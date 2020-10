Fler nätläkare på väg att öppna vårdcentraler i Stockholm

På bara en månad har Krys öppnande av fysiska vårdcentraler i Stockholm skapat stor oro inom primärvården, och regionen har lovat ett stramare regelverk för listning, efter att patienter uppgett att de inte känt till att de listats hos Kry vid ett digitalt besök i vård-appen. På en månad har den tidigare vårdappen listat cirka 10.500 patienter, en utveckling som oftast tar flera år.

På avtalsutskottets möte under onsdagen framkom som en informationspunkt att fler nätläkarbolag är på väg att öppna så kallade digi-fysiska vårdcentraler i region Stockholm.

Doktor.se har lämnat in en ansökan om att starta vårdcentral i Norra Djurgårdsstaden och har köpt två vårdcentraler. Samtidigt har Min Doktor två ansökningar om att få bedriva husläkarverksamhet under behandling hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En vårdcentral ska Min Doktor öppna i Bromma under nästa år. Den andra ska öppna i Järfälla.

På mötet godkändes ansökan av Kry:s tredje fysiska vårdcentral i Sickla. Sedan tidigare är det känt att Kry köpt upp vårdbolaget Helsas sex vårdcentraler.

– Det här följer egentligen ett bredare arbete där vi tycker att det är bättre att skapa direktavtal än att vi betalar nätläkarna via utomlänstaxan. Vi vill ju ha ett brett utbud så vi välkomnar ny duktiga vårdgivare, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm.

Min Doktor har två ansökningar om att få bedriva husläkarverksamhet under behandling hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Foto: Janerik Henriksson/TT

De nya vårdcentralerna startar inom LOV, lagen om valfrihet, och det är upp till vårdgivarna att avgöra var de vill etablera sig.

Då det rör sig om nya mottagningar är vårdbolagen berättigade till nyetableringsstöd, som ger 50 procent högre ersättning per läkarbesök under de första 12 månaderna.

På mötet framgick även hur patientströmmarna rört sig mellan augusti och september, då 166 av totalt 200 vårdcentraler har förlorat listade patienter. Största tappet har Stureplans vårdcentral gjort, som förlorat 288 patienter följt av Capios vårdcentral Ringen med 271.

– Den här etableringen har nog gjort att det varit större rörelse än vanligt. Den största rörelsen har sannolikt skapats genom att många har listat sig på Krys vårdcentral i Gallerian.

Enligt Nässén har de flesta listningar skett genom att personer som tidigare inte varit listade valt att lista sig.

– Det handlar om 2.600 patienter som tidigare inte varit listade någonstans.

Vänsterpartiet, som är kritiskt till utvecklingen, konstaterar att Kry:s etablering inte är ett isolerat fenomen och befarar att nätläkarbolagen riskerar att slå ut många vårdcentraler i Stockholmsregionen.

Jonas Lindberg, Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor, säger att nätläkarna etablerar sig i områden där hälsoläget är gott och vårdutbudet redan är bra. Foto: Magnus Hallgren

– Jag tror att de här aktörerna har insett att deras existens enbart som digitala aktörer är körd. Det blir väldigt mycket på deras villkor. De är inte här för att bygga upp primärvården, utan för att tjäna pengar. De etablerar sig i områden där hälsan och vårdutbudet redan är bra, säger Jonas Lindberg, Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor och fortsätter:

– Listningen måste ske på neutral plats, eftersom det handlar om aggressiv marknadsföring. Att betala ut nyetableringsstöd måste regionen sluta med.

I stället föreslår Vänsterpartiet att regionen utnyttjar en undantagsbestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen för att stimulera att vårdcentraler öppnar i områden med stora vårdbehov, något Riksrevisionen rekommenderade redan 2014.

Tobias Nässén är dock försiktig med att dra slutsatser av att Kry kritiserats för fullistning, och att vårdcentraler varnar om att de kan tvingas lägga ner.

– Det här är preliminära siffror och det är patienter som väljer vilken mottagning de vill vara listade på.

När och om förvaltningen kommer att lämna över ansökningarna till avtalsutskottet för godkännande är oklart, enligt Christofer Bernsköld, ansvarig för vårdavtal på Region Stockholm. Vanligtvis tar det mellan sex månader och upp till ett år från ansökan till godkännande, men handläggningstiden är förlängd på grund av pandemin.

– Vi måste vara helt säkra på att de uppfyller alla krav så att man som patient kan känna sig helt trygg med att alla vårdgivare som vi har avtal med är godkända och håller en hög kvalité.

Om de får öppna kommer de också att vara berättigade för nyetableringsstödet.

– Hela grunden för LOV är att det är samma villkor och krav som gäller för alla. Det har ju funnits en tydlig budgetinriktning om att man vill att det blir fler vårdcentraler i Stockholm, säger Christoffer Bernsköld.

Läs mer: Lena Hallengren: ”Jag vill varna andra regioner”