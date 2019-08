Få låter nyanlända bo permanent

Enkät. Så hanterar Stockholms kommuner bostadssituationen för nyanlända

Stockholms läns 26 kommuner har svarat på två frågor om nyanländas bostadssituation.

1. Låter ni nyanlända stanna i de bostäder de tilldelats av kommunen när etableringstidens två år har gått?

2. Om inte, får de någon annan hjälp av kommunen?

Botkyrka

1. Ensamhushåll får tillfälliga kontrakt på 5 år, barnfamiljer får tillsvidarekontrakt efter en prövotid på cirka 8 månader.

2. Båda grupperna får stöd från socialtjänsten, barnfamiljer följs upp under två år för att se att allt fungerar bra. Ensamhushåll får bland annat stöd med bosökeri genom så kallade boskolor.

Danderyd

1. Ensamhushåll får bo i två år. Familjer har möjlighet att bo som mest fyra år.

2. Varje nyanländ får från start kontakt med en bosekreterare som tillsammans med den nyanlände upprättar en boplan och hjälper dem att söka bostad.

Ekerö

1. Nyanlända med särskilda skäl – i allmänhet barnfamiljer – kan ansöka om att få bo kvar i bostaden. Det sker genom biståndsansökan hos socialkontoret för 6 månader i taget i max 2 år.

2. Alla nyanlända inom etableringen får stöd och hjälp i bostadssökandet av särskilda så kallade boendelotsar. Alla anmodas också att ställa sig i kö till det kommunala bostadsbolaget när de anländer till kommunen.

Haninge

Har ej svarat.

Huddinge

1. Under tiden som de nyanlända bor i ett genomgångsboende väntar de på ett andrahandskontrakt. Andrahandskontrakt kan övergå till förstahandskontrakt under förutsättning att den bosatte betalar hyran och i övrigt sköter sitt åtagande gällande hyresavtal under två års tid. Ensamstående kan få förlängt boende i tre månader i taget under 3 år.

2. Personer med särskilda behov har möjlighet att bo kvar under längre tid. Det gäller exempelvis sjuka, människor med någon form av funktionsvariation och äldre.

Järfälla

Har ej svarat.

Lidingö

1. Vi måste följa bosättningslagen, kontrakten sägs upp upp efter etableringstidens två år.

2. Under hela etableringstiden stöttar staden nyanlända Lidingöbor i bostadssökandet. De som efter etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende har samma rätt som övriga Lidingöbor att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Nacka

1. Nacka tillämpar samma etableringsperiod som staten, det vill säga två år.

2. Vi gör stora insatser redan från dag ett för att de nyanlända ska kunna ordna ett eget boende, bland annat genom så kallad ”bosök-skola”. Vi har också involverat Nackaborna i mottagandet, dels genom att de bidragit med att hyra ut Attefallhus, uthyrningsrum, bottenvåningen på villan med mera.

Norrtälje

1. Nyanlända som anvisas till kommunen erbjuds ett bostadskontrakt som varar i längst två år.

2. Under tiden nyanlända ingår i etableringen får de hjälp med att anmäla sig i bostadskö i kommunen och information om andra sätt att söka bostad.

Nykvarn

1. Ja, det gör vi.

Nynäshamn

1. När den tvååriga etableringsperioden har gått ut sägs alla nyanlända upp från andrahandsavtalet/etableringskontraktet. Om den nyanlände inte har hittat en annan bostad inom etableringsperioden så erbjuds ett korttidskontrakt på ett annat boende som exempelvis kan innebära att man delar gemensamma utrymmen såsom dusch, toalett, kök med andra.

2. Kommunen bistår i viss mån med praktiskt stöd i bostadssökandet.

Salem

1. Nyanlända får kontrakt på två år. Vid avbrott i etableringen för till exempel föräldraledighet eller synnerliga skäl kan dessa två år förlängas av nämnd med max ett år.

2. Kommunen erbjuder hjälp och lotsning i att söka andra boenden, till exempel ställa sig i bostadsköer och söka andrahandsboende och inneboende.

Sigtuna

1. Vi tillämpar tvååriga kontrakt utan besittningsrätt.

2. Arbete- och försörjningsenheten jobbar bland annat med att hjälpa till att leta boenden för de som lämnar etableringen.

Sollentuna

1. Sollentuna kommun bedömde redan från start att två år skulle vara en för kort tid att hinna etablera sig på bostadsmarknaden som nyanländ. Vi har därför satt en etableringstid till 4 år.

