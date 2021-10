Terminal återöppnas på Arlanda

Under sommaren har antalet flygresenärer ökat från mycket låga nivåer på Arlanda, och ökningen har hållit i sig under hösten. Nu har Swedavia, som äger och driver Arlanda, beslutat att öppna terminal 2 igen från slutet av oktober. Under pandemin har all trafik skett från terminal 5.

– Vi såg en trafikökning i somras, och vi ser att ökningen håller i sig. Vi har också flera nyetableringar på Arlanda under hösten och ser därför att det finns ett behov av att utöka kapaciteten, säger Robert Pletzin, presschef på Swedavia.

Flygbolagen KLM, Air France, Transavia, Easyjet och Czech airlines kommer initialt att trafikera terminal 2.

Tidigare har Eurowings, Ryanair och Finnair aviserat att de kommer att etablera baser på Arlanda. Nyetableringarna förväntas också bidra till ökad trafik.

– I takt med att världen öppnar upp och restriktionerna lättas, både i Sverige och på annat håll, så ser vi att resandet kommer tillbaka. Men vi är ändå långt ifrån ett normalläge, säger Robert Pletzin.

Under sommarmånaderna juli och augusti reste 1,5 miljon resenärer från Swedavias flygplatser. Jämfört med tiden före pandemin saknas fortfarande 60 procent av resenärerna.

– Vi kommer fortsätta att dimensionera upp verksamheten allt efter att trafiken ökar. Nu öppnar terminal två och fler butiker och restauranger. Det är väldigt positivt för en bransch som är hårt drabbad, säger Ropert Pletzin.

