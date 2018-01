”Folk kollar på mig som jag vore ett monster”

– Folk kollar på mig som om jag vore ett monster, säger en av männen.

Målet är nu på väg upp i hovrätten.

Ett av de senaste årens mest uppmärksammade sexualbrottsmål, en misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja sommaren 2016, slutade några dagar före jul med att tre män friades från huvudbrottet och två andra från medhjälp. Beskedet har väckt mycket starka reaktioner och ses av vissa som ett slags kvitto på att rättsstaten inte kan skydda kvinnliga sexualbrottsoffer.

Läs mer: Domen som satte tilltron till rättsväsendet i gungning

DN träffar två av de våldtäkts­anklagade männen ett par veckor efter att Södertörns tingsrätt meddelat sin frikännande dom. Bevis saknas för att slå fast var den grova våldtäkten ska ha utförts, skriver domstolen, men saknas gör också bevisning som svarar på frågor om hur brottet begåtts och vilka som skulle ha gjort sig skyldiga till det.

Männen, A och B i DN:s granskning (se faktaruta), är inledningsvis något reserverade vid intervjun, men snart avbryter de varandra för att dela med sig av olika tankar de haft under det senaste året varav hälften har tillbringats i häkte.

De förnekar att de ska ha våldtagit kvinnan och menar att de gjort sig skyldiga till sexköp. A säger att han betalade med ungefär ett halvt gram kokain och B med två gram hasch.

– Jag ångrar det djupt, men det är sorgligt att det behövdes sex månaders häktning och en massa problem för att förstå allvaret i det, säger B. Jag har erkänt sexköp och väntade mig att dömas för det och så kanske det blir om det hamnar i hovrätten, det är inget jag kommer att bli chockad över.

Männens beskrivning av vad som hände i ett par husportar i Fittja den 14 augusti 2016 är i korta drag sexköp av en kvinna som de båda hävdar att de varit ensamma med vid respektive tillfälle.

Åklagaren hävdar att de tvingat kvinnan till sex och utövat grovt våld mot henne i form av slag, sparkar, hårdragning och huvuddunkande mot en trappa så att hon förlorade medvetandet. Läkarna på Södersjukhusets avdelning för våldtagna kvinnor skriver att ”inget i status talar emot” att händelsen gått till så som kvinnan berättat, men även om det är styrkt att männen och kvinnan haft sexuellt umgänge går det enligt rätten inte att säga något om när och var handlingarna skett, eller om de varit under tvång.

Kvinnans berättelse har ifrågasatts i domen, den anses brista i tro­värdighet bland annat eftersom hon ändrat sig på flera punkter, lämnat motstridiga uppgifter och varit påverkad av narkotika. Domstolen skriver att kvinnans berättelse ”innehåller många motsägelser och svårförklarliga inslag” och att ”bitvis framstår hennes uppgifter som felaktiga, överdrivna, osäkra eller på annat sätt mindre tillför­litliga”.

Rätten pekar på att delar av tillförlitligheten kan hänvisas till brister i polisarbetet, inte minst på den långa tiden som gått mellan förhören. Det dröjde nästan tio månader mellan de första två förhören med kvinnan och det tredje; dna-träffarna på sperma från de tre huvudmisstänkta kom redan den 14 december 2016, men de frihets­berövades inte förrän den 12 juni 2017; det var männen som då kunde peka ut rätt trapphus efter att kvinnan omedelbart efter händelsen pekat ut en annan port på Google Maps och polisen tog henne aldrig ut till Fittja för att dubbelkolla – ”Härigenom kan naturligtvis viktiga fynd ha gått förlorade”, skriver tingsrätten.

Läs mer: Polisen undersökte fel trapphus i Fittja

– Vi säger också att vi inte tror att hon sitter och ljuger, och pekar ut folk, utan att hon tror att hon har rätt, men det gör inte berättelsen starkare. Den är som den är, helt enkelt. Och den är inte tillräcklig, har Erica Hemtke, chefsrådman vid Södertörns tingsrätt, som dömt i målet, tidigare sagt till DN.

