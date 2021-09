Förmedlade 171 miljoner – åtalas för bokföringsbrott

Grovt bokföringsbrott, grovt näringspennningtvätt och medhjälp därtill. Så lyder åtalspunkterna mot 30-åringen som 2016 registrerade en enskild firma i syfte att bedriva resebyråverksamhet.

Nu åtalas han för att ha tagit emot drygt 171 miljoner kronor. Enligt åtalet har pengarna sedan tagits ut från de konton de satts in på, av 30-åringen själv eller av ”någon annan”.

För att genomföra transaktionerna har mannen enligt åtalet använt sitt eget och en flera andra personers bankkonton och även deras Bank-id. De personerna är åtalade för grovt näringspennningtvätt alternativt medhjälp till det brottet.

Skatteverket brottsanmälde bolaget 2019 efter att man gjort en revision – då hade ingen näringsverksamhet redovisats och ingen moms betalats in. På 30-åringens eget konto hade det dock kommit in närmare 3 miljoner, huvudsakligen via Swish. När Skatteverket grävde vidare hittade man flera konton som kunde kopplats till 30-åringen och hans medarbetare.

Enligt åtalet har sammanlagt drygt 171 miljoner kronor förmedlats – utan att en enda av totalt 40 800 transaktioner bokförts. Pengarna har dessutom förmedlats via flera olika privatpersoners konton.

Enligt Skatteverket handlar det om penningtransaktioner som i mångt och mycket liknar det så kallade Hawala-systemet – som är ett informellt valutaväxlingssystem som ofta används när det handlar om pengar som ska överföras till personer i Mellanöstern, Afrika och Asien. Agenten som tar på sig att föra över pengarna tar ofta en provision på mellan 2 och 10 procent. Förundersökningen har dock inget svar på frågan hur mycket 30-åringen eller de medåtalade har tjänat på verksamheten.

Den åtalade 30-åringen nekar till brott.