2. Se ovan.

Solna

1. Nej, de tillfälliga korttidskontrakten gäller för två år.

2. Under etableringstiden erbjuds alla boende flera stödinsatser, bland annat hjälp att söka bostad.

Stockholm

1. Hyreskontrakten är på en månad med möjlighet till månadsvis förlängning, i max fem år.

2. Stockholms stad arbetar på bred front med att ge de nyanlända samhällsvägledning vilket också innehåller Boskola. Detta ger de nyanlända stöd och kunskap i det egna ansvaret att söka och få en egen bostad.

Sundbyberg

1. Anvisade barnfamiljer och kvotflyktingar erbjuds bostäder under fyra år. För vuxna utan barn prövas om särskilda skäl finns efter två år, för eventuell förlängning under ett år i taget under maximalt ytterligare två år.

2. Vi har boskola och hjälper bland annat till med att ställa sig i bostadsköer och kontakta hyresvärdar som erbjuder möjliga bostäder.

Södertälje

Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 har Södertälje kommun fått ett nollavtal varje år från Länsstyrelsen eftersom kommunen tar emot många egenbosatta som viktas högt i en sådan fördelning. Kommunen har enbart tagit emot ett anvisat ärende i början när lagen infördes och den personen har fått bo kvar i sin bostad.

Täby

1. Hyreskontrakten är tidsbestämda till två år och det är inte aktuellt att förlänga kontrakten.

2. I Täby kommun finns en boendekonsulent som hjälper till att lära ut hur och var det är möjligt att söka bostad i hela Sverige. Boendekonsulenten hjälper även till med kontakt med fastighetsägare/hyresvärdar om den nyanlände har svårt med språket.

Tyresö

1. Det händer att nyanlända bor kvar efter etableringstiden. Dock kan de som längst bo kvar i fyra år.

2. Under etableringstiden arbetar vi aktivt med att hjälpa dem söka andra bostäder.

Upplands-Bro

1. Ja, som det ser ut ut i dag. Men det finns ingen möjlighet att bo kvar på lång sikt och människor uppmanas söka eget boende.

2. Kommunen har ett projekt med bosamordnare som hjälper till med att ställa sig i bostadskö samt att leta lediga lägenheter, andrahandsboende och inneboendekontrakt. Då projektet är avslutat är tanken att kommunens integrationsstödjare ska ge denna hjälp.

Upplands Väsby

1. Anvisade personer får bo 2 år i anvisade lägenheter. Därefter görs en prövning för att se om detta skall förlängas, 6 månader i taget, i max ytterligare två år.

2. Under denna period får de hjälp med bostadssök och om de vid tidens utgång saknar alternativ hanteras dessa som andra bostadslösa kommuninvånare, det vill säga de har möjlighet till att ansöka om kostnader för tillfälligt boende etcetera.

Vallentuna

1. Nej.

2. Kommunen har en så kallad bosökarskola där de nyanlända får en aktiv roll att själva söka bostad båda hos kommunala och privata hyresvärdar. Vi har även individuella möten samt fasta drop in-tider där man kan ställa bostadsrelaterade frågor.

Vaxholm

1. I dagsläget har vi inga undantag avseende tvåårsregeln. Framöver bedömer vi att behov finns att se till barnperspektivet och mildra vissa bestämmelser kring utflytt, exempelvis om utflytt ska ske mitt under terminen.

2. Vi arbetar hela tiden med att hjälpa de nyanlända söka bostäder. Oftast handlar det om hjälp att ställa sig i bostadskö eller förmedla information om lediga bostäder i andra kommuner.

Värmdö

1. Kontrakt utan besittningsskydd gäller under den tid personen är i etableringsprogrammet, normalt två år. För personer som av olika anledningar har fått göra avbrott i etableringen kan kontraktet förlängas ytterligare ett år.

2. Vi informerar om och ger tips och råd hur man går tillväga för att söka bostad. Utöver detta stöd har kommunen även tecknat avtal inom ramen för idéburet offentligt partnerskap i syfte att stötta nyanlända i att hitta en bostad efter etableringstiden.

Österåker

1. Nyanlända ges bostad i högst två år. Det görs alltid en individuell prövning om det framkommer att nyanlända har svårt att lösa sin boendesituation efter två år.

2. Alla erbjuds kontakt med boendecoach i god tid innan avflytt för stöd i att söka annan bostad. Kommunens tjänstemän hjälper till med att ställa sig i bostadskö med hela Sverige som sökområde.