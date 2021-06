Man död efter skottlossning i Hjulsta

– Vi fick samtal från flera personer som hört smällar från skjutvapen. När polis och ambulans kommer dit påträffas en skjuten man på en parkeringsplats. Han är förd med ambulanshelikopter till sjukhus. Skadorna bedömdes som allvarliga, sade polisens presstalesperson Per Fahlström vid 01.30 till TT.

Senare under natten avled den skottskadade mannen. Anhöriga är underrättade.

Brottsplatsen var fortsatt avspärrad tidigt på morgonen och polisens tekniker arbetar med att samla in material.

Polisen har sökt efter misstänkta gärningsmän under natten. Enligt vittnesuppgifter ska flera personer ha setts lämna platsen till fots efter skjutningen.

– Vi har spårat med hundar men det var mycket folk i rörelse och vi har inte anträffat någon, säger Carina Andersson, vakthavande befäl vid polisregion Stockholm.

Händelsen rubriceras som mord och grovt vapenbrott.

Ingen misstänkt var vid 06.00-tiden gripen.

Tidigare under måndagen sköts en man ihjäl i närliggande Husby och polisen har gripit en av två misstänkta gärningsmän. Man utreder om händelserna har något samband.

– Jag har inte fått några sådana uppgifter men det är något som måste undersökas vidare, säger Carina Andersson.

Polisen kommer fortsätta att arbeta på brottsplatsen under tisdagen, bland annat med dörrknackning och att sammanställa uppgifter som har kommit in under natten.

– Vi kommer även vara på plats med trygghetsskapande åtgärder i området, säger Carina Andersson.