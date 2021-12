500 till ska kunna föda på Karolinska

Den nya satsningen innebär att uppdraget inom förlossningsvården på sjukhuset ökar från 3 200 till 3 700 födande per år, vilket finansieras via resurser från regionen. Utökningen påbörjades på måndagen och ska sedan fortsätta ske kontinuerligt under nästa år. Man ska också öppna en ny vårdavdelning där all eftervård samlas under samma tak.

– När vi inrättar en egen vårdavdelning kommer också vår personal att få jobba samlat och tillsammans, säger Heidi Stensmyren, temachef på Karolinska universitetssjukhuset.

– Det underlättar rent praktiskt för personalen och då kommer vi också att kunna ta emot fler.

Nyheten kommer mitt i en turbulent tid där många barnmorskor i Region Stockholm sagt upp sig i protest mot vad man anser vara oacceptabla arbetsförhållanden som bland annat inneburit underbemannade avdelningar och återkommande övertidsarbete.

Enligt Maria Henricson Ek, verksamhetschef för graviditet och förlossning vid Karolinska, hoppas man att satsningen ska leda till att barnmorskor som sagt upp sig nu kommer tillbaka.

– Turbulensen har ju handlat om att man i hela förlossningsvården ser att barnmorskor har lämnat under många år, men vi ser också att det finns många barnmorskor som gärna vill komma tillbaka, säger hon.

– Vi tror att det här kommer vara en positiv signal till hela regionen att vi satsar på arbetsmiljön och att vi satsar på att göra ett gott arbete så att vår personal kan få en bra arbetsplats, säger hon.

Karolinska universitetssjukhuset är dock inte ensamt i Region Stockholm om att behöva anställa fler barnmorskor. Så sent som förra veckan kom beskedet att S:t Görans sjukhus ska öppna sina förlossningsplatser redan 2023, en tidigareläggning jämfört med ursprungsplanen.

Maria Henricson Ek anser dock inte att de båda verksamheterna befinner sig i konkurrens med varandra om personalrekryteringen. Hon betonar i stället vikten av samverkan.

– Det är ju en satsning för att hela regionen ska få en hållbar förlossningsvård över tid, ett samarbete, och jag ser inte att de står i någon som helst kontrast till varandra, det här är något som gynnar oss alla, säger hon.