Det ständigt skiftande vädret har periodvis gjort trottoarer och gångvägar i Stockholm glashala nu i januari. I förra veckan fick Stockholms trafikkontor ta emot över 1.267 klagomål om halka.

Och när stockholmarna trillar blir det bråda dagar inom vården. Med utgångspunkt i siffror från 2018 konstaterar Region Stockholm att omkring 200 personer kommer till vården med olika skador under halkiga vinterdagar.

Någon statsitik för 2019 finns inte än, men mönstret brukar vara sig likt år för år, påpekar regionen i ett pressmeddelande. Vid årsskiftet blev Stockholms läns landsting Region Stockholm.

Siffrorna visar att fler kvinnor än män och fler äldre än unga söker vård till följd av halkolyckor. Under perioden januari till och med mars 2018 var fördelningen 59 procent kvinnor och 41 män.

Det lönar sig att ta det lugnt och hålla fokus på underlaget istället för på mobilen.

Var tredje person som kom in till vården under januari till mars 2018 hade skadat under- eller överarmen. Skador på fot och fotled är också vanliga, liksom krosskador på knä, armbågar och höfter samt hjärnskakningar.

– En handledsfraktur exempelvis kräver gips i cirka fyra veckor och sedan regelbunden träning under lång tid för att få upp handens funktion. I allmänhet tar det flera månader innan handleden känns normal igen. Så det lönar sig att ta det lugnt och hålla fokus på underlaget istället för på mobilen, säger Patrik Söderberg.

Fakta. De fem vanligaste halkskadorna 1. Fraktur på underarm 2. Skador på skuldra och överarm 3. Fraktur och stukning på fotled 4. Fraktur på överarm 5. Hjärnskakning Källa: Region Stockholm