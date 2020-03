Folkhälsomyndigheten riktar kritik mot SL för trängsel

I måndags skar SL ner på antalet avgångar i busstrafiken. Beslutet, som fattades i samråd med Stockholms stads trafikförvaltning, motiverades med en betydande brist på busschaufförer eftersom SL dras med både sjukskrivningar och vabbande.

Resultatet blev överfulla bussar på många håll i länet – och kritiken från allmänheten blev skarp.

Nu stämmer Folkhälsomyndigheten in i kören. Myndigheten har tidigare uppmanat till social avhållsamhet för att minska takten på smittspridningen i landet.

I ett uttalande på tisdagen kritiserar myndighetens generaldirektör SL för att man inte lyckas tackla problemet med trängseln.

– Det är inte rimligt att man har storträngsel i kollektivtrafiken, det får man lösa, säger generaldirektör Johan Carlsson till SVT och fortsätter:

– Det är så få människor ute och rör sig, jag kan inte se att det skulle vara ett problem.

Men problemen med de fullsatta bussarna riskerar att fortsätta, konstaterar Aleksander Krajisnik, presstalesperson vid SL.

– Det är ett ansträngt läge. Det finns nu tyvärr också en risk för att läget rentav kan bli värre, säger han till DN.

På tisdagsmorgonen stod det klart att problemen, som alltså började på måndagen, främst när det gäller bussar och lokalbanor, fortfarande inte hade kunnat lösas. Resenärer vittnar bland annat om trängsel på bussar som går mot Stockholms innerstad från Nacka, Tyresö och Ekerö.

Aleksander Krajisnik berättar att anledningen är de många sjukskrivningarna bland förarna.

– I snitt är det 20 procent ungefär just nu. Primärt gäller det busstrafik men även lokalbanor omfattas. Men pendeltågen och tunnelbanor rullar precis som vanligt, säger Aleksander Krajisnik.

Vad säger du om Folkhälsomyndighetens kritik?

– Det vi kan göra är att förstärka så mycket som det går. Men vi behöver också stockholmarnas hjälp. Man behöver sprida ut sig så gott det går. Vi har ett jätteviktigt samhällsansvar som vi tar på största möjliga allvar. Vi gör vad vi kan men vi behöver också hjälp.

Aleksander Krajisnik berättar att han har full förståelse för de problem som har uppkommit i den nuvarande situationen men att SL arbetar så gott det går för att lösa det hela.

– Vi har tryckt ut så många bussar som vi bara kan. Vi har vänt på varje sten. Vi hoppas på förståelse i den här situationen. Det är inte så att vi godtyckligt har tyckt att nu drar vi ner busstrafiken. Vi saknar busschaufförer, säger han.

En del kritiker antyder att ni drar in på bussturer för att spara pengar. Stämmer detta?

– Nej. Alldeles oavsett så tappar vi jättemycket pengar varje dag och varje vecka och varje månad nu. Det här är inte en kostnadsfråga för oss. Vi måste köra kollektivtrafik. Sen får kostnadsbiten bli en senare fråga. Vi tittar på det i efterhand. Nu måste vi se till att de som kan ta sig till jobbet, säger Aleksander Krajisnik och framhåller att SL har 500 busslinjer i Stockholms län.

Han lägger också till:

– I går var det 20–25 linjer runt om i Stockholm som var hårt ansatta. I morse var det i framför allt i Nacka/Värmdö som trängsel rådde. På 14 busslinjer sattes ytterligare förstärkningar in på tisdagen som delvis avlastade. Under morgonrusningen rapporterade 20 bussturer ”fullbelagt”. Situationen är ännu inte tillräckligt bra och ytterligare förstärkningar sätts in.