en slutsats som fick stöd av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Sedan dess har flera aktörer i branschen själva vidtagit en rad olika mått och steg för att visa att man menar allvar med att man vill vara seriösa aktörer på framtidens miljövänliga transportmarknad. Man har till exempel begränsat hastigheterna samt tiderna på dygnet cyklarna kan användas och man har investerat i parkeringsställ. Bolagen har vid flera tillfällen förordat dialog om villkoren och vad de kallar för ”genomtänkta regleringar” – framför utdragna rättsprocesser om hur lagen ska uttolkas.

Nu vill dock Stockholms stad klubba att avgifterna ska införas. Den 26 augusti ska förslaget klubbas igenom trafiknämnden.

– Jag ser inte att det förslag som läggs fram nu skiljer sig från det förslag som lades fram i våras. Enligt min uppfattning finns det inget lagstöd för det. Det finns också en risk för att det snedvrider konkurrensen, säger Jonas Alm, grundare och vd på Moow, en av de mindre aktörerna på marknaden.

Bolaget Tier menar att avgifter riskerar att slå undan benen för en ny, icke-subventionerad bransch som ”helt utan skattefinansiering bidragit till ökad tillgång på ett hållbart resande”.

– Avgifter löser inte på något vis de utmaningar vi står inför, säger Sofia Juhlin, PR-ansvarig på företaget, och tillägger att om avgifterna blir verklighet måste pengarna staden får in gå oavkortat till att förbättra infrastrukturen kring elsparkcyklarna.

Voi, en av de större aktörerna på marknaden, är inte heller imponerade.

– Det som nu pågår i Stockholm är ett försök till reglering. Men varken kommunerna eller svensk lag har hängt med i den snabba omställning som pågår, skriver Voi:s policychef i Sverige, Tina Ghasemi Liljeqvist i ett uttalande.

Bolaget kräver också en nationell översyn av lagen.

Voi säger sig inte vara emot avgifter i sig. De är ”gärna med och betalar och tar ansvar”, men de anser inte att avgifterna inte löser de problem politikerna vill lösa. Enligt Tina Ghasemi Liljeqvist är Malmö ett konkret exempel på det. Trots de avgifter som infördes i början av året har bekymren bestått. Elsparkcyklarna ligger slängda lite hur som helst, de framförs trafikfarligt och ibland av alkoholpåverkade personer

Jonas Alm på Moow, håller med.

– Det stora problemet med elsparkcyklarna inte hur många de är, utan hur det används. Sett till utvecklingen kommer vi dessutom ha långt fler än 22 000 elsparkcyklar på våra gator om fem år, privata eller uthyrda – vilket betyder att vi måste satsa på infrastrukturen och reglerna det här trafikslaget, inte tvärtom.

Voi har inga planer på att dra ner på sin fordonsflotta i Stockholm, även om det införs avgifter. De vill hellre arbeta för en ”långsiktigt hållbar reglering”. Lösningen stavas enligt dem inte avgifter – den stavas upphandling. På så sätt skulle företagen få ett tydligt samhällsuppdrag och kommunerna kan då ställa krav på bolagen – krav som bidrar till bättre trafiksäkerhet, ansvarsfull parkering – och, enligt dem, klimatsmarthet.

När trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) på torsdagsmorgonen berättade om förslaget på en avgift konstaterade han att det är ”uppenbart” att bolagen behöver ta ett större ansvar. Enligt förslaget ska det kosta bolagen 1 400 kronor per år och cykel för att få tillstånd.

Men en avgift drabbar väl framför allt Stockholms elsparkcyklister?

– Ja, men utslaget på ett år blir det cirka 3,40 per resdag i ökad utgift.Poängen är ju att bolagen inte ska ha en massa cyklar ståendes som inte gör något, bara för att konkurrera ut de andra. Det tror vi blir effekten, inte att det egentligen påverkar priset för användarna, säger Daniel Helldén.

Varför sätter ni inte bara ett maxtak för antalet elsparkcyklar?

– Vi har inte kunnat sätta ett maxtak, vi har inga tvångsmedel för det, och bolagen har inte tidigare behövt ange hur många fordon de har, även om nästan alla gjort det frivilligt. Vi vet inte om vi med det här kan få ett maxtak, juridiken är ju så rörig. Men vi vet att i Oslo stämde bolagen kommunen i går för att de satte ett tak.

Avgiftsbeslutet som gäller alla enpersonsfordon tas i kommunfullmäktige under hösten och kan vinna laga kraft först i slutet av oktober. Då får bolagen börja söka tillstånd, ett per bolag, inte per cykel, och avgiften börjar gälla från den första januari. För enpersonsfordon med fasta platser där man hämtar och lämnar fordonet på samma ställe blir avgiften 100 kronor.