Fältsjukhuset i Älvsjö redo ta emot sjuka – öppnas i helgen

Läget i Storstockholm har under senaste dagarna tillspetsats med ett allt större antal insjuknade. Under en presskonferens på torsdagskvällen sade Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, att ”vi är i en brant stigande fas” vad gäller virussmittan. Han klargjorde att allt tyder på att fältsjukhuset i Älvsjömässans lokaler redan till helgen får ta emot patienter.

– Vi har en snabb ökning av sjukvårdsbehovet, från alla platser i storstadsregionen. Alla sju akutsjukhus har kvar lite kapacitet, men det börjar bi tufft för vissa, säger Björn Eriksson.

Krislägesavtalet som regionen hoppas på innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden för vårdpersonalen under som mest en månad blir 48 timmar per vecka. Det ger samtidigt medarbetarna 220 procent av lönen per timme.

Det illustrerar hur viktig personalens insatser är – lönen ska ge kompensation för en tuff arbetsinsats, är det tänkt. När regionen inledde sökandet efter extrapersonal fick man stort gensvar: 6.500 anmälde sig. Det gläder Eriksson som betonar att det här är ”en utmaning vi aldrig ställts inför tidigare”.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) ska ta ställning till om Region Stockholms begäran om att aktivera krislägesavtalet ska godkännas. Målsättningen är att kunna fatta ett beslut före veckoslutet.

– Vi har fantastiska medarbetare som väldigt snabbt har ställt om till det här behovet. Och vi ställer ju om sjukvården mycket, många medarbetare måste byta arbete. Alla ställs inför en ny sjukdom, ett nytt smittämne man ska skydda sig emot – och skydda patienterna. Det är många just nu som är lösningsorienterade, säger Björn Eriksson.

Har ni de respiratorer ni behöver?

– Vi har respiratorer så att vi kan öka intensivvårdskapaciteten en hel del… men vi behöver mer. Vi letar efter fler respiratorer och går då via Socialstyrelsen, man tittar var man kan köpa dem – vi använder alla sätt som vi kan komma på.

På Södersjukhuset har personal börjat tillverka egen skyddsutrustning. Är det ett tecken på panik?

– Jag tycker att det visar på uppfinningsrikedom, och jag tänker samtidigt att vi borde kunna tillhandahålla skyddsutrustning. Det har varit väldigt svårt, men vi ser en liten ljusning när det gäller det nu. Samtidigt ökar behovet för varje dag, det är en hård kamp att se till att vi har tillräckligt mycket.

En kurva som visades upp på presskonferensen gav tydligt besked om den kraftiga tillströmningen av patienter som väntas under den närmaste tiden.

– När man betraktar den där kurvan så ser vi att den här veckan, nästa vecka och veckan därpå kommer vi att få räkna med ett ökat vårdbehov i Stockholm. Någon gång kommer det här att minska lite, men då ska vi veta att övriga Sverige kanske också kommer att behöva ha hjälp från Stockholm, säger Eriksson och tillägger att ”vi får ta en dag i taget”.

”Vår viktigaste uppgift blir att rädda så många liv vi bara kan.” Det är budskapet i ett internmeddelande som innan torsdagskvällens presskonferens hölls gick ut inom intensivvården på Karolinska och som DN tagit del av. Karolinskas ledning uppgav dock att läget för deras del inte var så akut. Kommunikationsdirektör Henrik Kennedy sade sig inte känna till den interna prognosen inom intensivvården på sjukhuset.

”Jag vet inte var denna graf kommer ifrån, jag har inte sett den och den ser inte ut att vara framtagen av Karolinska. Linjen för prognos för platser inom Iva (intensivvårdsavdelning) stämmer inte med den planering som finns på sjukhuset”, skriver han i ett mejl.

Kim Sjölund, presschef på Karolinska, uppger på telefon att hon inte kan svara för det totala antalet platser i Stockholm, men att David Konrad, funktionsområdeschef för intensivvården på Karolinska, försäkrat att kapaciteten kommer att räcka i helgen.

Björn Eriksson säger på torsdagskvällen till DN att det är Karolinska som har den mesta kapaciteten, specificerat med att Karolinska Huddinge har ökat intensivvårdskapaciteten med 390 procent, medan Karolinska Solna ligger på en lägre ökningsnivå, plus 161 procent.

Danderyds sjukhus och Södersjukhuset ligger lite högre, plus 175 respektive 181 procent. Den sammanlagda ökningen bland de sju akutsjukhusen ligger på plus 163 procent.