Två gånger om året tar Arbetsförmedlingen fram en arbetsmarknadsprognos för de kommande 12 månaderna med hjälp av offentliga och privata arbetsgivare i Stockholm. Den 12 december presenterades en positiv undersökning med förväntningarna inför 2019 i Stockholms län.

Prognosen visar bland annat att sysselsättningen för utrikesfödda ökar och att det är en grupp som är nödvändig för arbetskraftsförsörjningen. Det framgår också att det är en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft och att sysselsättningen väntas öka inom samtliga näringsgrenar förutom skogs- och jordbruk.

Dessutom visar prognosen att arbetslösheten fortsätter att sjunka.

Drygt 1.800 arbetsgivare har deltagit i undersökningen och svarat på frågor kring sitt arbetskraftsbehov och överskott av personal framöver. Under prognosperioden förväntas antalet sysselsatta öka med 42.000 personer i länet, 23.000 under 2018 och 19.000 personer under 2019.

Totalt förväntas 1.240.000 personer att vara sysselsatta i Stockholms län 2019, vilket innebär en konstant ökning sedan 2009 då 1.011.564 personer var sysselsatta.

Johan Eklöf, arbetsmarknadsanalytiker på arbetsförmedlingen i Stockholm säger dock att bristen på arbetskraft bromsar tillväxten. 40 procent av arbetsgivarna planerar att utöka antalet anställda och mer än hälften av arbetsgivarna är i behov av mer arbetskraft för att kunna växa mer än fem procent.

– Arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta den arbetskraft de är ute efter, både inom privat och offentlig sektor och det gör att de inte kan leverera i den takt de vill, säger Johan Eklöf.

Drygt 3 av 10 arbetsgivare i privat sektor uppger att de har brist på arbetskraft, och inom den offentliga sektorn säger 6 av 10 att de saknar personal.

Samtidigt har Stockholms län vuxit med nästan 25.000 personer i arbetsför ålder sedan förra året. Genomsnittet för ökad befolkningstillväxt är fem procent i landet, men Stockholms kommuner har vuxit mellan 8,3 och 10,5 procent.

Arbetslöshetsnivån i Stockholms län är 5,8 procent för oktober 2018. Arbetslösheten har minskat sedan 2013, med undantag för en marginell förändring 2017. 2012 var 71.974 personer arbetslösa och nästa år beräknas antalet arbetslösa ha sjunkit till 68.000.

Johan Eklöf säger att även om skillnaden mellan 72.000 och 68.000 verkar liten numerärt så är det en bra utveckling med tanke på den ökade befolkningen.

– Man får inte glömma bort att arbetskraften har vuxit väldigt, väldigt mycket och det betyder att nästan alla av dem har fått plats på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har kartlagt personer som har större risk att hamna i långtidsarbetslöshet och kallar dem för personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden. De definierar dem i fyra grupper, personer med förgymnasial utbildning, personer med någon sorts funktionsnedsättning, äldre mellan 55 och 64 år samt utomeuropeiskt födda.

År 2014 var lika många i utsatt ställning som vanliga arbetslösa. När arbetsförmedlingen släppte prognosen för arbetsmarknaden i Stockholm i juni 2018 hade andelen arbetslösa i utsatt ställning ökat till 77 procent. För första gången på länge sjunker denna andel och är nere på 75 procent.

Fler utrikes födda får arbete, färre utrikes födda är inskrivna på arbetsförmedlingen.

– Den största skillnaden är de utrikes födda. Fler utrikes födda får arbete, färre utrikes födda är inskrivna på arbetsförmedlingen, säger Johan Eklöf.

Det finns stora rekryteringsbehov på fem års sikt eftersom 110.000 personer beräknas gå i pension i länet under perioden. Arbetsgivarna vill ersätta personalen med lika många, eller fler, med liknande eller högre kompetens under samma period.

Men prognosen visar också att matchningen på arbetsmarknaden är ett fortsatt problem. Den nya befolkningen avspeglar inte den arbetskraft som går i pension. De arbetsföra utan jobb motsvarar helt enkelt inte arbetsgivarens krav på utbildning och kompetens.

– Arbetsförmedlingen kommer att behöva hjälpa arbetsgivaren att rekrytera. Vi behöver vara tydliga med vad som finns och vad de kan förvänta sig, säger Johan Eklöf.

En annan utmaning är brist på utbildning och att personer saknar rätt utbildning för de jobb som finns. Dessutom är arbetsmarknaden i förändring och allt fler kommer att behöva vara beredda på att utbilda sig under arbetslivet för att möta de lediga jobben.

Johan Eklöf berättar att allt färre väljer att studera praktiska utbildningar samtidigt som praktiska arbetsgivare skriker efter personal.

– Vi måste få upp intresset för praktiska utbildningar.

Sammanfattningsvis säger Johan Eklöf att Stockholms läns arbetsmarknad har många utmaningar, men att man är på väg i rätt riktning.

– Det är jätteviktigt att vi jobbar med utrikes föddas etablering, men det går åt rätt håll. Men vi måste också motverka den långtidsarbetslöshet som inte försvunnit trots den långa högkonjunkturen.