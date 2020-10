Elva mördade i Stockholm sedan i juli – noll gripna

I fredags kväll hittades en narkotikadömd man 30-årsåldern avliden på De Geersgatan i stadsdelen Östermalm efter att ha huggits med kniv. En person anhölls, misstänkt för mord, men frigavs två dygn därpå.

Det här är det elfte mordet i Stockholmsregionen sedan halvårsskiftet som tros bottna i kriminella konflikter.

Inte i något av fallen ser polisen i nuläget ut att vara på väg mot en lösning.

Facit för dagen: noll frihetsberövade.

– Jag är oroad över att den uppklaringsprocenten är låg. Men det är också ett resultat av att att det är väldigt svåra ärenden. Inte sällan sker de här morden i organiserad form, där man använder en gärningsman som är ung och inte så välkänd av polisen och sen ordnar fram vapen, bilar och lägenheter.

Polisens tekniker anländer till södra Märsta, där en 24-årig man mördades vid lunchtid den 2 oktober. Mannen hade nyligen frigivits från anstalt när han sköts ihjäl utanför sin bostad. Foto: Jessica Gow/TT

Det säger Robert Karlsson, som är tillförordnad biträdande regionpolismästare i Stockholm. De senaste veckorna har han och övriga ledningen fått dagliga genomgångar av utredningsläget och vilka resurser som finns tillgängliga för de rekordmånga spaningsmorden.

– Kommer man in tidigt och kan göra snabba gripanden så är det förstås en fördel. Men vi har absolut inte släppt något av de här ärendena utan vi jobbar stenhårt och har fått förstärkningar från både Nationella operativa avdelningen och andra regioner, fortsätter Robert Karlsson.

Det fall som fått i särklass störst uppmärksamhet är dödsskjutningen av en 12-årig flicka utanför McDonald's i Norsborg natten till den 2 augusti. Gärningsmännen svängde upp i en stulen bil och öppnade eld mot två förmodade fiender. De tilltänkta offren klarade sig oskadda medan flickan, som var ute med sin hund, dödades av en eller flera förlupna kulor.

Blommor och ljus på platsen där en 12-årig flicka sköts till döds i Norsborg, tidigt på morgonen den 2 augusti. Ingen misstänkt har ännu gripits. Foto: Alexander Mahmoud

Trots vädjanden om tips har polisen ännu inte nått något genombrott i jakten på männen i bilen.

– Vi är ett trettiotal som jobbar med fallet. I övrigt vill jag inte svara på några frågor, säger utredningsledare Lukas Molander.

Fyra av de elva spaningsmorden tros ha skett inom ramen för en gängkonflikt i Järvaområdet. Den förmodade händelsekedjan startade den 1 juli i år när en 21-årig man från Husby blev misshandlad till döds i Nydalsparken i Tensta. Därefter tros offrets vänner ha hämnats genom olika attacker, bland annat dödskjutningar av en 22-åring i Rinkeby respektive en 21-åring i Spånga i mitten av augusti. Tensta-grupperingen antas i sin tur ha begett sig till Husby och skjutit ihjäl en man i tjugoårsåldern någon vecka senare.

– Jag konstaterar att det skett flera skjutningar med eller utan dödlig utgång efter mordet i Tensta. Men hur dessa eventuellt kan hänga ihop vill jag inte uttala mig om, säger kammaråklagare Carl Mellberg, som leder tre av de fyra mordutredningarna.

Rädda vittnen är en vanlig förklaring till att utredningar om brott i gängmiljö kör fast, men om detta även gäller här väljer Carl Mellberg att inte kommentera.

– Vad jag kan säga är att polisen jobbar väldigt intensivt och självklart vill jag nå lagföringar. Det kan inte ses som annat än otillfredsställande att det fortfarande inte finns någon frihetsberövad.

En 22-årig gängledare hittas ihjälskjuten i Rinkeby den 13 augusti. Det ouppklarade mordet ses som en del i konflikt mellan kriminella grupperingar i Järva. Foto: Alexander Mahmoud

Ytterligare fem män har sedan halvårsskiftet skjutits ihjäl i Märsta, Vällingby, Skogås, Årsta och på Lidingö. Offren var mellan 18 och 29 år gamla och kända av polisen för olika typer av brottslighet. Inget tyder på några kopplingar mellan fallen.

– I mitt ärende finns skäliga misstankar mot ett par unga personer. Men i väntan på den tekniska utredningen har jag valt att släppa dem, berättar kammaråklagare Anders Tordai, förundersökningsledare i Vällingbyfallet.

De misstänkta befann sig i närheten av det skogsparti där offret, en 18-årig man, hittades skjuten i mitten av juli. Vad männen sagt i förhör vill åklagaren inte gå in på.

– Men jag kommer inte att väcka åtal på nuvarande misstankar, säger Anders Tordai och hoppas att Nationellt forensiskt center, NFC, hinner avsluta sin utredning under året.

Polisens tekniker på plats i Lidingö där en 29-årig sköts till döds i sin bil på förmiddagen den 24 augusti. Foto: Anders WiklundTT

Mordvågen under det tredje och fjärde kvartalet gör att Stockholmsregionen börjar närma sig tidigare rekordnivåer, sett till skottlossningar i gängmiljö med dödlig utgång. Hittills i år har 16 personer skjutits ihjäl jämfört med 17 under 2019, 11 under 2018 och 19 under 2018. Till det kommer ett 30-tal skottskadade under 2020, vilket ligger i nivå med flera tidigare år.

– Stockholm har en ganska lång period av ett högt våldsläge. Sen är vi är inne i en vågtopp i den höga nivån, kommenterar Robert Karlsson, tillförordnad biträdande regionpolischef.

Inga misstänkta sitter i dag frihetsberövade för de gängrelaterade mord som inträffat sedan 1 juli. Är det riskfritt att mörda i Stockholm i dag?

– Absolut inte. Vi dömer mördare och människor som begår mordförsök. Men det är klart att jag hade önskat att uppklarningen var hundra procent. Det hade skickat väldigt bra signaler.

En man i 30-årsåldern påträffas skjuten på Årstabron den 17 september. Dödsoffret tillhörde själv den kriminella miljön. Foto: Marko Säävälä/TT

Robert Karlsson vill passa på att framhålla att många andra gängrelaterade brott trots allt blir uppklarade, som exempelvis grova narkotikabrott och grova vapenbrott.

– Jag skulle säga att vi just nu börjar se framgångarna av en långsiktig och uthållig strategi. Vi tar väldigt mycket vapen, narkotika och pengar och på senare tid har vi frihetsberövat ett tiotal kriminella ledargestalter. Det paradoxala är att detta kan leta till att antalet mord och mordförsök ökar när det uppstår vakuum och blir rörigt i miljön.

Andra lutar snarare åt det att det som drivit på våldet kan vara det faktum att så många gärningsmän ser ut att gå fria.

– Risken för hämndaktioner ökar definitivt när uppklaringen är låg genom att de kriminella själva väljer att, så att säga, straffa och skydda sig mot de skyldiga. Detta är antagligen en viktig förklaring på kort sikt till att dödsskjutningarna blivit så många, säger kriminologen Sven Granath, tjänstledig expert på dödligt våld inom polisen i Region Stockholm.

FOTNOT. Sedan 1 juli 2020 har ytterligare minst fem mordfall inträffat i Stockholmsregionen, varav fyra med kvinnliga offer. I flera av dessa utredningar, som inte rör organiserad brottslighet, sitter misstänkta gärningsmän frihetsberövade.

