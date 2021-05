Expert om Alltid öppet-appen: Respektlöst mot medborgarna

På tisdagen sinkades vaccinationsbokningen i Region Stockholm av en driftstörning i appen Alltid öppet. Störningen kom efter att 45.000 personer loggat in på appen samtidigt, enligt en av appens ansvariga.

Under onsdagen, kort efter att fjärde fasen inleddes i huvudstaden och alla stockholmare födda år 1966 och tidigare välkomnades att boka vaccinationstid, inträffade ytterligare problem och svårigheter med att logga in i appen.

Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg kommenterade problemen med att det är naturligt att appen påverkas när så många som 150.000 får möjlighet att boka tid samtidigt.

Men det stämmer inte, säger Patrik Fältström, internetexpert och teknikchef på Netnod, som driver internetknutpunkter i Sveriges (en viktig del i infrastrukturen för internettrafik).

– Det är helt fel. Det här är inget krångligt och 150.000 är inte mycket. Tänk Facebook till exempel, så det är bara fjantigt. Det går att räkna ut i förväg hur många personer som finns i varje åldersgrupp, säger han till DN.

Inte heller Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, håller med om att det skulle vara normalt att en app inte klarar 150.000 användare.

– Så är det inte, det är ingen naturlag utan det beror på hur man byggt den. Det är inte svårt att bygga en app som klarar i stort sett hur många användare som helst. Man kan lösa det här och det ska man göra när det gäller samhällsviktiga funktioner, säger Måns Jonasson.

Patrik Fältström tror att problemen med appen har flera förklaringar, och att det handlar både om misstag som regionen har gjort och misstag i produktionen av appen.

– När du ska göra en app för många användare måste beställaren meddela hur många användare som appen ska klara av. När systemet sedan kraschar kan vi inte veta om beställningen inte var tillräcklig eller om appen är dålig från producentens sida, säger han.

Troligen ligger felet hos båda instanser, enligt Patrik Fältström.

– Dels att beställningen inte gällde tillräckligt många användare och att leverantören inte heller levererat något bra. Men det vore väldigt intressant om det gjordes en haverikommission så vi vet vad som gick fel. Vi måste börja lära oss av den här typen av problem, säger han.

Måns Jonasson förklarar att det vanligtvis genomförs så kallade lasttester för att säkerställa att appen klarar så många användare som det är tänkt.

– Och märker man då att det inte fungerar så fixar man det, det är inte svårare än så, säger han.

Problemen med Alltid öppet-appen tyder på en slapphet och ett organisatoriskt problem, inom Region Stockholm och offentlig sektor i stort, menar Måns Jonasson.

– Det här visar på att region Stockholm inte klarar av att bygga digitala tjänster. Det känns som ett strukturellt problem. Störningar och problem med appar dyker upp om och om igen, men det händer nästan aldrig inom den privata sektorn, säger han och fortsätter:

– Det håller inte längre att rycka på axlarna åt sådant här och låta det vara problem, för alla ser att inom den privata sektorn så funkar det. Det är slappt och respektlöst mot medborgarna.

Kompetensen att utveckla digitala tjänster är dålig i offentlig sektor i stort, menar Patrik Fältström. För att kunna förbättra arbetet med appar till medborgarna så måste de olika instanserna börja dela med sig av informationen till varandra.

– Om Region Stockholm inte talar om vad de har gjort för misstag så måste alla andra regioner göra samma. Inom den här sektorn är det tydligen meningen att alla ska göra samma fel om och om igen. Men jämför med flyget, varje gång en olycka sker så arbetar alla för att höja säkerheten i hela branschen, säger Patrik Fältström.

Vaccinsamordnare Magnus Thyberg betonar att en halv miljon personer loggade in i appen under onsdagen och att 78.000 personer fick boka en tid för vaccination.

– Det man ska ha i åtanke är att otroligt många stockholmare under en kort tid ville använda appen. Det var under tider långsamt och man behövde ibland logga in flera gånger. Men appen lyckades ändå hantera väldigt mycket, säger han.

Men tycker ni att man ska acceptera visst strul och tröghet i en sån här app?

– Så är det inte, varje gång vi upptäcker avvikelser så ser vi hur vi kan göra det bättre. I det här fallet var det en belastning vi annars inte har. Det är såklart viktigt att vi inte nonchalerar det här men man måste sätta det i perspektiv, säger Magnus Thyberg.

Maria Ahlmark, en av de ansvariga för appen, menar att det är en fråga om resurser och kapaciteten i den befintliga infrastrukturen.

– Det är klart att man kan vara kritisk, men appen är utvecklad enligt ett standardramverk som finns för appar, säger hon och fortsätter:

– Det här är ett fantastiskt verktyg som hjälper medborgarna att få sin vaccination, dessutom måste vi ha ett system för de som inte kan boka digitalt.

Många appar har väldigt många fler användare än Alltid öppet, utan att bli tröga eller krascha. Varför händer det i den här appen men inte i dem?

– Jo men alla appar blir tröga ibland. Nu har vi rustat upp med fler servrar för att öka kapaciteten, säger Maria Ahlmark.

Betyder den här upprustningen att problemen inte kommer att uppstå igen?

– Jag tycker att det vore förmätet att säga att det aldrig kommer att bli trögt i appen, jag vill vara ödmjuk för att det kan hända. Vi kommer att göra allt för att se till att det inte blir trögt. Men blir det det så vill jag mana till tålamod, man kommer få en vaccinationstid.