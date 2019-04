Erik Helmerson: Tänk på avståndet mellan utopi och verklighet i kollektivtrafiken

Vi hittade en ny bar att träffas på före matcherna, och ni vet hur det är. Man borde förstås ha större marginaler, men det är skönt att sitta i dunklet med sina nära vänner och känna ölens svalka i handen genom tunna glas.

Och vi hade koll: Pendeln skulle gå 14.30 och vara framme i hyfsad tid. Så kom vi ner på perrongen. Inget tåg, bara hundratals förvånade resenärer. Så kom beskedet: Vårt tåg har ställts in. Ingen förklaring.

Låter jag i min frustration som om jag är den förste som råkat ut för inställda pendeltåg? Det är jag inte. Nästan 8.000 ärenden kom in till SL om försenad och inställd pendel, enligt tidningen Mitt i. Under fjolåret? Nej, under december månad.

Man står där tillsammans med alla andra och stirrar på infoskyltarna när man helst vill krossa dem, men det är väl maktlösheten som talar. Ingen slår sönder något. Jag är oerhört fascinerad av stockholmarnas tålamod med vår patetiska kollektivtrafik; svenskar är kända för att knyta näven i byxfickan, här knyter vi den kring vårt Access-kort och betalar vår månadsavgift. Ingen kräver chefers avgång, ingen ställer makthavare till svars, vi väntar och muttrar.

Det finns politiker som ansvarar för Stockholms lokaltrafik och som samtidigt gärna talar om vikten av att ställa bilen och åka kollektivt till jobbet. Till dem vill jag säga: Tänk på avståndet mellan er utopi och verkligheten när ni öppnar mun.

Erik Helmerson är ledarskribent och evigt tacksam över att han har möjlighet att cykla till jobbet. Läs även hans krönikor om att sitta på ett våldskapital i en utgången valör och bruna bönor som en akut avgörande åldersmarkör.