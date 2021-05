Extrem platsbrist inom Stockholms intensivvård – patienter skickas till andra regioner

Antalet slutenvårdade covidpatienter i Stockholm har minskat de senaste veckorna, men trycket inom intensivvården är hårt med ett pressat platsläge inom hela regionen. Vid lunchtid på fredagen fanns inga lediga platser, enligt intensivvårdens platsportal som visade på 100 procents beläggning av totalt 159 platser, varav 88 av patienter med bekräftad covid-19.

Huvudstadsregionen skickar nu patienter till andra regioner. Enligt Karolinska som har det samordnade ansvaret för intensivvårdsplatserna har tre intensivvårdspatienter skickats från Södersjukhuset till andra regioner de senaste veckorna: en till Gotland, en till Sundsvall och en till Halmstad. Från Södertälje sjukhus skickades i förra veckan en intensivvårdspatient till Västerås.

Anne Kierkegaard, chefläkare på Södersjukhuset bekräftar att sjukhuset under den senaste veckan skickat patienter till andra regioner, till Västernorrland respektive Region Halland. På fredagen skickas ytterligare en patient från Sös till Lindesberg i Region Örebro.

– Det är fullt inom intensivvården, helt fullt. Vi försöker ju alltid att i första hand hitta platser inom regionen och i nästa steg vänder vi oss till den regionala samordnaren som riktar frågan till övriga landet. Att vi måste skicka patienter längre bort är inte önskvärt ur något perspektiv. För närstående kan det vara traumatiskt, säger Anne Kierkegaard.

Vilken betydelse har det ur ett patientsäkerhetsperspektiv att behöva flytta intensivvårdspatienter?

– Vi bedömer noggrant vilka patienter som bedöms klara en flytt. Det är inte heller patientsäkert att ha helt fullt inom intensivvården så att vi inte har platser om någon patient skulle behöva läggas in.

Att intensivvårdspatienter flyttas på grund av resursbrist ökar risken att avlida är dokumenterat.

Anne Kierkegaard säger att i synnerhet den andra och tredje vågen inneburit ett enormt tryck på Södersjukhuset, som befunnit sig i förstärkningsläge sedan i november.

– Vi har ju haft en mycket hög smittspridning i Stockholm och vi har haft ett enormt tryck på Sös, framför allt under den andra och tredje vågen.

Även andra sjukhus bekräftar att de har ett högt tryck.

På Södertälje sjukhus var det på fredagsmorgonen två överbeläggningar inom intensivvården, vilket föranlett rockader för att få fram lediga platser. En patient flyttas under dagen till Karolinska i Huddinge.

– Det finns absolut inga marginaler. I det här läget så måste man prioritera inom intensivvården – men ju mer ansträngd situationen blir så ökar risken att man missar detaljer, och just detaljer är viktiga inom intensivvården, säger David Hellgren Svae, överläkare och intensivvårdschef på Södertälje sjukhus.

I veckan tvingades Södertälje sjukhus att skicka en covidpatient till Västerås.

– På en nivå kan man tycka att det är pinsamt att vi inte klarar uppdraget inom regionen. Men jag orkar inte bry mig om pinsamheter. In a storm any port will do, och i sammanhanget är Västerås en rimlig hamn att skicka till, säger David Hellgren Svae.

I veckan skickades en covidpatient från Södertälje sjukhus till Västerås. Foto: Magnus Hallgren

Samtidigt som platsbristen ökat har antalet intensivvårdsplatser totalt sett minskat i regionen de senaste veckorna. På fredagen fanns 159 platser jämfört med 173 den 15 april. Huvudorsaken är att Karolinska de senaste veckorna minskat antalet intensivvårdsplatser.

DN har sökt David Konrad, funktionschef för PMI, perioperativ och intensivvård, på Karolinska, som representerar regionen i den nationella samordningen av intensivvårdsplatserna.

Björn Persson, verksamhetschef inom PMI på Karolinska, lämnar en skriftlig kommentar:

– Läget inom intensivvården på Karolinska är pressat och har varit det under en mycket lång tid. Vi har varit tvungna att använda oss av krislägesavtalet under stora delar av det gångna året och har tyvärr ännu inte kunnat återgå till vanlig schemaläggning. Vi reducerar platserna i takt med att intensivvårdspatienterna blir färre samtidigt som vi anpassar oss till behovet av att öka upp antalet operationer för främst cancerpatienter, som ökat kraftigt.

Som DN har berättat har krislägesavtalet aktiverats inom intensivvården i Region Stockholm, och på Karolinska och Södersjukhuset schemaläggs sjuksköterskor och undersköterskor sedan länge på 12,5-timmarspass. Samtidigt har Karolinska lämnat det förhöjda beredskapsläget och återgått till normalläge sedan i förra veckan.

Anne Kierkegaard säger att Södersjukhuset under pandemin har fått hjälp från samtliga sjukhus i regionen för att hitta platser. Enbart under 2021 uppges 25 patienter ha flyttats till intensivvårdsavdelningar på andra sjukhus, merparten inom länet.

Medarbetare inom intensivvården på Sös är dock frågande till fördelningen av trycket inom regionen.

– Hur kan det komma sig att Karolinska gått in i normalläge, och vi på Sös befinner oss två nivåer högre? Att skicka patienter är ett nödvändigt ont, och vi undrar hur det kan vara så dålig regional styrning i Region Stockholm, säger en läkare inom intensivvården på Sös som vill vara anonym.

Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, säger att trycket mot intensivvården varit högt under lång tid och beskriver situationen inom intensivvården som mycket oroande.

– Det allra bästa vore att man kunde hantera alla patienter inom regionen. Nu har vi samtidigt vård som inte kan anstå. Då är det här en möjlig lösning. Det handlar om att vissa operationer måste göras innan sommaren, och då måste man balansera intensivvårdsresurserna.

”Vi kan ju inte ha helt fullt inom intensivvården, utan måste ha resurser för att klara operationer, eller om det skulle inträffa olyckor”, säger tillförordnade sjukvårdsdirektören Johan Bratt. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Hur kommer det sig att Region Stockholm inte klarar trycket?

– Vi har under hela pandemin klarat detta och skalat upp och ökat våra intensivvårdplatser. Men vi kan ju inte ha helt fullt inom intensivvården, utan måste ha resurser för att klara operationer, eller om det skulle inträffa olyckor.

Hur balanserat är det inom regionen, när ett sjukhus måste skicka patienter flera dygn i rad till andra regioner?

– Iva-samordningen leds ju från Karolinska, och innefattar verksamhetschefer från alla akutsjukhus. Då tittar man på vilken patient som är lämpligast att skicka ur patientsäkerhetssynpunkt.

Det låter allvarligt, om man som patient eller anhörig måste vara rädd för att bli inlagd på Sös, för att man då riskerar att hamna i Sundsvall?

– Det är bara en patient som skickats till Sundsvall. Men det viktiga nu är att vi gemensamt får ner smittspridningen och får effekt av vaccinationerna. Vi hoppas att nedgången vi nu ser på intensivvården ska hålla i sig, och att trycket kommer att minska under nästa vecka.