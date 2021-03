Det var på fredagen som larmet om att tre personer hade förts bort mot sin vilja i södra Stockholms län kom. Polisen inledde en intensiv sökinsats efter de bortförda personerna och gick samtidigt ut med att det rörde sig om två vuxna och ett barn.

Enligt polisen lyckades en av de bortförda personerna vid ett rödljus ta sig ut ur en bil och larma polis. Efter bland annat ett flertal husrannsakningar lyckades polisen gripa tre personer. Samtliga bortförda personer kunde åter sättas i säkerhet.

Under måndagseftermiddagen häktade Södertörns tingsrätt två av de tre misstänka personerna, berättar kammaråklagare Lotta Karlsson för DN.

– En person är häktad för medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott. En person är häktad för människorov och egenmäktighet med barn, grovt brott, säger hon.

Hon har även begärt en tredje person häktad, men denna förhandling sker först på tisdagen. I domstolsdokument framgår att brottstiden beskrivs vara 15-tiden på fredagseftermiddagen dels i ett samhälle i Uppsala län, dels i södra Stockholm. En av männen greps redan på fredagseftermiddagen. En annan misstänkt greps ett dygn senare.

Lotta Karlsson hänvisar till att det är tidigt i utredningen och vill inte ge några detaljer kring vad de olika personerna har för relation till varandra. Tidningen Expressen har tidigare hänvisat till uppgifter om att det gäller ett barn som har förts bort från sin mamma av sin pappa.

DN kan nu berätta att en av personerna som häktades under måndagen är en man i 40-årsåldern som i oktober förra året dömdes vid Solna tingsrätt för att ha fört sin dotter, som är i lågstadieåldern, till Spanien under förra sommaren. I domen framgår hur de två föräldrarna skilde sig under sommaren 2019. Därefter ville mamman ha ensam vårdnad om dottern, men domstolen beslutade att den gemensamma vårdnaden skulle fortsätta, enligt en dom i maj 2020.

Solna tingsrätt skriver också i domen att mannen vid något tillfälle ha ordnat ett syriskt pass till sin dotter, utan att mamman visste om detta.

I början av juli åkte sedan mannen till Spanien på bokade enkelbiljetter. Enligt domen reste sedan mannen tillsammans med dottern till den spanska exklaven Melilla på den afrikanska nordkusten. Flickans pappa talade till slut, enligt tingsrätten, om för mamman att han ska ha fört flickan utomlands, men han ska ha vägrat att berätta för mamman var de befann sig.

Den 10 augusti 2020 greps mannen av spansk polis och dottern kunde återföras till Sverige.

Mamman har sedan dess också ansökt om kontaktförbud för mannen – men i ett beslut i slutet av oktober förra året fick hon avslag på denna begäran med motiveringen: ”NN har tidigare dömts för brott mot närstående. Dock är de omständigheter som nu anförts till grund för ansökan för närvarande inte tillräckliga. Förutsättningarna for kontaktförbud är mot denna bakgrund inte uppfyllda.”