Misstänkt antisemitism på KS har lyfts till politisk nivå i USA

Företrädare för människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center träffade nyligen Trumpadministrationens särskilda diplomatiska sändebud i antisemitiska frågor, Elan Carr, i USA. Han informerades om ärendet med den judiske läkaren på Karolinska och Carr gav då diplomater på den amerikanska ambassaden i Stockholm i uppdrag att boka in ett möte med den judiske läkaren.

Elan Carr. Foto: Gregory Bull/AP

– Det ska ses som en signal till Karolinska universitetssjukhuset och den svenska regeringen att det här ärendet inte kommer att försvinna i tysthet, säger rabbi Abraham Cooper vid Simon Wiesenthals Center, SWC, till DN.

– Elan Carr blev chockad att ett fall av antisemitism i Sverige inte löstes snabbt och han gav därför den amerikanska ambassaden i Stockholm i uppdrag att intervjua den judiske läkaren, vilket har skett. Jag känner Elan Carr sedan många år tillbaka, han är före detta åklagare, och han kommer att fortsätta att följa ärendet, säger Abraham Cooper.

Rabbi Abraham Cooper från SWC. Foto: Drago Prvulovic

Den judiske läkaren bekräftar för DN att han haft ett möte med ambassadpersonalen:

– De var redan väl informerade om de allvarliga problemen med antisemitism på Karolinska. De ville träffa mig för att få en direkt kontakt och informera vidare till Elan Carr i Washington om hur Karolinska hanterat situationen och vad som händer nu.

Det var i höstas som det i Aftonbladet framkom misstankar om att en judisk läkare och två av dennes judiska kollegor på Karolinska universitetssjukhuset i Solna hade trakasserats av en överordnad chef, en överläkare, under flera år. Trakasserierna har enligt den judiske läkaren bestått av att neka denne att medverka vid en internationell konferens där han var speciellt inbjuden, uttrycka antisemitiska glåpord av typ ”här kommer judeghettot” och omöjliggöra för läkaren att träffa patienter och forska. Överläkaren har också lagt ut antisemitiska bilder på sociala medier. Att det rör sig om antisemitiska bilder har bekräftats av bland annat Svenska Kommittén mot Antisemitism, SKMA.

Den judiske läkaren larmade redan 2017 sina överordnade på kliniken om missförhållandena, men möttes av misstro. DN har tagit del av ett av de bandade mötena som lämnats in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har två aktuella tillsynsärenden på gång mot Karolinska universitetssjukhuset. Ett gällande frågan om antisemitism och ett gällande fackets, Läkarföreningens, bristande agerande i fallet.

På det inspelade mötet mellan den judiske läkaren och hans verksamhetschef tillika professor, säger den senare bland annat att han inte förstår att de antisemitiska nidbilderna är antisemitiska. När den judiske läkaren säger att han kan visa professorn vad den misstänkte mobbaren lagt ut på sociala medier, svarar professorn:

”Nej, vi skiter i det här, det är ointressant”.

Han uppmanar istället den judiske läkaren att själv polisanmäla överläkaren och han säger:

”För mig hade det varit viktigt om han (överläkaren, red anm.) suttit här i biblioteket och skanderat den här typen av ord, eller gått runt med nazistflaggor i korridoren, men jag har aldrig någonsin hört ett ord från honom i den här vägen. Därför blir det för mig att jag inte tror på det där du säger.”

Verksamhetschefen/professorn fokuserar i samtalet istället på de konflikter som varit på den aktuella kliniken och som har bekräftats i flera medarbetarundersökningar gjorda av KS. Där har det framkommit att det psykiska arbetsklimatet på kliniken under flera år varit ansträngd. 2016 uppgav till exempel 25 procent av de tillfrågade att de utsatts för trakasserier.

Samme professor höll även i en internutredning med anledning av misstanken om antisemitism. Den blev hårt kritiserad för att inte vara objektiv, att den sköttes av en person utan djupare kunskap om komplexiteten gällande antisemitism och för att de utfrågade inte hade möjlighet att vara anonyma.

F d sjukhuschefen Melvin Samson. Foto: Lisa Mattisson

På våren 2018 tog den judiske läkarens advokat kontakt med dåvarande sjukhuschefen Melvin Samson och påtalade hur illa skött internutredningen var och att ingenting hände i ärendet. Melvin Samson efterträddes i oktober i fjol av Annika Tibell som fick ett skarpt formulerat brev från en av grundarna till människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center, SWC, Abraham Cooper. Han uttryckte stor oro för att sjukhusledningen ignorerat trakasserierna och varnade för ännu en skandal av Macchiarinimått. Han erbjöd sig att bistå med kunskap, ett förslag Tibell till en början avslog med hänvisning till att en av Karolinska anlitad advokatbyrå påbörjat en utredning. Men till slut var Tibell ändå tvungen att ta emot Cooper.