Flera av de åtalade uppger också att de varit påverkade vid händelsen, av hasch respektive kokain. De har också ändrat sin berättelse i förhör.

När B informeras om misstankarna första gången säger han att polisen var ”ute och cyklade”. Han önskar genomföra förhöret utan en advokat närvarande, och förnekar brott. ”Jag sitter hellre här framför dig för mord, än våldtäkt. Förstår du?” Han nekar till all sexuell kontakt och säger sig inte veta vem målsäganden är. Det är först när han konfronteras med uppgiften om att hans dna påträffats som han medger att han träffat kvinnan. Men det är inte frågan om en våldtäkt, enligt B. Kvinnan gav honom oralsex, menar han, trots att han inte hade någon narkotika. I nästa förhör ändrar han sig igen, till att han gett kvinnan hasch som betalning.

Tingsrättens dom väckte vrede – bara timmar efter att den till­kännagavs hölls demonstrationer till stöd för kvinnan. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I sitt första förhör avstår även A till rätten att ha en advokat närvarande. Han säger sig vara ”chockad, förvirrad och rädd” när han informeras om brottsmisstanken.

Han säger sig inte minnas något om vad han gjorde den dagen, ”men jag vet att jag i alla fall inte våldtog en tjej, jag skulle aldrig göra det”. Förhöret avslutas på förhörsledarens initiativ, och vid nästa förhör har A fått en advokat och är betydligt mer fåordig. Han svarar genomgående ”ingen kommentar”.

”Jag har inte våldtagit någon, det är det enda jag kan säga till dig”, ­säger han i förhör.

Han påstår sig också vara ”tvåhundra procent” säker på att han aldrig haft sex med målsäganden, och vidhåller det även när han informeras om att hans dna hittats i form av sperma på kvinnan. En vecka senare ber han om ett nytt förhör, då han berättar att han visst haft oralsex med kvinnan, i utbyte mot kokain och att detta skett fri­villigt. Han säger också att han var ensam med kvinnan vid tillfället.

Men A:s berättelse blir motsagd av en annan av misstänkt, person C. Denne hävdar att han fått oralsex medan A samtidigt utfört en annan sexuell handling på kvinnan. Enligt C ska allt skett framför ”minst fem sex” personer.

”De skrattade och de såg också. Vissa filmade, vissa sade ’fan vad äcklig du är’ typ så där. Det var mer på skoj, en skojgrej typ”, har C berättat i förhör. Enligt C:s uppgifter i rätten var han i sällskap med andra när han köpte oralsex för kokain, men ingen annan deltog.

Mannen D, som säger sig ha filmat händelsen, såg ingen annan samtidigt ha sex med kvinnan. Medan en femte man, E, som tagit tillbaka uppgiften om att ha filmat händelsen, vittnar om att en annan person hade sex samtidigt med kvinnan, men pekar inte ut A.

En medåtalad har sagt att du inte var ensam?

– Det stämmer, men så var inte fallet. Killen har förklarat själv varför han har sagt som han har sagt. Han säger att jag var på plats och det finns en förklaring till det. Det är som det är, säger A om C:s tidigare uppgift som denne alltså inte upprepar i domen.

I åklagarens gärningsbeskrivning uppges också att det misstänkta övergreppet ska ha filmats, men någon film är inte återfunnen eller visad i rätten. I samband med överklagan meddelade åklagaren att två beslagtagna telefoner har skickats till Tyskland för undersökning.

De frikända männen säger att åklagarens mobiler inte innehåller någon film från händelsen och oviljan att uppge pinkoderna till dem har haft helt andra skäl. En vecka före åklagarens besked uppgav de för DN att de själva hittat den mobil som alla parter sökte efter under utredningen – ”den rätta mobilen”, den som händelsen ska ha filmats med och som enligt dem ska visa att det inte skett någon våldtäkt.

