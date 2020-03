En vanlig dag i coronakrisens Stockholm

Bild 1 av 2 ”Så här dags är det vanligtvis fullproppat här”, säger bibliotekarien Annika Zachrisson. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 Ingela Tång och Annika Zachrisson hjälpte studenter som letade kurslitteratur inför universitetets distansundervisning. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

9:52 Stockholms universitet

Trots att det är en vardag i mitten av mars känns det som sommarlov på campus. Från och med onsdag är all fysisk undervisning på universitetet inställd. De få studenter som rör sig på campus är på väg till biblioteket, som håller öppet under en timme för att studenter ska kunna hämta och lämna kurslitteratur inför distansstudierna.

En väktare släpper in studenterna genom personalingången.

– I dag är det dödare än dött här, säger han och skrattar.

Bibliotekets personal håller med.

– Så här dags är det vanligtvis fullproppat här. Nu är det nästan helt öde, säger bibliotekarien Annika Zachrisson.

Bild 1 av 4 Per Baumann berättar att många avbokar eller inte dyker upp till sina tider på grund av pandemin. Foto: Magnus Hallgren

10:32 Badmintonstadion, Skanstull

En vanlig förmiddag är spel igång på majoriteten av hallens 24 banor, berättar Badmintonstadions Per Baumann. I dag pågår bara fyra matcher och många av de andra planerna är nedsläckta.

– Många bokar av eller vågar inte komma till sina abonnerade tider. Vanligtvis har vi många skolor, men de har ställt in på grund av corona, säger han.

Men alla stannar inte hemma. Under veckan har ett troget pensionärsgäng spelat på precis som vanligt under morgonarna, berättar Per Baumann.

– De kan inte hålla sig borta. För oss är badminton som en drog. Det är lite som ett vuxendagis här kan man säga.

Bild 1 av 3 Mohammed Asadi bakar det hemmagjorda virusskyddet på sin tobaksaffär i Högdalen. Foto: Magnus Hallgren

11:10 Högdalens centrum

Kring tunnelbanestationen rör sig folk precis som vanligt. Men på Högdalens Kiosk kommer de inte längre in. Där skiljer ett stort plastskydd personalen från kunderna.

– Vi satte upp den för ett par dagar sedan. Den fungerar perfekt. Många tänker att det inte finns så stor risk att bli smittade. Men vi väljer att ta det försiktigt, säger kioskens delägare Ehsan Asadi.

En kund kommer förbi för att köpa snus. I midjehöjd har personalen klippt ett hål i plasten och genom det räcker Mohammad Asadi ut både dosan och kortterminalen.

– Kunderna tycker det är bra. Många tar kort på det. Det är nog tio bilder om dagen, säger Ehsan Asadi.

Sedan spridningen av det nya coronaviruset tog fart har kunderna blivit färre för varje dag, berättar han.

– Många börjar hålla sig inne. Om det fortsätter så här blir det svårt för oss att få ihop ekonomin.

Bild 1 av 2 Ulf Esbro och Solveig Andersson från Civilförsvarsförbundet informerade resenärerna på Centralen om Corona. Foto: Magnus Hallgren

11:52 Stockholms Centralstation

På stationens övre plan har Ulf Esbro och Solveig Andersson från Civilförsvarsförbundet slagit upp ett bord för att informera resenärer om viruset. Ett par meter bort står en nedsläckt turistinformation med fördragna jalusier.

Ljudnivån är ovanligt låg och för den som väntar på tåget är det inga problem att få tag i varken sittplats eller förvaringsbox.

– Det är väldigt lugnt här i dag. Flera har sagt att det nästan känns som att vi är i krig. Men många har frågor om viruset, säger Solveig Andersson.

– Vi märker att det finns en stor efterfrågan på basal information, säger Ulf Esbro.

En besviken James Thinthaeo berättar att restaurangen kommer tvingas hålla stängt i ett par veckor. Foto: Magnus Hallgren

12:23 Vasagatan

Den asiatiska restaurangen Wedaoi brukar ha lunchrusch så här dags. Några sällskap har trotsat rädslan för viruset, men många bord står tomma.

– Vi har minskat både på personalen och öppettiderna, men det går inte längre, säger James Thinthaeo innan han får rycka ut och serva några kunder.

Väl tillbaka berättar han att restaurangen från och med lördag kommer att stänga.

– Vi har bestämt oss för att stänga en tid. Vi börjar med två-tre veckor. Sen får vi se.

