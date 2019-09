Fackförbund kritiskt mot säkerheten på byggarbetsplatser

Under sommaren har tre personer förlorat livet under arbeten på byggarbetsplatser i Stockholm och så sent som i onsdags fick en man starkström genom kroppen på en arbetsplats i Barkarby men överlevde.

Facket menar att ansvaret ligger på beställarna som hyr in långa kedjor av underentreprenörer.

– Det blir egentligen fritt spelutrymme att utnyttja den enskilda individen, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.