– Sedan dagen vi kom ut har vi jagat den där videon och gjort allt möjligt för att hitta. Nu har vi hittat mobilen som den blev filmad med. Den är trasig, men vi ska lämna in den för att få fram filmen, säger en av männen och tillägger senare att mobilen är överlämnad till en av advokaterna.

Kvinnans målsägandebiträde, Elisabeth ­Massi Fritz, har tidigare pekat på olikheterna i männens ­berättelse:

– I målet finns stödbevisning som räcker för en fällande dom mot de fem tilltalade, som alla far med osanning och lämnar motstridiga uppgifter.

Men varken A eller B vill svara på varför de ändrat sina utsagor.

– Det är lätt att lägga våra ord under mikroskop och säga ”varför säger han si och han så”, men det är ännu mer så med hennes berättelse, säger B.

Båda har valt att sitta i ensamt häkte.

– Jag hade samsittning en gång, men då visste jag inte att det bara var med andra misstänkta sexualbrottslingar. När jag insåg det, så ville jag inte det – varför skulle jag sitta med dem?, säger A.

– Med tanke på att jag har misstänkts för grov våldtäkt så tror jag att min familj och andra omkring mig har överseende med sexköpet. De känner mig, tror på mig och tycker därför typ synd om mig för att ha blivit drabbad på det här viset, säger B och A instämmer helt.

Domen har fått stor uppmärksamhet. Kvinnans målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz kallade den ”en skam för vårt rättssystem”.

– Inga förövare ska komma undan en sådan här grym och hänsynslös gruppvåldtäkt. Det här är den värsta gruppvåldtäkten jag har jobbat med på 26 år, har hon tidigare sagt.

Hon anser inte att hennes ­klient har fått en rättvis prövning, på grund av hennes bakgrund.

– Målsäganden är inte det ­”perfekta brottsoffret” utan snarare hör hon till den grupp offer som hör till de mest utsatta som finns i vårt samhälle.

Inom en vecka samlades över 100 000 namnunderskrifter in till stöd för kvinnan och många har upprörts över den frikännande domen.

Vad tänker ni om uppmärksam­heten kring ert fall?

– Folk samlas till demonstration utan att ha läst domen eller förundersökningen. De har hört att en tjej blivit våldtagen och baserat på fördomar går de och protesterar, säger A.

– Det har påståtts att det här är Sveriges största våldtäkt i historien, det är inget som går förbi öronen på folk. Jag förstår den mediala uppmärksamheten, men jag förstår inte varför det inte tas på allvar. Hur kan man kalla till demonstration innan domen ens har kommit, säger B.

A och B har i förhör berättat att de tyckte att kvinnan såg ”pundig” och ”trasig” ut, men säger i dag att de inte ”iakttog något särskilt som utmärkte kvinnan som utsatt”.

Tänkte ni på om hon var i en utsatt situation?

– Jag kunde inte se på henne om hon hade något psykiskt problem, eller om hon var drogpåverkad. Det var inget jag märkte i alla fall, säger B.

Männen har inte mycket mer att säga om den saken, annat än de spekulationer de framfört tidigare i intervjun, och att de i vart fall ångrar sexköp. De anser sig ha förlorat trots den friande domen.

– Jag hade lika gärna kunnat dömas, för jag är dömd i andras ögon. Folk kollar på mig som om jag vore ett monster, jag kan inte gå med lika rak rygg som tidigare och vet inte hur jag ska prata, säger B.

– Det är sorgligt att människor som inte vet någonting sitter hemma framför sina datorer, läser någon artikel, bygger upp en hel historia och skickar hotbrev, säger A. Jag försöker att inte lägga energi på det, de känner ju inte mig, men innerst inne gör det ont och man kan inte röra sig lika fritt som förut.

Även om männen har erkänt sexköp har det enligt åklagare Markus Hankkio aldrig varit aktuellt att utöka åtalet till att omfatta även det brottet: