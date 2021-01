En av landets mest strömmade artister misstänks ligga bakom kidnappning av kollega

Yasin Abdullahi Mahamoud, 22, som går under artistnamnet Yasin, är med drygt 1,1 miljoner lyssnare per månad på Spotify och en lång rad låtar på topplistorna de senaste åren, en av Sveriges mest spelade artister.

I helgen häktades han misstänkt för stämpling till människorov, ett brott han förnekar. Han greps klockan 23 på nyårsnatten, något som Expressen var först med att rapportera om. Yasin hade då varit anhållen i sin frånvaro sedan 1 december men hittades av polisen först på nyårsaftonen.

Det misstänkta brottet begicks den 30 mars 2020. En annan känd artist misstänks då ha kidnappats på uppdrag av Yasin Abdullahi Mahamoud.

Drygt en månad senare spreds bilder av händelsen i sociala medier i snabb takt. På bilderna ses brottsoffret befinna sig i en utsatt situation, fasthållen och till synes skadad. Han ska ha rånats på bland annat en klocka och hotats med pistol.

Brottsoffret publicerade kort därefter själv en video på ett av sina konton i sociala medier. I videon refererade artisten till de spridda bilderna och sa att alla kan bli kidnappade eller misshandlade. ”Jag är vid liv och ingen kan göra det jag gör och jag kommer fortsätta så länge jag lever”, sa artisten i videon.

– Bilderna ingår i förundersökningsmaterialet och utgör en del av bevisningen i ärendet, säger kammaråklagare Anna Stråth.

Elva personer är misstänkta för inblandning i den våldsamma kidnappningen – alla nekar.

– Samtliga misstänkta har varit delaktiga i gärningen på ett eller annat sätt. Dock har inte alla varit på brottsplatsen i samband med att målsäganden utsattes för brottet, säger Anna Stråth.

De misstänkta hör till övervägande del till det kriminella Vårbynätverket, men några har kopplingar till andra kriminella grupperingar.

Brottsoffret själv vill inte alls medverka i utredningen – något som försvårar utredningen.

– Vi hoppas att han ska ändra sig i den delen, säger kammaråklagare Anna Stråth.

Det var i september som utredningen kring kidnappningen började att röra på sig betydligt. Som DN tidigare berättat fick svensk polis i våras insyn i hur cirka 800 svenska kriminella använde den krypterade mobiltjänsten EncroChat, detta efter att franska myndigheter lyckats ta sig in i tjänstens servrar. En del av materialet kunde knytas till Vårbynätverket och efter att ha gått igenom chattar och annat kunde polisen blottlägga flera fall av allvarliga brottsliga handlingar – bland annat den misstänkta kidnappningen.

– Oavsett målsägandens medverkan, så har vi god bevisning om händelseförloppet. Bevisningen består av olika saker, bland annat information från EncroChat. Informationen från EncroChat är av stor betydelse i utredningen, säger kammaråklagare Anna Stråth.

Yasin Abdullahi Mahamoud är tidigare dömd för brott. 2018 dömdes han till två år och tre månaders fängelse för grovt vapenbrott. Ovan är bild från när han greps. Foto: Polisen

Anna Stråth beskriver ärendet som mycket allvarligt och har tidigare sagt till DN att detta är ett fall som innehåller många delar. Till människorovsfallet finns tangerande ärenden och sammanlagt sitter 24 personer häktade för dem, däribland Vårbynätverkets ledare som greps i Spanien i slutet av oktober.

Yasin Abdullahi Mahamoud är tidigare dömd för brott. 2018 dömdes han till två år och tre månaders fängelse för grovt vapenbrott. Han har också suttit häktad i tre månader misstänkt för ett mord som inträffade på nyårsnatten mot år 2020. Han släpptes 20 mars 2020 och därefter lades utredningen ned.

Yasin, som under flera år tillhört framgångsrika hiphopkollektiv och gett ut musik på nätet, kom senare under 2020 med sina två första soloalbum – först ”98.01.11” i maj och därefter ”More to life” i oktober. Musiken har fått uppskattande recensioner, bland annat i DN, och inför 2021 nominerades även Yasin till årets artist på musikgalan P3 Guld för sin samlade produktion.

I november kom succésingeln ”Ge upp igen”, ett samarbete mellan artisten Miriam Bryant och Yasin. Låten, som strömmats knappt 12 miljoner gånger på Spotify, ges ut av skivbolaget Warner Music, dit Miriam Bryant är knuten. I ett uttalande till Expressen säger Frida Skogh, presskontakt på Warner, att man inte har något avtal med Yasin.

Under hösten 2020 publicerade SVT en längre intervju med Yasin, där man också tar upp artistens tidigare kriminalitet. När Yasin i intervju får frågan om han lämnat det kriminella bakom sig svarar han först ”Kan vi ta nästa fråga?”. Därefter säger han att det i ”hela intervjun är svart på vitt att jag har lämnat det bakom mig”.

DN har sökt den misstänkte mannens advokat Frida Wallin utan svar. Tidigare har hon skrivit i ett sms till DN:

”Jag har inga kommentarer förutom att min klient förnekar brott.”