Fem coronasmittade på anstalter i Stockholms län

– Vi förstår att vi inte kommer vara förskonade heller, det är som ett samhälle i samhället och vi försöker begränsa spridningen, säger Jörgen From Nordin, enhetschef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.

Kriminalvården har beställt 2.000 coronatester, och fick hälften på torsdagen. Tidigare har man testat med 50 tester som lånats av Statens Institutionsstyrelse.

– Vi kommer att testa de personer som har symtom och som är avskildhetsplacerade runt om i landet, och inte de som är fullt friska, säger Jörgen From Nordin.

Hittills har fem provsvar visat positivt för covid-19, efter att analyserna gjorts inne på anstalterna. Hur smittan har kommit in är oklart, det kan ha skett vid såväl besök, som permission, enligt Jörgen From Nordin. I början av mars stoppades alla besök på svenska fängelser och häkten och alla permissioner ställdes in.

– Det är personer som vi har haft avskildhetsplacerade en tid, för att de har påvisat symtom. Vi har inte haft möjlighet att testa på anstalterna förrän nu.

De insjuknade som inte kräver sjukvård isoleras på sina rum. Vid behov kommer de att kunna få möjlighet till utevistelse på rastgården men än så länge har de varit för sjuka. De som har behövt sjukvård kan få hjälp inne på anstalterna men om det skulle uppstå ett intensivvårdsbehov kommer intagna att flyttas till sjukhus.

– En hållning vi har utifrån de rekommendationer som finns är att man ska isolera smittan där smittan finns. Om det blir flera smittade på en avdelning kanske det är bättre att samla dem på en avdelning, om så är möjligt. Vi har inte någon större smittspridning ännu men det är sådant vi tittar på , vilken strategi ska vi ha om vi får det?

Totalt finns det just nu cirka 7.000 personer på anstalter runt och i Sverige och om det uppstår en allmän smittspridning är förhoppningen att den blir jämn, utan ett stort antal sjuka på samma gång.

De senaste veckorna har sjukskrivningen bland de anställda legat stabilt på cirka 10 procent, mot vanligtvis 5-6 procent, enligt Jörgen From Nordin.

I mitten av mars beslutade Kriminalvården att bevilja att tiden för inställelse på anstalt kan skjutas upp två veckor i taget för personer som uppvisar sjukdomssymtom, och förlängas vid behov. Hittills rör det sig om cirka 20-30 personer bett om att skjuta upp sin inställelse på grund av sjukdom.

Bedömningen görs vanligtvis av vakthavande befäl eller kriminalvårdsinspektör och vid behov kan sjukvårdspersonal hjälpa till. Kriminalvården ser ingen risk att coronasymtom används för att slippa fängelse.

– Du måste ändå avtjäna ditt straff, du kommer inte undan, säger Jörgen From Nordin.