Bild 2 av 5 Diabetikern Bengt Petersson tillhör riskgruppen för viruset och ställer därför om till hemarbete. Foto: Magnus Hallgren
Bild 3 av 5 "Det är mycket mindre folk än vanligt och mindre skräp att plocka upp", säger städare Jari Lindholm. Foto: Magnus Hallgren

12:35 Plattan

Städaren Jari Lindholm har tagit skydd från duggregnet och står lutad mot ett räcke bredvid rulltrapporna till tunnelbanan.

– Jag har inte så mycket att göra just nu. Det är mycket mindre folk än vanligt och mindre skräp att plocka upp.

Det låter som något positivt. Men för Jari Lindholm börjar det bli aningen långtråkigt

– Tiden går inte så fort nu direkt, säger han och skrattar.

Några hundra meter bort sitter ekonomen Bengt Petersson och väntar på bussen.

– Det är lite skrämmande egentligen hur lite folk det är ute, säger han.

Bredvid sig har han en datorskärm. Han har precis gjort sin sista jobbdag på kontoret för ett tag framöver.

– Egentligen skulle jag hellre fortsätta som vanligt. Jag kommer sakna samarbetet med mina kollegor. Men jag har diabetes och tillhör riskgruppen. Så jag har tryckt på för att få jobba hemma.

Helst hade han undvikit att åka kollektivt. Men med all jobbutrustning att forsla hem fick det bli så ändå.

– Jag sätter mig så långt bort från andra som möjligt på bussen, det ska jag erkänna.

Bild 1 av 4 Yvonne Nordlind, chef för Marknads- och kommunikationsavdelningen, är oroad för framtiden. Foto: Magnus Hallgren
Bild 2 av 4 Marcus Fridholm och dottern Kerstin var glada över få titta på Skansens djur i lugn och ro. Foto: Magnus Hallgren

13:00 Skansen

Vändkorsen i entrén har inte snurrat många varv under dagen. Men trots att det är få besökare i parken har Yvonne Nordlind, chef för Marknads- och kommunikationsavdelningen, fullt upp.

– Det är nya direktiv som kommer varje dag nu. Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att kunna vara snabba med våra åtgärder. Vi har till exempel utökat städningen.

Museerna knutna till Centralmuseets samarbetsråd stänger under veckan på grund av viruset, men tills vidare håller Skansen öppet.

Antalet besökare började dock dala redan under helgen, berättar Yvonne Nordlind.

– Men det såg ändå ganska okej ut då. Vi har en liten fördel i att vi är ett friluftsmuseum. Vi har en park stor som gamla stan att röra sig på. Men nu har besöksdippen verkligen kommit till oss också.

Under veckan har många skolklasser av- och ombokat sina studiebesök. Trots att Skansen får statligt anslag är det långt ifrån tillräckligt för att få verksamheten att fungera om biljettintäkterna försvinner, säger Yvonne Nordlind.

– Det kommer att bli ett kritiskt läge för Skansen om det här fortsätter. Vi får förbereda oss på riktigt jobbiga tider, men hoppas på det bästa.

Intill parkens tomma skridskorink sitter Marcus Fridholm och fikar med dottern Kerstin. De klagar inte på att ha parken i stort sett för sig själva.

– Det är underbart det här, säger Marcus Fridholm, som tycker att uppståndelsen kring viruset är överdriven.

– Jag är inte jätterädd för läget. Det är lite upphaussat.

Bild 1 av 2 Bengt Staf och Jessika Krekula från Naturhistoriska riksmuseet visade upp en folktom utställning. Foto: Magnus Hallgren

13:50 Naturhistoriska riksmuseet

– Det här är en av våra mest populära utställningar. Men just nu är det helt tomt, säger enhetschefen Bengt Staf efter att ha sett sig runt bland dinosaurierna i rummet.

Det enda som hörs är ljudet från en inspelad video där meteorologen Pär Holmgren talar om klimatet ut i tomma intet.

– En vanlig vardag har vi mellan 1.000 och 1.500 besökare. I dag har knappt 100 personer gått in, säger Bengt Staf.

Då är även personalen inräknad. I entrén bockas alla som kommer i lokalen av för att antalet personer i byggnaden inte ska överstiga 500.

Inträdet på museet är gratis. Ändå räknar verksamheten med att förlora 300.000 kronor i veckan på tappet, berättar Bengt Staf.

– När skolklasser kommer på studiebesök kostar det pengar för dem. Men nu avbokar de flesta. Föreställningarna på Cosmonova är också en stor inkomstkälla.

Från och med torsdagen kommer biografen dock att stängas tillsammans med all annan programverksamhet som inte längre bär sina kostnader. Under lördagen stänger hela museet ner.

– Det är väldigt konstigt att se det så tomt här. Det är underligt att det kan svänga så snabbt, säger Bengt Staf.