Försäkringsbolag varnar efter explosioner: Tjuvar plundrar bostäder

Flera av de boende i fastigheterna på Gyllenstiernsgatan på Östermalm evakuerades efter att en sprängladdning detonerade den 13 januari. Under tisdagen inträffade ytterligare två detonationer i flerfamiljshus i Husby och Kista. Polisen meddelade under onsdagen att en person har gripits i samband med explosionen på Östermalm.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio att tjuvar tagit sig in i de tomma lägenheterna. Enligt försäkringsbolaget If ska det röra sig om ligor som utger sig för att vara städfirmor.

– Det är bedrövligt, de kan ju få tag i precis vad de vill. Man blir beklämd, dels av oron efter alla explosioner, och sen att det finns vissa som porträtterar sig så här, säger Jenny Rudslätt till DN.

Jenny Rudslätt berättar vidare att flera kunder uppgett att värdesaker som smycken har försvunnit. Tjuvarna ska bland annat ha tagit sig in medan räddningstjänsten besiktat fastigheten.

– Det var flera på Östermalm som under dagen saknade diverse saker. Vissa har smitit in men det har varit andra som helt provokativt har kontaktat de boende och informerat dem om att de ska sanera, säger hon.

Försäkringsbolaget har tillsammans med andra bolag beslutat att sätta in vaktbolag för att garantera att obehöriga inte tar sig in i de skadade byggnaderna. Sammanlagt har tre kunder boende i den explosionsdrabbade Östermalmsbyggnaden råkat ut för den påstådda städfirman.

– Jag vill lyfta det som ett stort problem, att det är en fråga som vi måste diskutera och säkerställa. Vi måste hjälpa de redan utsatta på rätt sätt och se till att detta inte öppnar upp för fler våldsdåd, säger hon.

Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If. Foto: If

Smällen på Östermalm orsakade betydande skador på flerfamiljshuset och händelsen har beskrivits som en allmänfarlig ödeläggelse. Polisen fortsätter utredningsarbetet med full styrka och flera av de drabbade får inte komma in i sina bostäder på grund av rådande skaderisk.

– Vi har inga nya uppgifter. Man analyserar just nu materialet som kom in via kameror, förhör, dörrknackning och så. Men ingen mer är gripen än, säger polisens presstalesperson Towe Hägg.

Polisen vill ännu inte bekräfta uppgiften om att ligor ska ha utgett sig för att vara påstådda städfirmor, även om frågan undersöks.

– Vi vet att det finns en uppgift som florerar om att det har varit stölder i samband med explosionen, men den uppgiften är ännu inte bekräftad så det undersöker vi fortfarande, säger hon.

Människor i de drabbade fastigheterna känner nu en stor oro för inbrott, enligt Jenny Rudslätt. Att de redan står i nöd utan bostad är tillräckligt, tycker hon.

– Vi måste få ett slut på det här. Det är så tråkigt att vi måste hantera detta nu, att kostnader även måste läggas på deras säkerhet.

Läs mer: En gripen för sprängdådet på Östermalm

Läs mer: Boende om explosionerna i Stockholm: ”Totalförstört – allt blev blankt”