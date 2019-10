Försenade it-tjänster kan leda till miljonkostnader för skolor i Stockholm

DN har tidigare rapporterat om it-haveri i Stockholms stads skolor, både gällande den så kallade Skolplattformen och problem som uppstått med en ny it-leverantör, Fujitsu.

Nu står det klart att Stockholms stad tampas med en omfattande försening av it-tjänsterna, som ska integreras på samtliga skolor i kommunen. För skolornas del innebär detta att de i vissa fall får ligga kvar på avtalet med den gamla it-leverantören, som är dyrare än Fujitsu. Det ger många skolor kostnader som de inte har budgeterat för, kostnader som nu riskerar att slå hårt mot undervisningen.

– Vi har förseningar i leveransen. Hur stora de blir är svårt att säga, eftersom vi inte är klara än, säger Stockholm stads it-direktör Johanna Engman.

Skolor som DN har varit i kontakt med vittnar om hundratusentals eller miljontals kronor i oförutsedda utgifter. Hur mycket det sammanlagt rör sig om är oklart. Förra veckan fick samtliga skolor i uppdrag av staden att redovisa hur mycket deras kostnader har ökat.

Klart är dock att det är betydande summor. Ännu har en femtedel inte flyttats till den nya leverantören – 21 skolor och åtta stadsdelsförvaltningar.

På Vällingbyskolan har de oförutsedda kostnaderna lett till förslag om bland annat vikariestopp och inköpsstopp, berättar Kristina Ringqvist, huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund i Stockholm.

– Detta är inte klokt, det är något som skolorna inte har kunnat påverka, säger hon.

DN har tagit del av material som skickats ut till personal på skolan. Där det framgår att färre elever än man räknat med, tillsammans med kostnaderna för att ligga kvar hos den dyrare it-levrantören, gjort att skolan riskerar hamna på ett underskott om 300.000 kronor.

– Information har gått ut till lärarna om att de ökade kostnaderna för migreringen är 1,1 miljoner kronor. Detta betyder i förlängningen att elever och lärare får ta smällen, säger Ringqvist.

Under tisdagen ska åtgärdsförslagen, som ska gälla under nio arbetsveckor, klubbas. I det senaste utskicket står det att ”Ledningen är väl medvetna om att dessa förslag kommer att påverka kvaliteten i verksamheten under denna period och att det på flera sätt ställer högre/andra krav på er personal”.

Bland annat föreslås att fritids- och servicepersonal gå in och hålla lektioner när lärare är sjuka. Lärare ska också gå in och täcka upp för sina kolleger i högre utsträckning, bland annat genom att vara tillgängliga för vikariat två timmar i veckan samt hålla två klasser samtidigt. Kristina Ringqvist är mycket kritisk till förslagen.

– Vikarierandet kommer göra lärarna så trötta och kvaliteten på undervisningen kommer att sjunka. För lärarnas arbetsbelastning är detta katastrofalt. Fler kommer bli sjukskrivna och inte orka, vilket också drabbar eleverna, säger Kristina Ringqvist.

Vällingbyskolans rektor vill inte kommentera saken, utan hänvisar till Utbildningsförvaltningen.

På Nya elementarskolan i Åkeshov räknar man höjda kostnader på 200.000 i månaden under förseningen, jämfört med budgeten. Sammanlagt rör det sig, enligt en preliminär uträkning, om 600.000 kronor. Rektor Mikael Odin pekar inte på några speciella nedskärningar, men säger att han och skolans ledning ändå har som mål att klara årets budget.

– Det är svårt att jobba med kostnader man inte rår på. Varken vi eller andra skolor kan påverka förseningen. Tvärtom var vi färdiga för migreringen redan i februari, säger han.

Sara Fransson är rektor på Blackebergsskolan och berättar att de skulle ha blivit migrerade i våras, men att flytten blivit förskjuten och skett nyligen. Hon kan i dagsläget inte svara på exakt hur stor kostnaden blir, men säger att de som majoriteten av landets skolor har en pressad budget, som drabbas hårt när extrakostnader uppstår.

– Vi vet ännu inte om vi kommer att bli kompenserade för kostnaden, säger hon.

Malin Eriksson är chef för avdelningen för ekonomi och styrning på utbildningsförvaltningen. I somras stod det klart att 4,4 miljoner kommer att kunna betalas ut från staden till skolorna, på grund av förseningen. Men huruvida det kommer att täcka samtliga skolors extrakostnader kan Malin Eriksson inte svara på. Hon vet inte heller när pengarna kan betalas ut.

– Det är inte bra när det blir extrakostnader för skolorna som de inte kan budgetera för. Det är svårt att veta hur stort det samlade problemet är innan vi fått in underlag från alla skolor.

Stockholm stads it-direktör Johanna Engman berättar att enligt den ursprungliga planen skulle samtliga skolor ha kunnat börja använda den nya leverantören till sommaren. I våras stod det klart att det skulle ta längre tid. Nu är prognosen att de sista skolorna ska vara migrerade i senast i början av december.

Förseningen tror Johanna Engman beror på att leverantören inte räknat med omfattningen av leveransen.

– Jag tror att den har varit mer komplex än Fujitsu uppskattade.

Nu pågår utvärdering och diskussion med leverantören och Johanna Engman vill i dagsläget inte säga något om vad hon tror att dessa samtal kan leda till. Vad gäller skolorna har hon däremot sin uppfattning klar, de har ingen skuld i att projektet har försenats.

– Jag kan inte se att skolorna hade kunnat göra något annorlunda.

Kan det bli fråga om att leverantören inte får betalt för vissa delar eftersom de inte klarade tiden?

– Det är föremål för en kommersiell diskussion jag inte kan föregå.

Fanns det brister i upphandlingen från ert håll som bidrog till att komplexiteten missbedömdes?

– Utvärderingen kommer vi göra när projektet är klart. Just nu har vi fullt upp med att se till att vi får leveranser. Jag kommer inte föregå det heller.

Fujitsu har via marknadschef Björn Landerberg kommenterat förseningen i ett mejl. Han skriver att företaget är stolta över att arbeta med Stockholms stad och beskriver Fujitsus uppdrag som ett av Sveriges största och mest komplexa it-projekt just nu:

”Det omfattar 184 olika verksamheter med cirka 120.000 elever och lärare. Inom några avgränsade områden har vi och staden mött oväntade utmaningar. De förseningar detta kan leda till har givetvis högsta prioritet för Fujitsu.”

Läs mer: Kritiserad digital satsning i skolan blir en kvarts miljard dyrare

Läs mer: Skolplattformens nota för konsulterna: 77 miljoner