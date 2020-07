Fler anmälda rån mot äldre under våren

Antalet anmälda rån som begåtts mot äldre eller funktionsnedsatta personer är mer än dubbelt så många hittills i år, jämfört med hela 2019. Det visar siffror från polisen som DN tagit del av.

Det totala antalet anmälningar är emellertid få sett till hur många som bor i regionen – 54 anmälningar har inkommit i region Stockholm till och med 13 juli 2020. Under hela förra året inkom 22 anmälningar i samma kategori och samma siffra för 2018 var 27.

När det gäller rån mot andra brottsofferkategorier, eller exempelvis butiksrån, har inte samma ökning av anmälningar setts i Stockholmsområdet i år.

Mikael Sundberg är kommunpolis i Farsta och berättar att han märkt att brott mot just äldre har ökat under våren. Exempelvis ringde en maskerad kvinna på en äldre mans dörr i hans hem Farsta, trängde sig in i hans lägenhet där hon tejpade för hans mun innan hon gav sig av med hans plånbok. Händelsen inträffade tidigare i juni och ingen är ännu gripen misstänkt för brottet.

I lokalpolisområde Farsta upplever de att brott mot äldre har ökat på senare tid, berättar kommunpolis Mikael Sundberg. Foto: Mickan Palmqvist

Även i andra områden i Stockholm har personer utsatts för rån under juni månad. Natten till den 18 juni tog sig två gärningsmän in i en 70-årig mans lägenhet, där de band fast och rånade honom, enligt anmälan.

Sedan början av juni har det inkommit 14 anmälningar i polisområdet Farsta där målsäganden varit en äldre person. Mikael Sundberg säger att även bedrägeribrott mot gruppen har ökat.

– Min fasta övertygelse är att brotten mot äldre har ökat, säger han.

För att ett brott ska ses som ett rån krävs att det finns inslag av hot eller våld i gärningen, vilket ofta inte behövs när brottet begås mot en äldre människa, berättar Mikael Sundberg. Det finns därför händelser som liknar rån, men istället bedöms vara stöld eftersom det inte uppfyller graden av våld eller hot.

– När det är en person i behov av rullator eller kryckor för att ta sig fram behövs ofta inte mycket våld, personen är tillräckligt utsatt ändå. Många äldre människor blir överrumplade.

Han syftar bland annat på en händelse som inträffade så sent som under torsdagen då polisen i Farsta mottog en anmälan om att en okänd person ringt på dörren hos en 94-årig man. Gärningsmannen hade sedan gått rakt in i bostaden och kommit över flera tusen kronor.

– Den händelsen skilde sig från gärningar vi sett tidigare. Ofta utger de sig för att vara någon annan och lurar sig in i den äldres hem, säger Mikael Sundberg.

Han berättar att det under coronapandemin finns exempel på rån där gärningsmän utgett sig för att vara sjukvårdspersonal. Ett annat vanligt tillvägagångssätt är också att gärningspersonen säger sig vara där för att reparera brandvarnaren.

– Det jag verkligen vill förmedla är att det är att personerna som ligger bakom brotten är nästintill professionella. Man ska inte känna skam om man råkat ut för detta, utan man ska kontakta polisen, säger Mikael Sundberg.

Antal anmälda rån region Stockholm Rån mot äldre/funktionsnedsatt: 2016: 30 2017: 34 2018: 27 2019: 22 2020, till och med 13 juli : 54 Källa: Polismyndigheten Visa mer

I statistiken över anmälda rån finns det ingen exakt angiven ålder för vad som räknas som en äldre person. Rubriceringen sätts när polisen uppfattar att gärningsmannen utnyttjat att brottsoffret har nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Mikael Sundberg upplever emellertid att de flest anmälda brotten i kategorin rör äldre personer.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har det inte skett någon förändring i brottskategorierna som kan förklara det ökade antalet anmälningar. Däremot kan det finnas faktorer som påverkar statistiken från år till år, såsom anmälningsbenägenhet, samhälleliga faktorer och tillgänglighet.

Många av brotten är svårutredda, säger Mikael Sundberg. Ofta beror det på avsaknad av vittnen och svårigheter att peka ut och identifiera gärningspersonen.

Men vad ökningen av anmälningar beror på är svårt att svara på. En anledning kan vara att kriminella personer har svårigheter att begå andra brott, som bankrån och butiksrån, tror Mikael Sundberg.

– Det är mina teorier. Kriminella som måste komma över pengar söker nya vägar och hittar nya sätt, säger han.