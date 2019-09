Förlossningen på S:t Göran hade kunnat öppna ett år tidigare

Fakta/Förlossning och prognos för antal födslar

• I Region Stockholm sker cirka 29 000 förlossningar per år. I regionen görs regelbundna beräkningar över det förväntade barnafödandet.

• Det så kallade fruktsamhetstalet i regionen, beräknat på genomsnittligt antal barn per kvinna i 45-årsåldern, har de senaste 40 åren pendlat mellan 1,5 och 2,0 barn. I Region Stockholm ligger det långsiktiga fruktsamhetstalet på 1,8 barn per kvinna.

• Mellan 2017-2024 har barnafödandet väntats öka med två procent per år, i stället har det 2016-2017 minskat med tre procent per år. År 2018 låg fruktsamhetstalet på 1,66 barn per kvinna, vilket understiger den tidigare prognosen.

• I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att justera prognosen för antalet barnafödslar 2019-2027 nedåt vilket ledde till en minskning av det beräknade behovet av förlossningsplatser på Karolinska Huddinge och vid S:t Göran i samband med öppnandet 2022.