– Efter mitt besök på sjukhuset i höstas trodde jag att det här ärendet skulle handläggas rättvist, snabbt och korrekt men det har blivit alltmer uppenbart att så inte är fallet. Det är tydligt att såväl Karolinska sjukhuset som Karolinska institutet fördröjer det hela för att vinna tid, säger Abraham Cooper. PÅ SWC är vi djupt oroade över att en judisk läkare och hans två kollegor har blivit offer för antisemitism på Karolinska.

Annika Tibell tidigare t f sjukhuschef för KS. Foto: Magnus Hallgren

I höstas tog den mobbningsmisstänkte överläkaren time out, och under en tid även ovan nämnda professor. Båda är numera åter i tjänst men inte längre på de poster de hade då. Sjukhusledningen har enligt källor till DN under våren försökt att flytta den trakasserimisstänkte överläkaren till något annat sjukhus i landet. Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av sjukhusen som har tackat nej till erbjudandet. Universitetssjukhuset i Örebro lär vara ett annat. Enligt uppgifter vill överläkaren heller inte byta arbetsplats.

Utredningsarbetet av den av Karolinska anlitade advokatbyrån kom i februari med sin slutrapport. I den konstateras av personer som har intervjuats (totalt 70 stycken) att på den aktuella kliniken ”löser man konflikter internt”. Vidare att där finns rester av en ”machokultur” och ”olämplig jargong”. I rapporten slår man också fast att handläggningen av fallet har brister men att ingen diskriminering har skett. Utredningen fick omedelbart skarp kritik från bland annat SKMA och den judiske läkarens juridiska ombud Sebastian Scheiman. Från SKMA för att beskrivningen av den judiske läkaren närmast är ”ett karaktärsmord”, och från Scheiman för att man inte tagit hänsyn till det material som inlämnats av den judiske läkaren.

– Slutsatsen att det inte skett diskriminering med hänvisning till att det är så många andra som tycker att de behandlats dåligt känns ju märklig, sa Scheiman då.

Rabbi Abraham Cooper vid SWC har vid flera tillfällen haft kontakt med Irene Svenonius, finansregionråd (M) och högsta ansvarig för Region Stockholm.

– Vår kontakt har varit bra. Cooper är väldig rak och ärlig och talar om när han tycker att vi är bottenlöst dåliga och att det är oacceptabelt. Jag uppskattar att han är så rak, det är vårt enda sätt att bli bättre, säger Irene Svenonius.

Hon tycker att Karolinska agerat för långsamt för att lösa ärendet. Såväl högst upp på sjukhusledningsnivå som på den aktuella enheten.

– Så fort man misstänker antisemitism, trakasserier, rasism så krävs att ledningen tar tag i det, resolut. Det är ganska uppenbart att man inte gjorde här.

– Jag vet att frågan om dold rasism och antisemitism är känslig på Karolinska. Jag var i våras inbjuden som talare vid Stockholms läkarförenings årsmöte och tog då utanför programmet upp frågan om antisemitism, min syn på detta. Och jag kände i rummet att det här var en brännhet fråga som skaver i skon, och om det skaver så mycket i skon så att det blir hetsiga diskussioner mellan läkare med olika synsätt då finns det all anledning att lyfta på locket, säger Irene Svenonius.

Irene Svenonius, finansregionråd (M). Foto: Lisa Mattisson, Lisa Mattisson

Hon blir totalt överraskad och får en aning av irritation i rösten när hon får veta att frågan om antisemitism på Karolinska lyfts till en högre internationell politisk nivå genom Abraham Coopers kontakt med Elan Carr.

– Det kände jag inte till. Det har han inte informerat mig eller någon annan om. Jag ser mycket allvarligt på att SWC känt ett behov av att gå vidare. Det tyder på att att de inte känner en trygghet med sjukhusets hantering av ärendet. Jag kommer att informera Karolinska om detta och jag förväntar mig att de agerar skyndsamt och resolut. Det här påkallar verkligen behovet av att de kommer till ett avslut.

Den judiske läkaren har under de år han känt sig trakasserad och sedan media uppmärksammade ärendet, arbetat kvar på sjukhuset.

– Det är klart att det inte har varit lätt. När skandalen blev offentlig byttes några chefer på kliniken ut men några av de nya cheferna är lojala med de gamla. Samtidigt är många kollegor upprörda över sjukhusledningens passivitet. Många upplever att det fortfarande råder en tystnadskultur och maktmissbruk på vår arbetsplats. Att sjukhusledningen upprepar - som ett mantra - att det råder nolltolerans mot antisemitism samtidigt som man väljer att inte agera konsekvent utifrån etiska principer är oacceptabelt.